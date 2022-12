LA VIRGEN DE GUADALUPE. EXPERIENCIA MARAVILLOSA. POR MARIA LUISA PÉREZ

Por Maria Luisa Pérez Gherlone

Para Adoración y Liberación

Era el 12 de Diciembre del 2003, fiesta de La Virgen de Guadalupe y me encontraba en mi parroquia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en la Urb. Santa Paula en la ciudad de Caracas, cantando la Misa en su honor a la Morenita del Tepeyac, Reina de Mexico y Emperatriz de las Américas .

Poco antes de la Comunión, empecé a sentir un intenso perfume de rosas y era tan intenso como si estuviera en un jardín lleno de rosas; tengo a precisar que en la Iglesia no había rosas; le pregunté a Fernando, la persona con quien cantaba, que si él lo podía sentir y me dijo que no.

Al finalizar la Misa, entraron los mariachis a cantarle Las Mañanitas a la Virgen y en ese momento una señora, se arrodilló de golpe delante a un rincón que había en el coro de la Iglesia y mirando hacia la pared como en una especie de trance dijo :

” Llamen al Padre Armando”

Corrí escaleras abajo hacia la sacristía y subí de nuevo con el Padre y en ese momento la señora nos dijo “LA VIRGEN ESTÁ AHÍ SONRIENDO , ESTÁ ABRIENDO SU TILMA Y ESTÁ ARROJANDO CIENTOS DE ROSAS SOBRE LOS FIELES “.

En ese momento comprendí que el perfume que había percibido era el de Sus Rosas!!

