Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada María Isabel Sánchez Valero

Andrea Cionci: Historiador del arte, periodista y escritor, se ocupa de historia, arqueología y religión. Estudioso de la ópera, creador del método “Mimerito”, del que Miur fue pionero, y promotor del proyecto “Plinio”, de resonancia internacional, ha sido reportero desde Afganistán y el Himalaya. Acaba de publicar la novela “Eugénie” (Bibliotheka). Buscador de lo bello, lo sano y lo verdadero -por incómodos que sean- vive una complicada relación con Italia, a la que ama con locura aunque, no pocas veces, le rompa el corazón.

¿Conocen el juego de la piñata? Ese en el que hay un tarro de barro cargado de golosinas y los jugadores, con los ojos vendados y armados con palos, tienen que golpearlo y romperlo.

Por supuesto, la mayoría de los golpes se los lleva el viento y a veces los jugadores se golpean entre sí…

Es lo que está ocurriendo en la Iglesia, con cardenales, obispos e intelectuales tradicionalistas buscando frenéticamente soluciones para deponer a Bergoglio, sin dar nunca en la diana y a veces contradiciéndose entre sí: unos se aferran a las herejías, otros a las irregularidades del cónclave de 2013 y algunos, como monseñor Viganò, invocan incluso el “vicio del consent”. Falsas pistas que no llevan a ninguna parte, ya que no existe jurisprudencia para deponer a un papa legítimo (aunque sea hereje o “malintencionado”) y las irregularidades de un cónclave considerado legítimo pueden ser subsanadas por la “aceptación pacífica universal” de los cardenales.

La única forma útil de expulsar a Bergoglio es la prevista por Ratzinger y Wojtyla, quienes, al menos desde 1983, con la nueva edición del Código de Derecho Canónico, idearon un increíble e ingenioso sistema antiusurpación “basado en el tiempo”, para dar a la iglesia gnóstico-modernista una oportunidad de manifestar su verdadera naturaleza e intención, (la de derrocar la fe católica), Antes de ser aniquilada para siempre. El plan para la purificación de la Iglesia -que hasta ahora se ha realizado a la perfección- incluía que la Declaratio del Papa Benedicto XVI se entendiera, con el tiempo, en su verdadero sentido: no una abdicación, como se nos endilgó, sino una declaración profética: “Algunos de vosotros me traicionaréis”, un anuncio autocumplido de un destronamiento inminente y una Sede impedida.

De hecho, sólo en sede impedita puede el Papa perder el ministerium y conservar el munus. ver : AQUÍ

Hoy, basta que tres cardenales de buena fe de nombramiento anterior a 2013 digan la verdad, ‘Vere papa mortuus est’, convocando el cónclave, para que la pesadilla bergogliana se desvanezca de inmediato. Quizás todavía no lo hagan porque, quizás se sientan culpables, pero fue el propio Benedicto XVI quien se aseguró de que los cardenales de buena fe le protegieran colocándole en una Sede impedida, y manteniéndole papa mientras el antipapa también manifestaba sus particulares creencias espirituales. Por tanto, los cardenales que siguen siendo católicos no deben sentirse culpables, sino que en 2013 fueron instrumentos -no del todo conscientes- de un plan para salvar a la Iglesia.

El cierre del dispositivo canónico está previsto en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis (1996): el artículo 3 confiere a los cardenales el deber-poder de intervenir. Los artículos 76 y 77 establecen que si la renuncia del Papa no se hace de acuerdo con el canon 332.2, la elección subsiguiente es nula y la persona elegida no tiene ningún derecho.

Dado que el can. 332.2 requería la renuncia de Benedicto al munus petrino, que nunca tuvo lugar, Bergoglio nunca fue papa, sino un antipapa.

Ahora, las objeciones abundan aquí: pero ¿quiénes son ustedes para decidir tal cosa, en ausencia de un pronunciamiento eclesiástico?

El genio de Ratzinger-Wojtyla lo previó todo.

Sabían que el usurpador del trono de Pedro impediría y mantendría confinado al mismo tiempo al verdadero Papa. Sin embargo, este último, fiel a las huellas del Salvador, seguramente no habría protestado, sino que se habría hecho “poner en la cruz” como Cristo. Además, Benedicto XVI no habría podido protestar ni siquiera de hecho, puesto que se encontraba en la sede impedida, es decir, en manos de su carcelero. Por lo tanto, los dos últimos papas verdaderos sabían que en tal caso de usurpación, difícilmente habría salido de las jerarquías eclesiásticas denunciar al antipapa. Habría sido como esperar que los mismos juristas de Gadafi denunciaran al coronel Muhammar por hacerse ilegalmente con el poder.

Y así, Ratzinger-Wojtyla han facultado al propio pueblo católico para reconocer al antipapa y declararlo como tal. ¿Cómo? Insertando la cláusula que ven en mayúsculas en el artículo 76 de la U.D.G.: “Si la elección hubiera tenido lugar de otra manera que la prescrita en la presente Constitución o si no se hubieran observado las condiciones aquí establecidas, la elección es por esa misma razón nula e inválida, SIN NINGUNA DECLARACIÓN EN CONTRA, y, por lo tanto, no confiere ningún derecho a la persona elegida”.

Como se lee, no hace falta ninguna declaración eclesiástica para declarar que Bergoglio no es el Papa: basta comprobar el canon 332.2 y la Declaratio de Benedicto. El primero pide la renuncia al munus petrino, el segundo la renuncia al ministerium. Fin de la discusión. Bergoglio no es el Papa y cualquiera puede decirlo en voz alta. Y de nuevo, respecto a la Misa en comunión con el Papa, la encíclica Ecclesia de Eucharistia (2003) afirma en su artículo 39: “La comunión eclesial de la asamblea eucarística es comunión con el propio Obispo y con el Romano Pontífice. […] la comunión con él (el Pontífice) es una exigencia intrínseca de la celebración del Sacrificio Eucarístico”. […] : “Toda celebración válida de la Eucaristía expresa esta comunión universal con Pedro y con toda la Iglesia… “. Por lo tanto, al igual que ocurrió en 1790 con la Constitución Civil del Clero, cuando los católicos franceses rechazaron los sacramentos del clero que había jurado a la Revolución, para aceptarlos sólo del clero “refractario” fiel al Papa de Roma, también aquí Ratzinger-Wojtyla han preparado la contrarrevolución del pueblo católico. Han dado a los creyentes el poder de repudiar al antipapa y coagularse en torno al nuevo “clero refractario” que antes de 2023 celebraba los sacramentos en unión con el Papa Benedicto y ahora los celebra en sede vacante, con la fórmula “En unión con la Iglesia”. Hoy, el clero refractario está visiblemente formado sobre todo por la Sodalidad Sacerdotal Mariana del P. Minutella, que reunió a miles de fieles en la Feria de Bolonia el 7 de octubre a las 14 horas. Por supuesto, la notificación ha quedado completamente oculta en los medios de comunicación dominantes, quizá debido a la aportación de alguna persona influyente residente en Bolonia. Pero todo se está desmoronando muy rápido. Conferencias en Italia por el Dr. Andrea Cionci

