¿Ha habido DEBATE y hemos VOTADO que esa agenda nos guste? Por F.L.Mirones

Por Fernando López Mirones

No he conseguido que nadie me explique porqué en el Gobierno de España hay dos ministerio llamados “RETO DEMOGRÁFICO” y “AGENDA 2030”

¿Ha habido debate y hemos VOTADO que esa agenda nos guste? ¿Por qué domina nuestras vidas y nadie la conoce?



Nos ponen las cosas delante de las narices y no reparamos en ellas.

¿Cuál es ese “reto demográfico” si no es disminuir la población?

¿Ha habido debates públicos, tertulias, debates políticos, científicos, opiniones de agentes sociales o cualquier tipo de intercambio de ideas acerca de esa misteriosa Agenda 2030 que altera absolutamente toda nuestra vida?

¿O nos la han colocado ahí de pronto sin la menor explicación y parece que es la Biblia?

Si aceptamos las PALABRAS, detrás vienen las leyes y las imposiciones.

Un aullido

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!