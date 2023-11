Denuncian que la CIA estuvo implicada en el atentado del 11S y lo ocultó al FBI

AyL Redacción

Agencias

En el apogeo de la COVID, cuando todos los ojos estaban puestos en la “pandemia”, se publicó la declaración jurada de un investigador del 11 de septiembre de la Oficina de Comisiones Militares (OMC), que revela que el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas fue un trabajo interno dirigido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

La OMC, que forma parte de la Organización de Defensa de las Comisiones Militares del Departamento de Defensa (DOD), tuvo la tarea de investigar los detalles del 11 de septiembre y presentó el testimonio de un denunciante alrededor del 20 de julio de 2021, cuando nadie prestaba atención a tales cosas.

Glenn Beck publicó un segmento al respecto en el que explica el contenido del documento, incluida la afirmación de que la contratación de agentes de Al Qeda por parte de la CIA para el 11 de septiembre se mantuvo intencionalmente oculta al Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Declaraciones documentadas de 11 ex agentes del FBI y dos ex agentes de la CIA revelan que el 11 de septiembre fue, de hecho, un trabajo interno dirigido por la CIA y al pueblo estadounidense, como de costumbre, nunca se le informó acerca de estos hechos recientemente descubiertos, que por supuesto nunca fueron informados por los medios ni recogidos por nadie en el Congreso.

Esta es la prueba de que la CIA estuvo detrás del 11 de septiembre, pero a los medios no parece importarles

En esencia, la declaración afirma que los sauditas de Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos, fueron utilizados como intermediarios para reclutar agentes de Al-Qaeda para la CIA, que sabía que dichos agentes estaban dentro de los Estados Unidos en ese momento.

“La CIA sabía que los agentes terroristas estaban dentro de Estados Unidos y querían trabajar con ellos para reclutarlos a través de una operación ilegal de espionaje interno y ocultar todo al FBI”, dijo Beck.

“¿A alguien le parece interesante? ¿A alguien le parece interesante que no esté en todas partes en los principales medios de comunicación? Quiero decir, la CIA estaba llevando a cabo operaciones ilegales (que) accidentalmente condujeron a la peor tragedia en suelo estadounidense. Quiero decir, eso parece una especie de de interés periodístico. ¿Dónde está la curiosidad de la prensa?.

La idea de que el 11 de septiembre fue “un atentado”, como parece decir Beck, es ridícula. Sin embargo, la revelación en sí misma seguramente dice quién estuvo realmente detrás del ataque terrorista del 11 de septiembre – no fue Irak como afirmó en ese momento el régimen de George W. Bush con sus “armas de destrucción masiva” (ADM).

Hay que tener en cuenta que además de los 11 ex agentes del FBI y dos ex agentes de la CIA que confirmaron la declaración, también están el ex asesor adjunto de seguridad nacional Richard Clark y el ex senador Bob Graham, demócrata de Florida.

“Fue copresidente de la investigación conjunta del Congreso sobre el 11 de septiembre”, explicó Beck sobre Graham.

“No lo sé, es una afirmación sorprendente. Parece tener muchas fuentes, pero a los medios no les importa”.

Si todo esto resulta ser cierto –y ciertamente parece que lo es– entonces esto significa que el gobierno de Estados Unidos “haría que el malvado régimen comunista de Corea del Norte pareciera tan inofensivo como una camada de gatitos”.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION : pedidosoracion@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!