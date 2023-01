Monseñor Gänswein: “Al Papa Benedicto le partió el corazón Traditiones Custodes”. Por Alejandra Mesén

Por Alejandra Mesén

Corresponsal en Costa Rica

Aquí compartimos las palabras de Monseñor Gänswein a cerca de la opinión del Papa Benedicto XVI sal leer el nuevo MOTU PROPRIO…

https://www.ccwatershed.org/tag/traditionis-custodes-motu-proprio/

Monseñor Gänswein:

“Lo golpeó bastante fuerte.

Creo que al Papa Benedicto le partió el corazón leer el nuevo MOTU PROPRIO , porque su intención había sido ayudar a aquellos que simplemente encontraban un hogar en el Missale Vetustum —a encontrar la paz interior, a encontrar la paz litúrgica— para alejarlos de Marcel Lefebvre.

Y si piensas en cuántos siglos la Misa antigua fue fuente de vida espiritual y alimento para muchas personas, incluidos muchos santos , es imposible imaginar que ya no tiene nada que ofrecer. Y no olvidemos que muchos jóvenes, que nacieron mucho después del Concilio Vaticano II, y que realmente no comprenden todo el drama que rodea a ese concilio, que estos jóvenes, conociendo la nueva Misa, sin embargo han encontrado un hogar espiritual, un tesoro espiritual también en la Misa antigua.

Quitarle este tesoro a la gente… bueno, no puedo decir que me sienta cómodo con eso”.