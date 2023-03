La Sede previene de Benedicto XVI: ¿qué hacer? Todo ya resuelto por Juan Pablo II. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

El Papa Juan Pablo II y el Card. Ratzinger estaban preparados para la gran apostasía desde hace décadas y ya han trazado el camino para resolver la situación que hemos mostrado con nuestra investigación.

Sabían que el papa, en el futuro, se vería obligado a “romper el cristal y tirar de la palanca roja” del plan de emergencia de la sede impedida, que ya había sido preparado con la edición de 1983 del Derecho Canónico, donde aparece esa distinción munus/ministerium que tan bien conocen a estas alturas. El papa polaco también hizo construir a propósito el monasterio Mater Ecclesiae a principios de los 90 para que el papa impedido pudiera permanecer en la Sede, y evitó dar indicaciones precisas sobre la cancelación del anillo piscatorial AQUÍ.

El Papa Benedicto ya adoptó una inocua mitra episcopal en su escudo de armas en el momento de su elección (despertando las iras de ciertos tradicionalistas) precisa porque, una vez en la sede impedida, alguien le habría pedido que la cambiara, como entonces sucedió. Sin haber adoptado nunca la engorrosa tiara papal , signo patentado de soberanía, pudo llevarse a la tumba su insignia papal, tal cual, negándose a cualquier modificación heráldica.

Ahora todos los nudos quedaron en el peine: el plan de autoexilio in sede impedida ha sido reconstruido en su canónica perfección geométrica

y la situación ya estaría resuelta de no ser por el diligente trabajo de los colaboradores de Bergoglio, los tristemente célebres Una. Estos, por miedo a tener que adoptar posiciones muy incómodas de ruptura con la iglesia antipapal, a la que están unidos por un doble hilo, tratan por todos los medios de defender la legitimidad de Francisco, mientras dicen a diario todo tipo de cosas para salvar la blanqueada apariencia de “defensores de la fe”.

Desde el embargo, consideran a Francisco un papa “malo, desastroso, malvado, psicópata y gloriosamente reinante”, como han calificado estos comentaristas, constituye, desde la perspectiva de la fe, una blasfemia reiterada e impenitente.

De hecho, afirma el artículo 86 De la constitución apostólica Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II: “Ruego, también, al que sea elegido que no renuncie al ministerio al que es llamado por temor a su carga, sino que se someta humildemente al designio de la voluntad divina. En efecto, Dios, al imponerle esta carga, LO SOSTENDRÁ CON SU MANO para que pueda llevarla; para conferirle un pesado bronceado de carga, le dará también la ayuda para desempeñarlo, PARA DARLE LA DIGNIDAD, LE CONCEDERÁ LA FUERZA PARA QUE NO DESFALLEZCA BAJO EL PESO DEL MINISTERIO” (… ne sub magnitudine MUNERIS succumbat infirmus, virtutem dat, qui contulit dignitatem).

De los ataques de los una, esta ayuda divina sería completamente ineficaz, o inexistente. Ahora se han puesto a inventar que “puesto que el papa, como hombre, tiene libre albedrío, puede optar por rechazar la asistencia del Espíritu Santo”. Sin embargo, no explican cómo la Tercera Persona trina pudo permitir, en su “asistencia negativa” en el cónclave, que se eligiera a un papa que libremente optara por no ser asistido por el Espíritu Santo.

Pero volviendo a la U.D.G., en este texto encontramos exactamente el “libro de instrucciones” sobre lo que hay que hacer para sacar a la Iglesia del callejón sin salida de la sede usurpada.

Esta “ley” del Papa Wojtyla, redactada casi con toda seguridad con la ayuda del Card. Ratzinger, su preciada mano derecha desde 1981, explica exactamente la road map a seguir tras el descubrimiento de la sede usurpada por Benedicto XVI.

