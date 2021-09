el •

Psicosis Colectiva

29-8-2021

Juan Cicconi

Para que el NOM pueda funcionar es necesario una dictadura totalitaria, muchas libertades caerán pero lo principal es que será una era en que NO habrá libertad de pensamiento, el cual llegará a ser una abstracción, algo sin sentido, por eso el individuo autónomo va a desaparecer, solo quedarán pequeños grupos que comprenderán lo inefable en Dios. El mundo entrará en un estado de psicosis masiva y ya esta ocurriendo, actuar de manera condicionada o aceptar las condiciones impuestas. El miedo frente a un peligro real demanda acciones objetivas, pero sino se puede discernir objetivamente, por la mentira impuesta, ¿cómo tratarlo? Estamos ante la histeria colectiva o psicosis colectiva, la cual desde hace años es práctica habitual de ingeniería social por parte de la elite satánica; tomemos como ejemplo el Council on Foreing Relations CFR, el cual tiene dos mil ingenieros sociales para tratar estos problemas en las sociedades; no buscan solucionarlos sino imponerlos.

El punto de donde parte la ingenieria social es instalar la percepción real o irreal de una amenaza incontrolada que genere pánico colectivo y esta es claramente el totalitarismo como la mayor amenaza, ocurre hoy agosto 2021, incertidumbre en la salud, en el trabajo, en el estudio y en la misma vida. Confinamientos, mascarillas, restricción en viajes, modelo digital, controles biométricos. La intrusión permanente del martilleo totalitario lleva a la angustia y la deseperación, porque el pensamiento esta puesto en: ¿y mañana qué?

Esta transformación social, basada en el engaño, lleva a la sociedad a un estado de sumisión y obediencia por el miedo ante lo incierto, estamos ante el sufrimiento masivo y la ruina social. En una sociedad totalitaria la población se dividirá entre los que están arriba, la clase dominante y los que están abajo, los dominados, solo habrán amos y esclavos; buscando divinizarse los primeros y considerar bestias a los segundos.

El peor engaño de los que buscan dominar a las sociedades humanas es creer que pueden y deben controlar y dominar a los hombres y la sociedad, lo cual es satánico. Cuando una elite gobernante se haya infectada de: neocomunismo-capitalismo-liberalismo-modernidad-tecnocracia-masonería y sionismo estamos ante una elite satánica que prepara la venida del Anticristo, porque este es el modelo que se ajusta a su voluntad. La venida del Anticristo o la Bestia como lo llama el Apokalypsis (1) esta anunciada desde muy antiguo; es el fin de los tiempos históricos y el comienzo de nuevos: la Parusia, la venida de Cristo y su Reino.

En cuanto a la plataforma política del programa de gobierno del Anticristo, este no tendrá mas que tomar a Kant, Hegel y Nieztche; y con respecto a las masas humanas solo con que tome los sentimientos colectivos de manera adecuada podrá manipular y reorganizar las enormes fuerzas de este mundo. Es claro que quién no obezca morirá, algo que ya esta ocurriendo.

En un sistema organizado de intervención psicológica y perversión del juicio (mentira y confusión) la elite satánica impone sus propios pensamientos oportunistas para aquellos a los cuales planea utilizar y destruir. Solo consideremos el dominio sobre el sistema médico mundial por causa del virus y los médicos castigados duramente por oponerse al engaño. Engaño del virus, engaño en las vacunas, en los test y en los muertos. Y hay más.

Para que el proceso siga es necesario oleadas de terror (2) a fin de que las amenazas reales o imaginarias sigan y sigan; y aunque tengamos períodos de calma el miedo continurá porque la población vive perturbada por su experiencia anterior y los efectos psicológicos de cada nueva campaña son cada vez mas fuertes porque llegan a una sociedad ablandada; por ello la mentira y la propaganda errónea promueven la confusión y quiebran la mente de la sociedad humana. Psicosis.

Solo veamos el modelo digital como se ha impuesto en la sociedad. El aislamiento es el otro método de la elite satánica porque con el puede condicionar a sus víctimas más rapidamente. La soledad en este contexto es desesperante porque aquel que se siente solo y espera en sí mismo carece de valor y teme cualquier cosa por pequeña que sea.

Ahora quién espera en Dios y no en si mismo nada puede dañar su alma, porque Dios da grandísima seguridad al alma que lo busca.

Para que llegue el orden de la elite satánica es necesario volver a las sociedades sumisas y obedientes, imponer una conformidad estricta y una obediencia ciega y esto genera en los seres humanos estancamiento, destrucción y muerte en gran escala.

Recordemos que solo se vive para Dios y esto lo conoce el hombre religioso, es el único que puede mirar dentro y fuera de si mismo y enfrentar al mundo, a los hombres y a los demonios.

Algo ya conocemos de esto los cristianos en estos últimos dos mil años. Y feliz de aquel que pueda llegar a estar de pie ante Jesucristo.

Confirma lo que decimos el siguiente informe:

http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2021/08/boletin-informativo-viii-alejandro-sosa.html

——————————————————————————————————————–

1- Apokalypsis 13, 1- 18

2- En los años 60´se buscó imponer el hipismo, las drogas y el rock and roll; en los años 90´el lesbianismo y la homosexualidad y a partir de 2005 la Ideología de Género. Todo este trabajo de ingeniería social es un sistema organizado que busca la sumisión de las sociedades humanas para someterlas, empezó en 1923 con la creación del Instituto para la Investigación Social o Escuela de Frankfurt dirigida por judíos comunistas que desarrollaron el marxismo cultural, el cual ha llegado hasta nuestros días. G. Lukacs su primer presidente sostenía: “Vi la destrucción revolucionaria de la sociedad como la única solución para las contradicciones culturales de la época… Tal volteamiento mundial de valores no puede ocurrir sin la aniquilación de los antiguos valores y la creación de otros nuevos por los revolucionarios”.

Horkheimer, otro de sus integrantes, sostenía en su “Teoría Critica” que la manera de destruir la civilización occidental era el ataque sistemático a todos los valores asociados a esta, y así por ejemplo, defendía la destrucción del matrimonio y la familia con hijos.

Muchos de sus integrantes se trasladaron luego a la Universidad de Columbia de New York.

La obra “Eros y Civilización” de Marcuse se convirtió en el máximo fundamento doctrinal del hipismo. Fromm, otros de los integrantes de la Escuela de Frankfurt sostenía: que la masculinidad y la feminidad no eran reflejo de diferencias biológicas, sino que era una imposición debida a la “opresión” que los heterosexuales ejercían en la sociedad.

Breve informe de lo que hoy vivimos.

Nota

Es grave que se haya perdido la libertad, y más grave perder la capacidad de razonar, en unos meses nos han vuelto una masa miserable que no puede disernir entre la vida y la muerte.

Siempre la masa humana ha sido miserable pero esto es peor, porque lo terrible no es la muerte por el virus, sino morir como persona. Esta anormalidad aberrante impuesta por la judeo-masonería y todos aquellos que les sirven se terminará volviendo una realidad cotidiana, llevandonos (y ya estamos) a la esclavitud mental y económica. En el Talmud esta claramente expuesto: los judíos dominarán el mundo y este les servirá.

Ahora para sostener este modelo de dominio hay que controlar el arsenal nuclear, porque quizás alguien en el mundo no este dispuesto a ser sometido y menos de esta manera. Por eso la pandemia nos lleva a la bombas nucleares. Así esta anunciado desde hace tiempo: las potencias de los cielos serán conmovidas y el único que puede conmoverlas es Dios (1).

1-Lucas 21, 25- 28

