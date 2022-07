Si tu mano te escandaliza, córtatela. Por Juan Ciccioni

Por Juan Ciccioni

Para Adoración y Liberación

¿Pero por qué tendría que escandalizarse? Muy sencillo, porque el cristianismo es demasiado elevado para el hombre. Por ello: bienaventurados los pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los perseguidos…… y luego Cristo afirma con divina autoridad:

Hipócritas: “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de Mí. Me rinden un culto vano, enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres.” (Marcos 7, 6-7)

Y agregó:“Lo que procede del hombre eso es lo que mancha al hombre. Porque es de dentro del corazón de los hombres de donde salen los malos pensamientos.” (Marcos 7, 20-21)

Les dijo: “Si alguno quiere venir en pos de Mí, renunciese a si mismo, tome su cruz y sígame.”

(Marcos 8, 34)

“Porque quién se avergozare de Mí y de mis palabras delante de esta raza adúltera y pecadora, el Hijo del hombre también se avergozará de él cuando vuelva en la gloria de su Padre, escoltado por los santos ángeles.”

(Marcos 8, 38)

“Si tu mano te escandaliza, córtala: más te vale entrar en la vida manco, que irte con las dos manos, a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te escandaliza, córtalo: más te vale entrar en la vida cojo que ser, con tus dos pies, arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te escandaliza, sácalo: más te vale entrar en el reino de Dios teniendo un solo ojo que con tus dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga.”

(Marcos 9, 43-48)

Y se decían entre si: “Entonces ¿quién podrá salvarse?” Mas Jesús, fijando sobre ellos su mirada, dijo: “Para los hombres, esto es imposible, mas no para Dios, porque todo es posible para Dios.”

(Marcos 10, 26-27)

“He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles; y lo escarnecerán, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, mas tres días después resucitará.”

(Marcos 10, 33-34)

“Seréis odiados de todos a causa de mi nombre; pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo.”

(Marcos 13, 13)

“En verdad, os digo, la generación esta no pasará sin que todas estas cosas se hayan efectuado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”

(Marcos 13, 30-31)

“Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!”

(Marcos 13, 37)

El fenómeno general en las religiones es su corrupción específica, llevada adelante por hombres que se autocanonizan justos y el cristianismo, como apreciamos hoy, no esta excento de ello.

Hombres religiosos que abruman el núcleo primitivo y vivo de la moral religiosa convietiendola primero en mandatos positivos de la autoridad, los cuales terminan por hacer desaparecer el núcleo vivo; y así la moral religiosa es sustituida por la moral formalista y rutinaria llevando a la verdera religión al extremo de la corrupción: el fariseísmo.

La religión se vuelve exterioridades y palabrería, primero, luego vaciándose por dentro se llena de hipocresía: ése es en suma el proceso, que puede ser muy largo y tiene varios grados: impenitencia final, obstinación en el mal e impugnar la verdad conocida.

Segundo, la religión vuelta un medio para: profesión personal, instrumento de ganancias, honores; y los grados de corrupción se vuelven demoníacos: la religión se vuelve dura, insensible, hipócrita, el corazón de piedra vuelto cruel, se persigue de muerte con odio y furor.

Quizás algunos de nosotros hemos tenido ante nuestros ojos este espantoso cuadro, o lo que es peor: padecerlo; verdaderos son los preceptos gravísimos de Cristo, todo lo cual vio y padeció.

