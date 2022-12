El PCB: ¿Será expulsado Jesucristo de Polonia, o…? Texto escrito y acceso a la vídeo-carta

Estimados obispos y sacerdotes de Polonia:

Habéis estudiado teología católica y sabéis que un hereje manifiesto no puede ser un papa válido. Hace poco, el ex prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe, el cardenal Müller, también lo expresó públicamente: «Un papa pierde automáticamente (ipso facto) su cargo si se convierte en hereje, es decir, si la contradicción con la revelación y la enseñanza dogmática de la Iglesia es evidente».

La contradicción de Bergoglio con la revelación y la enseñanza dogmática es evidente; en otras palabras, Francisco es un papa inválido y, siendo un hereje, ha perdido su cargo.

El ex nuncio de EE. UU., Carlo Maria Viganó, pidió al papa inválido que renuncie ya en 2018, y ya no menciona su nombre en la santa misa.

Todo el reconocimiento al arzobispo Lenga, quien también se ha separado claramente del papa inválido.

Hoy la Iglesia católica ya no tiene un santo padre. Se encuentra en estado de sede vacante. Además, Bergoglio ha establecido una tal estructura que ya ni siquiera es posible elegir un verdadero papa católico que asegure las condiciones para preservar o restaurar la Iglesia. El actual proceso sinodal de Bergoglio implica una abierta satanización de la Iglesia. Solo hay una solución: separarse del hereje y su programa herético. Dios espera este paso radical de vosotros, queridos obispos y sacerdotes polacos.

La Iglesia es un medio de salvación eterna. ¡Un hereje que se ha excomulgado a sí mismo de la Iglesia no puede estar a su cabeza!

Francisco Bergoglio ostenta el cargo papal ilegalmente, por lo que no es un papa válido. Este papa ilegítimo se apresura a transferir la Iglesia de Cristo a una anti-Iglesia satánica de la Nueva Era utilizando la autoridad papal abusada. Su llamado Sínodo sobre la sinodalidad es el suicidio paulatino de la Iglesia católica. Todo obispo y sacerdote católico honesto en Polonia lo sabe bien hoy. Pero el problema es que todos callan y son incapaces de hacer frente al intruso que abusa de la autoridad papal contra Dios mismo y contra la Iglesia de Cristo.

El silencio y la inacción resultan fatales, porque lo que se puede hacer hoy para salvar a la Iglesia no será posible mañana sin una gran persecución. Es hora de que al menos algunos obispos de Polonia y sus diócesis, o incluso toda la conferencia episcopal, se separen de la subordinación legal al papa inválido. De este modo se creará jurídicamente una Iglesia polaca sui iuris, que puede reconocer enseguida al papa católico legítimo y verdadero. Pero si se pierde la oportunidad, este proceso será acompañado más tarde de un terror grave por parte de la masonería mundial, es decir, los arquitectos del nuevo caos mundial a los que sirve Bergoglio. Por supuesto, la Iglesia de Cristo estará aquí hasta la segunda venida, pero en Polonia puede que solo exista en las catacumbas.

Estimados obispos y sacerdotes polacos, ¿sois conscientes de esta responsabilidad para el presente y el futuro? Lo que está en juego aquí es el tesoro de la fe que se le dio a la nación polaca. ¡Lo que está en juego aquí es la salvación de millones de almas inmortales! Si no dais un paso radical lo antes posible, tendréis una tremenda responsabilidad ante el tribunal de Dios por la apostasía masiva y la transición oculta de los católicos polacos a la anti-iglesia de la Nueva Era que termina en la perdición eterna. Los católicos comunes ni siquiera se darán cuenta de esta transición porque se llevará a cabo bajo la falsa bandera de las llaves de Pedro. Bergoglio la realizará a través de vosotros, queridos obispos y sacerdotes. Lo único que necesita es vuestra pasividad, que al mismo tiempo es consentimiento a su hiperactividad criminal que arrastra almas a la condenación eterna.

Con respecto al Sínodo para la Amazonía de Bergoglio, el cardenal Brandmüller dijo: «¡Esto no es solo apostasía, sino también la estupidez!».

Y en cuanto a la entronización del demonio Pachamama en la basílica principal de la Iglesia, fue la idolatría pública y una profanación grave del templo, lo que ha traído una maldición sobre la Iglesia.

En cuanto a la entrega de Bergoglio a los demonios y al diablo en un ritual en Canadá guiado por un chamán, ¡fue una traición sin precedentes a Dios y una burla descarada a todos los mártires y santos! Sobre todo, sin embargo, es una negación del primer mandamiento.

En cuanto a la desvergonzada propaganda LGBTQ de Bergoglio incluso en el camino sinodal, se trata de una legalización blasfema de la inmoralidad. ¡Bergoglio ha negado las leyes y los mandamientos de Dios y ha cavado una tumba para la Iglesia católica!

En cuanto al hecho de que haya obligado a todos los miembros del Vaticano a vacunarse con suero génico obtenido mediante el asesinato brutal de niños no nacidos, esto es satanismo.

En cuanto a su promoción del transexualismo, que termina en la reasignación de género, se trata de la promoción de crímenes atroces contra la humanidad.

Estimados obispos y sacerdotes, ¿realmente queréis considerar artificialmente como «santo padre» a una persona que públicamente comete todo esto y, por lo tanto, se opone a Dios, a Cristo y a la Iglesia? ¿De verdad queréis someteros a su programa del genocidio de la Iglesia? Esperamos que no haya ningún obispo o sacerdote en Polonia que conscientemente quiera tal cosa. Pero si lo hay, hay que apartarse radicalmente de este apóstata y judas disfrazado.

En esta dramática situación, si un obispo o un sacerdote católico polaco guarda silencio, es culpable de un delito flagrante.

En cuanto al camino sinodal de Bergoglio, ya podemos ver sus frutos en Alemania. Los obispos flamencos también promueven públicamente la legalización eclesiástica del matrimonio sodomita. Al hacerlo, bendicen la negativa de los sodomitas a arrepentirse y aprueban su camino hacia la destrucción.

El obispo auxiliar de los Países Bajos, Rob Mutsaerts, ha caracterizado verdaderamente el camino sinodal: «El camino sinodal es una receta para el desastre».

El citado obispo, el ex prefecto de la Congregación, el ex nuncio estadounidense y el arzobispo polaco Lenga son una voz profética para la Iglesia actual. Pero ninguno de ellos es obispo diocesano, así que no tienen autoridad y responsabilidad para la Iglesia en un territorio determinado. Por lo tanto, ni siquiera tienen la posibilidad de separarse a sí mismos y a sus diócesis de la estructura suicida de Bergoglio y, posteriormente, aceptar al papa legítimo. Este es el único paso que preservará tanto la enseñanza católica como la institución misma del papado.

«Ha llegado la hora de que vosotros, obispos polacos, salvéis a Sión. La hora ha llegado» (Sal 102, 14). ¡Apartaos cuanto antes de la Babilonia bergogliana! Esta es la voluntad de Dios para Polonia. ¡Que todos los católicos sinceros de Polonia recen el rosario por esta intención diariamente entre las 8 y las 9 de la noche! Nuestra Señora de Czestochowa concederá entonces la fuerza a los obispos y los sacerdotes para que den un paso salvador por el bien de la Iglesia de Cristo y de la nación polaca.

+ Elías

Patriarca del Patriarcado católico bizantino

+ Metodio OSBMr + Timoteo OSBMr

