Desastre de Corrispondenza Romana al defender a Bergoglio contra Benedicto XVI. Por Andrea Cionci

15 de Diciembre 2022

Hace unos días, el Prof. Roberto de Mattei, en su innecesariamente ofensiva refutación al escritor, admitió inadvertidamente que la dimisión de Benedicto XVI también es errónea en el “modo”.

Un perfecto autogol. De hecho, aún no ha respondido a nuestra pregunta: “¿Según qué principio canónico podría considerarse válida una renuncia presentada de forma errónea? Además, se exige expresamente (en el art. 332.2) que la abdicación se manifieste “rite”, es decir, de manera formal y legalmente correcta.

Y, sin embargo, la misma Correspondencia Romana publicó, justo el 7 de diciembre, un artículo en el que mostraba tener muy claro el principio de que lo que es contrario al ius es inválido, nulo y no produce efecto.

Por otra parte, ayer el periódico de De Mattei intentó de nuevo volver al ataque, proponiendo un artículo de un tal Emmanuele Barbieri, quien, no sin los habituales e inevitables acentos desacreditadores para el que suscribe, intentó por fin entrar en el meollo de la cuestión. Con resultados aún más desastrosos.

En primer lugar, hay que recordar que, hasta ahora, al mundo una cum se le ha ocurrido todo tipo de cosas para legitimar al antipapa Francisco. Han dicho que Benedicto se equivocó al escribir “rinuncio al ministerium”; que munus y ministerium son la misma cosa; que sólo fue un capricho literario intercambiarlos; incluso que no es necesario renunciar al munus…

Creíamos que habían disparado todos los cartuchos que podían, pero Corrispondenza Romana abre una nueva flor en este ramillete de coloridas fantasías canónicas: a saber, afirma que lo que importa ahora para abdicar es… renunciar al ministerium(!). Sí, eso es lo que Barbieri se atreve a escribir:

“La esencia del Papado no está en el munus, como en los obispos, sino que está en el ejercicio del gobierno, es decir, en el ministerium, que no es un sacramento indeleble, sino un poder de jurisdicción, que se puede perder o al que se puede renunciar. El papado no es una condición espiritual o sacramental, sino un “cargo”, o más exactamente una institución. Quien renuncia al ministerium, es decir, al gobierno, pierde el Papado”.

¿Ah, sí? ¿Estamos seguros? Pero, ¿quién concede este cargo? Entonces, ¿por qué el canon 332.2 exige para la abdicación la renuncia al munus y no al ministerium? Por qué las Acta Apostolicae Sedis de la iglesia golpista del 1 de marzo de 2013 (preciosamente elaboradas por don Tullio Rotondo) recogen la Declaratio como “De MUNERIS Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri ABDICATIONE“?

¿Por qué Juan Pablo II en Universi Dominici Gregis (art. 53) habla explícitamente del oficio papal como munus petrino recibido por el papa “por disposición divina”?

En todas partes se considera munus la esencia del papado, es decir, SER papa. Por no hablar de cómo una renuncia al papado pudo aplazarse 17 días… Otro misterio.

Otro desastre cuando Barbieri escribe: “Benedicto XVI, sean cuales sean sus razones para dimitir, lo ha hecho de forma válida pero ambigua, creando una profunda confusión entre los fieles”.

Evidentemente, el autor ignora el principio de “papa dubius, papa nullus”. De hecho, el derecho canónico siempre ha sostenido que un acto dudoso de renuncia es inválido, y por lo tanto también el Papa que es elegido como resultado del mismo.

Una verdadera perla cuando el autor enfrenta al intelectual errorostanzialista y al uno cum contra el otro: “El Prof. Enrico Maria Radaelli, que es una persona más preparada y consecuente que Andrea Cionci, (gracias, de nuevo, por su amable aprecio, ed.) en su libro Al cuore di Ratzinger (En el corazón de Ratzinger), sostiene que la abdicación del Papa Benedicto es inválida y nula, precisamente porque se elaboró sobre la base de una doctrina herética, al estilo hegeliano. Pero el Prof. de Mattei ya respondió a esta tesis el 1 de julio de 2020 en Corrispondenza Romana: “Si se demostrara que Benedicto XVI tenía la intención de dividir el pontificado, modificando la constitución de la Iglesia, habría caído en la herejía; y puesto que esta concepción herética del Papado sería ciertamente anterior a su elección, la elección de Benedicto tendría que ser considerada inválida por la misma razón que la abdicación es considerada inválida. No sería Papa bajo ninguna circunstancia.

