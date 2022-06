Llamado a la Catolicidad. (Por Ángel Ortega)

Por Ángel Ortega.

Para Adoración y Liberación.

Me parece increíble que, a estas alturas, haya personas católicas tan perdidas que no se dejen aconsejar e intenten imponer su falsa doctrina, como Bergoglio, cuando el mundo está en un estado espiritual calamitoso, la gran tribulación está en camino y todo va cada día más aprisa.

Eso, hermanos, es sinónimo de que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, porque nos está preparando para la dura batalla que ya está en ciernes y no puede haber una distracción que altere el ritmo de nuestras acciones.

Ya se están recibiendo algunas revelaciones que nos llevan a estar más en alerta que nunca.

Más que alimentos y agua, hay que guardar fuerzas en total Comunión con nuestra verdadera Santa Iglesia Católica, dirigida en la cautividad por Su Santidad Benedicto XVI. El resto vendrá por añadidura, cual maná mosaico.

Ahora mismo no es tiempo de evangelizar, ya llegará esa hora, sino de aguantar en la fe, fortalecernos en el espíritu, preservarnos del mal y esperar en el Señor a que, una vez que termine nuestra preparación, nos diga cuándo llegará nuestro momento.

Estamos en una situación muy grave, muy tensa, muy delicada, hermanos, quien desee armarse para el ejército de nuestra Santísima Madre, debe guardar sus fuerzas y no perderlas, porque eso está pretendiendo Satanás, que flaqueemos y nos volvamos inútiles.

Ruego encarecidamente que, a partir de este momento, intentemos no entrar en conflictos, no interesa, ni en evangelizar a gente que no quiere porque ya es del ejército de Satanás. Nada ni nadie puede perturbar el correcto funcionamiento de este canal y el buen hacer de todos sus miembros.

Repito, en cualquier momento a partir de ahora, podemos recibir un mensaje, un llamado, una orden del cielo, tenemos que hacer peña, compartir lo que veamos importante para todos y disponernos a vivir acontecimientos en el mundo que nunca han ocurrido antes ni van a volver a ocurrir de nuevo después.

Un abrazo para todos y la disposición del canal y la de todos nosotros para vivir este tiempo crucial en el Amor en Jesucristo y en el deseo de ser útiles a su maravillosa Obra de Salvación.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!