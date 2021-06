GARABANDAL, EL FIN DE LOS TIEMPOS Y LA LISTA DE SAN MALAQUÍAS

el •

De acuerdo con el mensaje de Garabandal, a la muerte de Juan XXIII quedarían 4 Papas hasta el “fin de los tiempos” (Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI). ¿Qué es entonces el “fin de los tiempos”? Hablando en general, el intervalo temporal previo al fin del mundo (no entramos ahora en el tema del milenio, al que alude Ap 20). En él sitúa la Virgen tres acontecimientos principales: el “Aviso”, el “Milagro” y el “Castigo”. El primero antecede en poco tiempo al segundo (menos de un año). A éste le sigue la “gran tribulación”. La propiamente dicha, de 42 meses; o bien, si incluimos otros 42, en los que la Bestia no muestra su verdadero rostro, tendríamos que hablar de 84 meses o 7 años.

En cuanto al “Castigo”, señala el término de ese período y su duración dependerá de la actitud de la humanidad rebelde.

Si comparamos el “fin de los tiempos” (tal como lo describe la Virgen) con la lista de San Malaquías, observamos que al último Papa previo al “fin de los tiempos” le corresponde el lema “De gloria olivae”. ¿Cómo describe S.Malaquías el pontificado siguiente?: ”In persecutione extrema S.R.E. Petrus Romanus pascet oves in multis tribulationibus, quibus transactis Urbs septicollis diruetur et Judex tremendus iudicabit populum suum”(“En la persecución extrema de la Santa Iglesia Romana ocupará la Sede Pedro el Romano, que pastoreará sus ovejas en medio de muchas tribulaciones, al término de las cuales la Urbe de las siete colinas será destruída y el Juez tremendo juzgará a su pueblo”).

Parece lógico concluir que el Papa que se sienta en el trono de Pedro durante la persecución extrema es Petrus Romanus. Puesto que dicha persecución dura poco más de 3 años y medio, el lema en cuestión no abarca el tiempo transcurrido desde la renuncia de Benedicto XVI hasta el momento actual (más de 6 años) o, en cualquier caso, prescinde de él. ¿Será esto un síntoma de que el “pontificado” de Bergoglio no es normal? En tal caso, desde la “renuncia” de Benedicto estaríamos en un intervalo no abarcado por la lista en cuestión. Podría decirse también que dicho intervalo es otra expresión del “katéjon”, una especie de prolongación del pontificado de Benedicto que no entra en el tiempo normal de la historia de la Iglesia, una especie de “tiempo muerto” permitido por Dios para dar a la humanidad ocasión de arrepentimiento. Ello nos llevaría a comprender el “Aviso” de Garabandal como una culminación de ese período.

El “Aviso” consistirá, según sabemos por las videntes, en un acontecimiento por el que la humanidad se verá a sí misma ante Dios y percibirá su verdadera situación y la distancia que le separa de Él. En ese momento se proporcionará a cada persona la oportunidad para que pueda optar libremente por Dios o contra Él.

Pues bien, como decíamos más arriba, el intervalo iniciado con la “renuncia” de Benedicto XVI sería como una preparación para el “Aviso”, que vendría a ser como un “juicio de las naciones” que, seguido del “Milagro” (a través del cual la humanidad accede por un momento a la visión del reino de Dios), otorga a los humanos la fuerza para resistir la “Gran tribulación” que sobreviene a la tierra bajo el Anticristo.

Hay que decir que las videntes “vieron el escenario político, social y religioso del mundo y de la Iglesia en el momento del Aviso. Convulsiones sociales, el comunismo de nuevo agresivamente en alza y una Iglesia muy perseguida, a punto de perecer. Se anuncia así una purificación muy grande. Incluso se habla de una gran tribulación -no es aún el castigo tremendo del que habla la Virgen- porque llegaría un momento en que la Iglesia daría la impresión de estar a punto de perecer por una terrible prueba. Nosotras preguntamos a la Virgen cómo se llamaría a esa prueba, y Ella nos dijo que “comunismo”. (véase “Garabandal 1961-65”, de José Luis Saavedra, p.146).

Apenas es preciso decir que hoy, a diferencia de lo que ocurría en el tiempo de las apariciones, sabemos con bastante precisión a qué se refiere dicha palabra.

Así, pues, pasado el tiempo previo al “Aviso” y removido el “katéjon” u “obstáculo”, que no es otro que la existencia del Papado como tal, se iniciaría la época de las dos Bestias: la del mar o Anticristo, un líder político o “monarca universal”, y la de la tierra, el llamado “Falso Profeta” (entretanto vivimos una especie de anticipación de la misma).

