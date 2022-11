¿Una cum Bergoglio? ¡Nunca más! Busco a Benedicto porque ahí está la Iglesia. Por Lorenzo Ramírez

Por Lorenzo Ramírez

Corresponsal de Paraguay

AL ESCUCHAR A ESTE MALDITO EN LAS MISAS ME SIENTO COMO UN ESPOSO TRAICIONERO Y ADULTERO.

PARA EL ESPIRITU SANTO NO HAY CONTRADICCIONES.

PIENSO QUE LOS SACERDOTES SON COBARDES AL NO CONFRONTAR CON LOS ENEMIGOS DE DIOS.

SE AGGIORNAN POR MANTENER SUS PRIVILEGIOS, PUESTOS, INGRESOS ECONOMICOS, O SENCILLAMENTE SON PASTORES ASALARIADOS Y NO PASTORES DE ALMAS DE LA FIEL IGLESIA.

RECONOZCO LA VALIDEZ DE LA TRANSUSTANCIACION EN LA MAYORIA DE LOS CASOS PERO ME DA ASCO PARTICIPAR LOS HORROROSOS SACRILEGIOS DE LAS MISAS BERGOGLIANAS.

ES LITERAL LO QUE TE DIGO, ME DUELE EL ALMA Y ME REVUELCA EL ESTOMAGO PORQUE CADA VEZ MAS ESTAS MISAS SON IGUALES A LOS CULTOS PROTESTANTES.

NO EXISTE PARA LOS MODERNISTAS BERGOGLIANOS EL SACRIFICIO PERPETUO DE CRISTO EN LA CRUZ Y EL INMENSO DOLOR DE LA VIRGEN MARIA AL PIE DE LA CRUZ.

TE REPITO PARA MI ES HORRIBLE Y DOLOROSO VER COMO LA MASONERIA SE BURLA DE LA SANTA MADRE IGLESIA Y ESPECIALMENTE DE LA EUCARISTIA.

Y TE CUENTO QUE EN MIS DECISIONES NO HAY SER HUMANO EN LA TIERRA QUE INFLUYA… ES ALGO ENTRE LA SANTISIMA TRINIDAD Y LORENZO.

SI ME EQUIVOCO SERA DIOS QUIEN ME JUZGUE Y NO HOMBRES.

FUERTE ABRAZO MI QUERIDO HERMANO

