Su Kriptonita eres tú (Por F.L. Mirones)

Por Fernando López Mirones

No perdamos el norte.

Esta tregua es una trampa en espera del final del verano en el hemisferio norte, mientras el hemisferio sur hispano está cautivo; solo África, India y partes de Asia resisten.

Saben que tomando Europa y USA neutralizan la civilización occidental.

The Vanguard Group es uno de los inversores y accionistas de Pfizer Pharmaceuticals, así como de todas las vacunas de Sinovac y de China National Pharmaceutical Group.

El Grupo Vanguard está controlado por la Familia Jiang (ex presidente del Partido Comunista Chino Jiang, ZeMing), otros empresaurios del PCCh, CDH Investment, Bill Gates y el grupo BlackRock.

BlackRock posee el 13,47% del Grupo Vanguard.

El jefe de Blackrock es Jiang, ZhiCheng (nieto de Jiang, ZeMing), los antiguos cleptócratas del PCCh han invertido en los fondos de pensión más grandes de USA.

Por eso, esto es un ataque global que ya no depende ni de ideologías ni de nacionalidades. Los plutócratas se alían entre sí mientras les interese, ya se comerán entre ellos cuando nos tengan atrapados.

Mientras sigan ustedes fijándose en la política pequeña, en partidos nacionales que creen distintos pero que son todos controlados, en tendencias ideológicas de izquierdas o derechas de las que ellos se ríen, de cambios climáticos ficticios con los que nos manejan, de virus y enfermedades dirigidas para atemorizarnos, mientras ustedes sigan entrando a estos trapos como toros de lidia en la plaza, al bajar la cabeza nos meterán el estoque.

No bajen jamás la cabeza, no junten las patas, no se queden mirando a la muleta para descansar (eso hacemos ahora) porque entonces, el NOM se pondrá de puntillas y clavará la espada en el corazón de la humanidad.

Solo sigan a quienes no dividen, no escuchen el ruido interesado de los que se hacen pasar por disidentes, el enemigo es formidable y está enfrente, no a los lados.

Ni una inyección más, esa es la única vía.

Cada dosis es un voto.

Intente convencer a su familia y entorno, es lo único a lo que TEMEN, tienen pánico a la opinión pública, terror a la masa crítica, es su kriptonita.

La ciencia les da igual, el derecho se lo saltan, la justicia la violan, los medios de comunicación son suyos, los influyentes están desactivados.

Solo nos quedan dos cosas, las personas individuales… y la ayuda de Dios.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!