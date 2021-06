Aire de cisma, pero… ¿quién sale? Porque Benedicto XVI habría preparado una renuncia inválida (POR ANDREA CIONCI)

el •

Después del artículo de hace unos días (traducido a cuatro idiomas) sobre un mensaje inequívoco de Benedicto XVI identificado en «Últimas conversaciones» (Seewald-Ratzinger 2016), cada vez más personas dijeron estar convencidas de que Ratzinger no solo no abdicó nunca, sino que en 2013 organizó específicamente una renuncia inválida.

Todo el funcionamiento del «Plan B» fue «reconstruido», ordenando hechos y documentos y, sin embargo , incluso los que no estaban convencidos, no supieron cuestionarlo aportando argumentos que puedan dar una explicación alternativa a los hechos denunciados. Y esto, por ahora, constituye un problema al que se suma el hecho de que no se han originado ni negaciones ni -por extraño que parezca- los ataques personales que constituyen una reacción típica en estos casos.

Para los observadores intelectualmente honestos, hay sobre todo una última vacilación: «Sí, está bien, pero ¿por qué Ratzinger debería haber preparado todo esto?».

Podríamos detenernos en los hechos, que son suficientes, y avanzar, pero, en cualquier caso, ahora mismo podemos aventurar algunas hipótesis sobre por qué Benedicto XVI habría dado al pueblo católico ocho años de vacaciones (en el más amplio sentido del término) con una renuncia especialmente inválida.

Desde hace al menos 2500 años, se anuncia un momento de gran crisis para la Iglesia, con una toma del poder por parte de las llamadas fuerzas anticristianas. Tenemos el advenimiento de un «ídolo pastor» (el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento), de un «falso profeta» (Apocalipsis de San Juan), de una » iglesia falsa extravagante » (la beata Katharina Emmerick) de una » sede de Roma del «Anticristo » (Madonna de La Salette), de un «obispo vestido de blanco» (Fátima), de un «papa de la Iglesia de la propaganda » (P. Julio Meinvielle), del «humo de Satanás entró en la Iglesia » (Pablo VI), de una “ prueba final con apostasía desde dentro» (Art. 675 del Catecismo de 1992), una » Antieclesia y un anti- ángel «(San Juan Pablo II), de » Satanás en la cima de la Iglesia » (Don Stefano Gobbi), etc…

En resumen, la posibilidad de un golpe anticristiano ciertamente no es nueva y se conoce en la Iglesia desde hace mucho tiempo. Por otra parte, también destacamos la reciente novela de un sacerdote, Don Sabino Decorato , que se titula «GOLPE EN VATICANO».

Por tanto, queremos creer en esto y no preguntamos… ¿Ratzinger y san Juan Pablo II se habían quedado inertes sin preparar un plan de emergencia «B»?

Ya en 1983 elaboraron (¿tal vez con anticipación?) la diversificación “hipnótica” entre munus y ministerium del oficio papal: tan eficaz que incluso hoy en día hasta los expertos a veces se pierden en ella. En Libero planteamos la hipótesis de que podría ser un » mecanismo espejo entre verdadero-falso » inspirado en la visión en el espejo del «obispo vestido de blanco» de los pastorcitos de Fátima.

Por lo tanto, considerando que los ataques (documentados) de la mafia de St. Gallen vinieron desde dentro de la Iglesia y admitiendo que estos fueron una expresión de lo que se había profetizado durante 2000 años, desde un punto de vista estratégico, el mejor sistema de reacción para el Papa Ratzinger, no podría ser el de un CONTRASTE FRONTAL Y ASIMÉTRICO. ¿Nos imaginamos -como les hubiera gustado a algunos sedevacantistas- a Benedicto XVI en 2005, con el mundo entero retratándolo como un Papa oscurantista y atrasado hosco, decidido a derramar excomuniones sobre los modernistas, suspender aquí, echar por allá? Absurdo.

Habría sido un suicidio político : no habría hecho más que fortalecer la propaganda de sus enemigos, internos y externos a la Iglesia, condenándose no solo a sí mismo, sino también preparando, quizás, en reacción, una sucesión legal con un papa modernista.

Cuando el obispo Viganò identifica la raíz de la deriva actual en el Concilio , no se equivoca y, por supuesto, en 2013 la metástasis del modernismo neo-ario-luterano (con una homosexualidad del clero ya endémica) había alcanzado ya un estado como para imponer una decisión drástica. Vatileaks incluso había destacado una feroz guerra interna entre facciones e incluso supuestos planes para eliminar físicamente al Papa .

Llegado el momento, es probable que Benedicto XVI haya tirado de la «palanca de emergencia» sin vacilar, voluntariamente, en ciencia y en conciencia. La forma más inteligente, eficaz y sin sangre de reaccionar era la de una retirada (palabra que usa a menudo), no sin antes haber «socavado» el terreno de la invasión enemiga. En estudios estratégicos se definiría un «plan de engaño» con «retirada elástica» y «blanco falso».

Es necesario salir de una visión irenista y dulce de una Iglesia toda rosas y flores: hubo y hay una GUERRA feroz y total en marcha. Y Benedicto, a pesar de su apariencia suave y frágil, demostró ser un súper luchador.

Ratzinger, retirándose a un papel como emérito Papa, mantuvo el munus , dando la concesión a las fuerzas enemigas dentro de la Iglesia por un tiempo experimental, para que el pueblo católico comprendiera de cerca el vacío y los contenidos teológicamente destructivos del modernismo masónico subordinado al globalismo.