Dicha época duraría 42 meses, si sólo contamos la fase final del reinado del Impío, u 84 meses (7 años) si contamos los 3 años y medio de la fase inicial o “engañosa” del reinado del Anticristo (como hacen constar, en general, los intérpretes del Apocalipsis), más los 3 años y medio de la “Gran tribulación” propiamente dicha.

Según los cálculos de Diego Tormo Gómez, basados en el lema “Axis in medietate signi” y debidamente ajustados, la lista de S. Malaquías llega aproximadamente hasta la primavera de 2031 (a este propósito, resulta cuando menos curioso que exista una agenda ONU 2030) (1). En tal caso, la época de Petrus Romanus comenzaría aproximadamente en el otoño de 2027, si asignamos al reinado de la Bestia la duración de 3 años y medio.

Por otra parte, la Virgen nos da pistas para calcular la fecha del “Milagro”. Según los cálculos de Diego Tormo Gómez, ”La Virgen, en Garabandal, al respecto del Final de los Tiempos, acotó los «años candidatos» diciendo que serían aquellos cuya festividad de un mártir de la Eucaristía debiera estar comprendida entre marzo y mayo, y entre los días 6 y 16. Según Tormo Gómez, los únicos casos posibles serían: san Estanislao [11 de abril], san Hermenegildo [13 de abril] y san Pancracio [12 de mayo]); además, según la Virgen, necesariamente, al menos uno de ellos debería caer en jueves. Las fechas inmediatas que cumplen con los requisitos son las siguientes:

12 de mayo de 2022.

13 de abril de 2023.

11 de abril de 2024.

13 de abril de 2028.

11 de abril de 2030.

12 de mayo de 2033.” (2)

Por tanto, el pontífice Petrus Romanus ocuparía la sede de Pedro entre los años 2027 y 2031. Para mayor precisión, quizá convenga recordar una indicación de Lucía, la vidente de Fátima, que anuncia que el “Aviso” ocurriría en simultaneidad aproximada con una situación revolucionaria en España, durante la cual los sacerdotes comenzarán a tener dificultades para desempeñar con libertad el culto divino (a lo cual alude, por lo demás, un anuncio de la religiosa Madre María Ráfols).

Así, pues, si queremos conciliar la lista de S. Malaquías con las indicaciones de Garabandal, tendríamos que optar por el 13 de abril de 2028 como fecha del Milagro, a no ser que hubiéramos de hablar de la Gran tribulación como de un período que dura 7 años, en cuyo caso, el Milagro habría de anticiparse al 11 de abril de 2024. Menos de un año antes ocurriría el Aviso; ¿tendrá esto algo que ver con algunos anuncios de origen poco preciso, según los cuales, a partir de 2023 es como “si se interrumpiera el tiempo terrestre tal como lo conocemos”? Sólo así se interpretaría adecuadamente el último lema.

Y ya que hablamos de Petrus Romanus, ¿cabría pensar que se aproxima el final del intervalo antes aludido, que comenzó con la renuncia de Benedicto XV? La alusión a la “revolución comunista” en España como inmediatamente anterior al Aviso nos invita a pensar sobre el hecho de que en 2020 se cumplen 84 años (período en que el planeta Urano vuelve aproximadamente a la posición de partida) de la Guerra Civil (el “Infierno español” le llamaron algunos). Y, por otro lado, no deja de despertar nuestra curiosidad la circunstancia de que Jorge Mario Bergoglio haya venido al mundo en 1936.

NOTAS

1) ¿De dónde ha salido esa “agenda”, que unas veces se designa como “agenda 2030” y otras como “agenda 2020-2030”? Quizá de un cálculo basado en la profecía de las 70 semanas de Daniel, la última de las cuales empezaría a contarse desde el año 2018 (si se admite que una generación “normal” dura 70 años según la Biblia; siempre el punto de partida sería el año 1948, el de la fundación del Estado de Israel)), o bien desde 2028 (si se trata de la generación “más robusta”, que dura 80 años). En el primer caso, la semana final va de 2018 a 2025; en el segundo, de 2028 a 2035. Y, puesto que la mitad de la primera comienza en 2021 y la mitad de la segunda en 2031, los de la ONU o el Nuevo Orden Mundial han optado por redondear, y así dicen “Agenda 2020-2030”.

2) Sobre Garabandal y la lista de los Papas de S.Malaquías, Tormo Gómez, D.