Ya en el artículo 3, esto es lo que está escrito: “Establezco, además, que el Colegio Cardenalicio no pueda disponer nada sobre los derechos de la Sede Apostólica y de la Iglesia Romana, y tanto menos permitir que algunos de ellos vengan menguados, directa o indirectamente, aunque fuera con el fin de solucionar divergencias o de perseguir acciones perpetradas contra los mismos derechos después de la muerte o la renuncia válida del Pontífice. Todos los Cardenales tengan sumo cuidado en defender tales derechos”.

¿Entendido? Los Cardenales tienen el deber de hacer respetar los derechos de la Sede Apostólica: no pueden disponer de ellos a su antojo, ni dejarlos caer, ni siquiera para evitar un cisma.

Por tanto, si la Sede Apostólica ha sido usurpada y se ha impedido al papa legítimo, el Colegio Cardenalicio DEBE intervenir.

Por tanto, debe descartarse la “vía ancha” de la CONCLAVE-INCIUCIO con los 81 falsos cardenales de nombramiento antipapal, que nos daría otro antipapa.

Que los cardenales de nominación bergogliana son falsos queda claro en el artículo 77: “Establezco que las disposiciones concernientes a todo lo que precede a la elección del Romano Pontífice y al desarrollo de la misma, deben ser observadas íntegramente aun cuando la vacante de la Sede Apostólica pudiera producirse POR RENUNCIA DEL SUMO PONTÍFICE SEGÚN EL CAN. 332 § 2 del Código de Derecho Canónico”.

Como ustedes saben, el Papa Ratzinger no ha renunciado en absoluto de acuerdo con el canon 332.2, que exige la renuncia al munus. Y munus y ministerium no son en absoluto sinónimos, porque, además de que en todo el Derecho Canónico, ministerium significa siempre y únicamente “hacer”, ejercer un oficio, Benedicto especificó también en la Declaratio que el ministerium le fue confiado “per manus cardinalium”, por los cardenales, que sólo pueden conferir el poder de “hacer” al papa, y no el de “ser” el papa, que en cambio es dado por Dios mismo, como leemos en el Art. 53 de la U.D.G.

Así, el artículo 76 aclara: “Si la elección hubiera tenido lugar de otra manera que la prescrita en la presente Constitución o si no se hubieran observado las condiciones establecidas en ella, la elección es por eso mismo nula, sin que se haga ninguna declaración en ese sentido, y, por tanto, NO CONCEDE NINGÚN DERECHO A LA PERSONA ELEGIDA”. ¿Más claro que esto?

La sede, en 2013, no estaba vacante, porque el papa no había renunciado a ella en absoluto según el canon 332.2, por lo tanto, la elección de Bergoglio era nula, por lo que nunca tuvo potestad para nombrar cardenales de verdad.

El artículo 33 cierra el juego: “El derecho de elegir al Romano Pontífice corresponde ÚNICAMENTE A LOS CARDENALES DE LA SANTA IGLESIA ROMANA de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos que, antes del día de la muerte del Sumo Pontífice o del día en el cual la Sede Apostólica quede vacante, hayan cumplido 80 años de edad. El número máximo de Cardenales electores no debe superar los ciento veinte. Queda absolutamente excluido el derecho de elección activa por parte DE CUALQUIER OTRA DIGNIDAD ECLESIÁSTICA la intervención del poder civil de cualquier orden o grado”.

Los cardenales de nombramiento bergogliano, en la mayoría de los casos, sólo son obispos, porque fueron hechos tales por verdaderos papas como Benedicto XVI y Juan Pablo II. Por lo tanto, absolutamente no pueden participar en un cónclave, a menos que elijan a otro antipapa, careciendo del Munus, y por lo tanto de la asistencia del Espíritu Santo.

Por lo tanto, que quede claro para todos aquellos que, tratando de ocultar el plan del Vicario de Cristo, la intención de apuntar a una solución diplomática, que salve cabras y coles.

Que se convoque inmediatamente una investigación canónica, que simplemente Bergoglio sea acompañado a la puerta, y que inmediatamente después se convoque un cónclave de verdaderos cardenales anteriores a 2013 para dar a la Iglesia y al mundo un verdadero Papa.

La sede has estado vacante durante dos meses y medio, y la Iglesia, sin liderazgo, se está hundiendo.