En este caso, De Mattei tiene razón y, efectivamente, ¿dónde está la clave del busillis? En esa palabra que el artículo de Corrispondenza Romana evita quirúrgicamente citar y que, en cambio, es el eje central del “Código Ratzinger”: sede impedida.

Leamos juntos el canon 335: “Mientras la Sede romana esté vacante o totalmente impedida, no se cambiará nada en el gobierno de la Iglesia universal, sino que se observarán las leyes especiales dictadas para tales circunstancias”.

¿Cuándo se impide la visión? El canon 412 explica: “Se entiende que la sede episcopal está impedida si el obispo diocesano está totalmente impedido para ejercer el oficio pastoral en la diócesis por razón de prisión, confinamiento, exilio o incapacidad, no pudiendo comunicarse ni siquiera por carta con sus diocesanos”. (…Episcopus dioecesanus plane a MUNERE pastorali in dioecesi procurando praepediatur…).

¿Está claro? El papa está impedido cuando no puede EJERCER el munus, cuando no puede HACER el papa y, por tanto, está privado del ministerium.

Ahora bien, si, como sostiene Barbieri, la esencia del papado estuviera en el ministerium, es decir, en el hacer del papa, se perdería totalmente la posibilidad de la sede impedida. De hecho, si lo que cuenta es el ministerium, para abdicar un papa bastaría con impedirle ejercer su poder y se le podría considerar depuesto y convocar legítimamente otro cónclave. Buena idea: la justificación del golpe de Estado, la ley de la selva importada al derecho canónico.

Basta ya de inventos, por favor. Mientras ustedes se entretienen con estos jueguitos para salvar sus rentas, a la Iglesia y al mundo les suceden inmensas tragedias.

La esencia del papado es el munus, la investidura como sucesor de Pedro que viene de Dios, y esto permanece si al papa se le impide ejercer su ministerium cuando está impedido. En resumen, no es difícil: si el Papa renuncia canónicamente al munus, abdica, y la Sede queda vacante. Si el Papa pierde efectivamente el ministerium, queda impedido y sigue siendo Papa a todos los efectos. Y si un Papa impedido tiene otro (anti) Papa nombrado detrás de él, la Sede Apostólica queda totalmente impedida. Tal y como es hoy.

La declaración del Papa Benedicto no fue un acto jurídico, sino un simple anuncio de una retirada de facto de un ministerium, de un hacer el Papa que, por impedimento (documentado por Vatileaks), ya no podía llevar a cabo. Esta retirada de facto del ministerium fue confundida por sus enemigos con una abdicación canónicamente regular del munus. Para cuando sus enemigos habían convocado otro cónclave a sus espaldas, la Sede Apostólica podía decirse a todos los efectos que estaba totalmente impedida según el canon 335. Así, esa plaga de la que todos se quejan, incluida, antaño, la Corrispondenza Romana, es decir, el antipapado bergogliano, tendrá que ser totalmente anulada, bien después de un -ahora casi imposible- sínodo provincial, bien después de que el papa esté “definitivamente fuera de su sede impedida”, cuando entonces podrá oficializarlo “hablando libremente”.

Por eso, para purificar la Iglesia, como hemos ilustrado hasta la saciedad, Benedicto dejó vacia la sede (y no vacante como se ha traducido mal) el 28 de febrero de 2013, y por eso declaró, en otra frase objetiva, que el próximo papa debe ser nombrado “por aquellos a quienes corresponde”, queriendo decir con ello que, al estar impedido, el próximo papa, a la muerte de Benedicto XVI, debe ser elegido por los cardenales de nombramiento anterior a 2013 y no por otros.

Barbieri: ¿Puede retroceder un momento y leer este artículo? Aquí se explica la correcta interpretación de la Declaratio.

¿No le convence? He aquí una pequeña ayuda del monasterio Mater Ecclesiae, cuando Benedicto señala la respuesta en el libro de Jeremías, donde leemos -como es el caso- “yo estoy impedido”.

¿Aún no está convencido? Lea aquí donde el obispo Gaenswein negó públicamente que el Papa Benedicto celebre en unión con Francisco.

¿Todavía no es suficiente? Explique por qué Benedicto escribió “ningún Papa ha dimitido en los últimos mil años y en el primer milenio fue una excepción“.

O, mejor aún, explique por qué “viste la túnica blanca, ya que no tenía otra ropa disponible“.

Sobre todo, antes de atacar el “Código Ratzinger”, una buena idea sería leerlo.

Como han visto, queridos lectores, la situación lleva enconándose más de un año y ya se habría resuelto, una vez descubierta la Declaratio como anuncio de impedimento, de no ser por la Corrispondenza Romana y los demás del “fuego amigo” a cum.