Los fieles debían ver el ídolo pagano entronizado en San Pedro, la «Virgen mestiza del relevo de los migrantes», las revueltas doctrinales, los cambios políticamente correctos en el misal, el rocío esotérico-masónico en la plegaria eucarística y mil otros inauditos temas de reversiones con respecto a la sana doctrina.

La Iglesia esclava del «mundo» tenía que ser revelada, en diálogo amistoso con abortistas y homosexualistas, los católicos tenían que tocar fondo, como el hijo pródigo , tenían que llegar «a ser porqueros» antes de tomar conciencia y regresar a la casa del … padre.

En 2013, si recordamos, nadie, incluidos intelectuales, teólogos, vaticanistas y simples fieles estaba tan exasperado o animado por el «celo heroico». Nadie habría arriesgado su carrera, ni se habrían excomulgado sacerdotes, como Don Minutella y Don Bernasconi, por nombrar algunos, ni se coagularían los grupos de resistencia como en una » nueva Cruzada de los pobres «. Nadie hubiera entendido la realidad y aceptado las verdades de la fe católica si no se hubiera exasperado, escandalizado, indignado, agotado por el nuevo rumbo.

Ratzinger sabía cómo iban las cosas, y lo había asegurado todo: su renuncia era completamente nula y esto se habría descubierto cuando los diversos Enzo Bianchi implosionaran solos, y la «Iglesia falsa» se ahogara en feroces conflictos internos, en escándalos económicos y sexuales, en grotescas meteduras de pata y patentes contradicciones.

Y la renuncia de Benedicto sería inválida para siempre, incluso después de su muerte. Un plan definitivo para separar el TRIGO DE LA CIZAÑA.

¿Arriesgado? Por ahora, ya que estamos escribiendo sobre ello, el plan ha funcionado, al menos en la primera parte. Su juego se ha entendido, con ocho años de retraso, pero la verdad, hasta ahora indiscutible y quizás indiscutible, de algunos hechos se está viralizando en todo el mundo. Y Benedetto sigue vivo y lúcido, pero el problema seguirá existiendo incluso después de su muerte.

Se entiende que la Iglesia está a punto de purificarse definitivamente, a costa de un cisma, esta vez útil y necesario, por doloroso que sea. Lo hablamos aquí en febrero y, después de estar abrumado por las críticas, hoy nadie habla de otra cosa. La diferencia es que antes de que se llegara a un acuerdo sobre el cisma, hoy la cuestión de las bendiciones para las parejas homosexuales ha llegado a la cabeza: mors tua, vita mea . El último enfrentamiento habría sido precisamente sobre la sexualidad y la familia, como predijeron varios místicos.

Ahora, lo que solo queda por decidir es si los tradicionalistas o los modernistas dejarán la Iglesia (como sede).

Y el eje de todo es, una vez más, la nulidad de la dimisión de Benedicto XVI.

Si Ratzinger no ha dimitido, Bergoglio, sus cardenales, sus teólogos, sus nombramientos, sus novedades doctrinales se desvanecerán en un susurro, como polvo en el viento, «escatológicamente quemado» por el derecho canónico . Formarán , a lo sumo, una nueva «Iglesia Masónica», luterana y globalista, y se unirán a los protestantes europeos. Se volverán irrelevantes en unos años, como todas las iglesias protestantes.

De lo contrario, si nadie tiene fuerzas para verificar la renuncia, corresponderá a la Iglesia Romana abandonar la sede, dejar catedrales, basílicas, iglesias, abadías, conventos y palacios, recuperar al menos la fe, como San Atanasio, para volver a las catacumbas, como también lo había previsto Ratzinger.

En cualquier caso, será un cisma purificador, al parecer. De hecho, no solo estamos en presencia de dos RELIGIONES DIFERENTES, sino también completamente ANTITETICAS que ya no pueden coexistir.

Ahora, en este punto, los obispos y cardenales no deberían necesariamente hacer una elección decisiva de campo, como muchos defienden. Aún no es necesario. Bastaría si pidieran una aclaración, de manera neutral, para una OPERACIÓN VERDADERA sobre la «renuncia» de Benedicto.

Si Bergoglio no es el Papa, ciertamente no podría excomulgar a un cardenal que pidió una verificación sobre la abdicación – o renuncia – de Ratzinger, a menos que se revelara.

En este caso, preguntar por qué Benedicto XVI no habla directa y espontáneamente no tiene sentido : no sería libre, sino «rehén» del antagonista.

Lo que se necesita, por tanto, para disipar todas las sombras, es una RUTA DE PRENSA PÚBLICA de Benedicto XVI con garantías médicas y de seguridad. O un debate público entre canonistas, o un sínodo con cardenales nombrados antes de 2013. Una operación de absoluta y rigurosa transparencia debería ser principalmente del interés de Bergoglio, si es el verdadero Papa, y también de su sucesor, ya que la sombra sobre la renuncia de Benedicto también nublaría al futuro pontífice.

Por supuesto, esta vez no se pueden salirse con la suya los titulares de Vatican News con las letras a las que hace referencia esto o aquello y nunca mostradas en el original, o llamando al periodista habitual del periódico pro-bergogliano que interpreta palabras de refinada ambivalencia a su manera.

La operación de la verdad debe ser clara, tajante, por encima de cualquier sospecha y definitiva . Y luego, cuando se entienda qué facción tendrá que hacer «choza y marionetas», cada uno en su propio camino y todos felices.

La historia revelará «darwiniana» cuál de las dos iglesias era la verdadera.

