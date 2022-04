El gobierno de Reino Unido admite que las vacunas han dañado el sistema inmune de los que han recibido dos dosis.

AyL

Redaccion

Agencias

El gobierno del Reino Unido ha admitido que una vez que haya recibido una doble vacuna, nunca más podrá adquirir inmunidad natural completa a las variantes de Covid, o posiblemente a cualquier otro virus.

En su “Informe de vigilancia de la vacuna COVID-19” de la semana 42, el Departamento de Salud del Reino Unido admite en la página 23 que “los niveles de anticuerpos N parecen ser más bajos en las personas que se infectan después de dos dosis de vacunación”.

Continúa diciendo que esta caída de anticuerpos es esencialmente permanente. ¿Qué significa esto? Sabemos que las vacunas no previenen la infección o la transmisión del virus (de hecho, el informe en otra parte muestra que los adultos vacunados ahora tienen muchas más probabilidades de infectarse que los no vacunados). Los británicos ahora descubren que la vacuna interfiere con la capacidad del cuerpo para producir anticuerpos después de la infección, no solo contra la proteína espiga sino también contra otras partes del virus. En particular, las personas vacunadas no parecen formar anticuerpos contra la proteína de la nucleocápside, la envoltura del virus, que es una parte crucial de la respuesta en las personas no vacunadas.

A largo plazo, los vacunados son mucho más susceptibles a cualquier mutación en la proteína espiga, incluso si ya se han infectado y curado una o más veces. Los no vacunados, por otro lado, obtendrán una inmunidad duradera, si no permanente, a todas las cepas del supuesto virus después de haber sido infectados naturalmente con él incluso una vez.

Las primeras compañías de seguros están dando marcha atrás porque se avecina una gran ola de siniestros. Anthony Fauci confirma que la prueba PCR no puede detectar virus vivos. Anthony Fauci confirma que ni la prueba de antígenos ni la prueba PCR nos pueden decir si alguien es contagioso o no. Esto invalida todos los fundamentos de la llamada pandemia. La prueba PCR fue el único indicio de una pandemia. Sin PCR-TEST no hay pandemia .

Aquí tienen acceso al Informe de vigilancia de la vacuna COVID-19″ de la semana 42, del Departamento de Salud del Reino Unido.

