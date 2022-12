¡DESCUBRE SU SENTIDO! Hoy 19 de diciembre: Tercera Antífona “O Radix Iesse” (Con Harpa Dei) ESPAÑOL-ENGLISH-PORTUGUES

19 de diciembre

Tercera antífona O:

“O Radix Iesse”

Oh Raíz de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos;

ante quien los reyes enmudecen,

y cuyo auxilio imploran las naciones:

ven a librarnos, no tardes más.

En muchas partes del mundo, oh Señor, se alza Tu signo: el signo de la Cruz.

Enaltecido en ella, exclamas: “Yo soy la salvación de las naciones.” “¿Por qué se amotinan las naciones

y los pueblos conspiran en vano?

Los reyes de la tierra se sublevan,

y los príncipes a una se alían

contra el Señor y su Ungido.” (Sal 2,1-2) ¿Qué les has hecho? Los dioses de las naciones no son nada (Sal 96,5);

sus esfuerzos son vanos e inútiles,

mientras no reconozcan a Aquél

que ha sido erigido como “signo para los pueblos”. Poneos en marcha, pueblos de la tierra,

seguid la estrella que os conduce a Belén (Mt 2,9).

Allí lo encontraréis en santa pobreza. Es Él quien derriba del trono a los poderosos

y enaltece a los humildes (Lc 1,52);

Es Él quien restablece el derecho quebrantado,

y desenmascara todo falso dominio. Ante Él sólo puede resistir el que tiene manos limpias y puro corazón (Sal 24,3-4). ¡Venid, oh pueblos, y lavaos en la sangre que Él derramó por vosotros (Ef 1,7)!

El Niño que veis en Belén, consumará Su obra en el Gólgota.

Él nos ha traído la Buena Nueva; el mensaje del Padre Eterno.

Por eso, escuchadle y prestad atención a Sus palabras.

Junto a Su Madre, sentaos a Sus pies.

¡Miradlo y convertíos en discípulos Suyos! El Señor no retrasa Su Venida. ¡No! Antes bien, os espera (2Pe 3,9),

y sois vosotros quienes no debéis demoraros.

Él, el verdadero Rey, os espera en el pesebre. ¡Venid de prisa a la ciudad de David!

El Prometido por Dios yace en el pesebre como Niño;

¡Oh, Niño Divino! Tú, el Anhelado de nuestros devotos padres;

Tú, Rama que brota de la raíz de Jesé. La búsqueda llega a su fin…

¡Él está aquí! Apresuraos y no os detengáis hasta llegar a Él.

Habiéndolo hallado, permaneced con Él, pues Él es vuestro hogar.

TAMBIEN PUEDES ESCUCHARLA:

Escucha la Antífona O de hoy con el Magníficat:

Escucha la meditación que te ayudará a descubrir su sentido:

“O Root of Jesse, standing as a sign among the peoples;

before you kings will shut their mouths,

to you the nations will make their prayer:

Come and deliver us, and delay no longer.”

Listen to today’s O Antiphon with the Magnificat:

Listen to the meditation that will help you discover its meaning:

ENGLISH: en.elijamission.net

PORTUGUESE:

FRENCH: fr.elijamission.net

GERMAN: elijamission.net

Las antífonas de Adviento, también conocidas como antífonas mayores, o antífonas O (por la letra con la que comienzan) son antífonas utilizadas en el Oficio Divino, durante las vísperas de los últimos días del Adviento en varias tradiciones litúrgicas cristianas. Cada antífona es uno de los nombres de Cristo, uno de sus atributos mencionados en las Escrituras. Son: 17 de diciembre: O Sapientia (Oh Sabiduría)

(Oh Sabiduría) 18 de diciembre: O Adonai (Oh Adonai)

(Oh Adonai) 19 de diciembre: O Radix Jesse (Oh Raíz de Jesé)

(Oh Raíz de Jesé) 20 de diciembre: O Clavis David (Oh Llave de David)

(Oh Llave de David) 21 de diciembre: O Oriens (Oh Amanecer)

(Oh Amanecer) 22 de diciembre: O Rex Gentium (Oh Rey de las naciones)

(Oh Rey de las naciones) 23 de diciembre: O Emmanuel (Oh Emmanuel) Gracias al grupo Harpa Dei, podemos disfrutar de esta maravilla

¡¡GRACIAS HERMANOS!!

