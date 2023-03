Entre Judas y Bergoglio: De la traición a la apostasía. Reflexiones (Por Victoria Villar)

Por Victoria Villar

Adoración y Liberación

Judas conoció la Palabra en primera línea y, no coincidiendo con sus expectativas, traicionó a la Verdad revelada. Unas monedas fueron suficientes. No supo volverse atrás y buscar perdón desde el arrepentimiento…

El otro personaje (apóstata vestido de blanco) tergivesó el Conocimiento recibido para acomodarlo a sus expectativas mundanas.

Las monedas de plata, oro y cuantos metales preciosos se crucen en el camino, no son despreciables, pero tampoco resultan principal objetivo.

Ciertamente, no es solo decepción o avaricia lo que mueve a la apostasía. Tampoco parece que en ella se deje sentir el vacío; aquel posible vacío que, entre tantas cosas, probablemente llevó a la autodestrucción de Judas.

El apóstata, ese apóstata poderoso a gran escala que habita en la actual Babilonia, no se conforma con traicionar ni con vender, a mayor o menor precio, lo que estime conveniente.

Se diría que, a través de la Verdad revelada busca más bien atraer al mundo hacia sí mismo y ofrecerle un sucedáneo como Evangelio, complementado con blasfemias sutiles o claras, distracciones oportunas

y esoterismos travestidos de cristianismo adulterado.

Un apóstata así no busca únicamente eliminar “lo que no sirve”… sino que bajo la excusa de una “necesaria actualización” pretende engañar las conciencias de aquellos que se le acerquen…y acumular poder hasta “acomodar” la Palabra de Dios al hombre, y no viceversa.

Todo es posible en un mundo así…relativo, maleable, espiritualmente rebelde y complaciente con la criatura humana…

Todo es posible y nada absoluto cuando se pretende que no sea la humanidad la que siga a Dios, sino todo lo contrario. El apóstata máximo se erige entonces en dios y dicta una nueva “palabra”, una “escritura” nueva tan falsa como él mismo.

Desde tal perspectiva, Judas no necesitaba arrepentirse y solo queda sentir “ternura” hacia su tan extremo acto final.

La inclinación del Falso Profeta hacia esta figura es patente…excusa probable hacia un concepto de misericordia “convenientemente” manipulado.

En efecto, según se ha ya manifestado,” Dios, sin duda, no habrá podido más que mostrar su tierno perdón hacia Judas”…La noción de justicia divina es así desviada hacia la compasión que se olvida de juzgar…Dios es Amor, que también sea Justicia no parece relevante.

Es la herejía del misericordismo la preferida para abordar este caso.

Los personajes de tales discursos son tomados de las Escrituras para embaucar las conciencias…hasta desorientarlas por completo. Si hasta Judas recibió el perdón…¿qué no habrá de permitirse? Es en este “todo vale” donde se mueven…y el que para todos se desea.

Desde tal apostasía, muy lejos de buscarse el arrepentimiento (tampoco Judas lo buscó) ni de desesperarse (Judas, sin embargo, a su manera impenitente, sí lo hizo) se buscan adeptos que compartan su misma herejía, blasfemia e idolatría…un completo anatema que añade, quita y/o cambia el Evangelio a placer.

Y son conscientes de ello en cuanto que, desde la cúspide de la falsa iglesia que han ido creando, no solo no escuchan los reclamos (recordemos cómo Bergoglio ignoró a los cardenales que le planteaban las ‘dubia’ ante Amoris Laetitia…) sino que expulsan anticanónicamente y sin validez alguna a aquellos que sí quieren seguir al Creador y no que Él los siga a ellos durante el delirio de esta frenética “fiesta” modernista.

Moralmente hablando, son estos valientes sus primeras víctimas, por ahora. Son los sacerdotes que alzan la voz contra la apostasía, disimulada en su extravagante y “misericordioso” baile de disfraces al son de un arrianismo, neoluteranismo, modernismo o/y relativismo desbocados.

Así se conduce la apostasía, lanzando el cebo no como aquellos primeros apóstoles y estos actuales “pescadores de hombres” para Dios, sino más bien como una gran “engañadora de conciencias” con espúreos objetivos.

“Cuando la autoridad se vuelve infiel al Evangelio, no solo no hay necesidad de seguirla sino que es arriesgado hacerlo, en su anatema”, diría Santo Tomás de Aquino. (Datos recogidos en “L’apostasia di Bergoglio”, catequesis del P. Alessandro Minutella, canal RDN).

El tercer secreto de Fátima, a nivel masivo, se perfila en nuestros días con un falso papa en lo alto de la jerarquía: La manzana podrida irá contaminando gradualmentea las otras frutas de la cesta que no hayan sido sacadas a tiempo hacia otro recipiente, allí donde la cosecha permanezca intacta.

Los apóstatas, que no se conforman con veinte monedas de plata, buscan un precio mucho mayor que ofrecer a las tinieblas a las que sirven: Conciencias desorientadas naufragando en sus manos sin escrúpulos y en comunión con su “caritativo” anatema encarnado en el Falso Profeta. Solo a los que van CON ÉL se les permite avanzar y conservar posición y privilegios…

Quien rescate y conserve, sin el consabido ‘en comunión con nuestro papa Francisco’, la Palabra Verdadera y así lo cuente, sin escondites ni reservas, perderá la sede (=parroquia, sueldo, feligreses…) pero mantendrá la fe, la propia y las de las ovejas que los acompañen. Ellos, verdaderos pastores, no las cederán al mercenario de la parábola, “falso cuidador que fácilmente regala y dispersa el redil” con tal de conservar el bastón de mando.

Hasta para Judas, quizás, hubiera resultado una idea imposible y acaso repugnante. El no supo o no pudo arrepentirse y el vacío lo devoró.

De todas formas, dicen hoy desde la falsa iglesia CUM Bergoglio, “el acto de contricción no siempre es posible…” y además “ni los mandamientos y/o sacramentos se asientan en bases absolutas”… La Ley de Dios, en definitiva, habrá de cambiarse y ya están demostrando su determinación para ello.

La maquinaria de tal empresa sigue caminando sin demora desde su frágil fortaleza. Mientras, sus pies se vuelven de arcilla progresivamente…El monstruo, a su debido tiempo, y ya dirigido por aquel a quien se le prepara el camino, habrá de caer por su propio peso estrepitosamente.

Aún así, no ceden en su imposible iniciativa. La bizarra iglesia erigida desde dentro de la Iglesia Católica (y descrita por la beata A.C.Emmerick con gran precisión) sigue su fatal trayectoria.

A estas alturas del camino, su conductor vestido de blanco, aparentemente y a diferencia del mismísimo Judas, parece encontrar cómoda su posición…

+ Miserere nobis, Domine +

NO PREVALECERÁN

+¡Viva Cristo Rey y Adelante con María!+

