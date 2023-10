El Dr. Peña analiza una instrucción pastoral de Dom Marcelo sobre el peligro de la constitución del 78. Por Antonio R. Peña

Antonio R. Peña

Doctor en Historia

Para Adoración y Liberación

Antes de analizar el documento Antonio Peña, doctor en historia, recuerda cuáles son según él los rasgos que mejor definían al Cardenal Dom Marcelo González y las circunstancias de su época.

Dom Marcelo González publicó una instrucción pastoral el 28 de noviembre de 1978 orientando a los católicos de cara al referendum sobre la Constitución. De las actuales generaciones de esta decadente democracia liberal muy pocos han escuchado hablar de Dom Marcelo. ¿Quién fue?

Fue ante todo un hombre de Dios, aunque con sus luces y sombras, que reseño según mi parecer. Comenzaré por lo que considero sombras.

Fue el típico obispo y cardenal conservador del Concilio Vaticano II, en el cual participó cuando era obispo de Astorga. Pasó por Barcelona y acabó en Toledo. En todas estas diócesis se dedicó a reorganizarlas para adaptarlas a los parámetros del Concilio (desde la división territorial a los colegios y seminarios pasando por los organismos diocesanos). El punto más importante para mí es, sin duda, la liturgia. En las diócesis donde estuvo promovió la implantación del Novus Ordo y el arrinconamiento del Vetus Ordo. No puedo hablar de aversión al Vetus pero sí que siguió las “directrices” posconciliares de postergación del Vetus Ordo e implantación del Novus más allá de lo que señala -SC- Sacrosantum Concilio (sobre la lengua, la música…). Al mismo tiempo -quizá como contraposición al Vetus Ordo- buscó la restauración de otros ritos ya olvidados, como el visigodo-mozárabe basándose en SC11, pero también reformó y actualizó éste rito para hacerlo más “conciliar”.

En Barcelona encontró la oposición de los sectores nacionalistas con la campaña “volem bisbes cataláns”, que ya sufrió Dom Modrego. Dom Marcelo “contraatacó” con un pacto con los monjes de Montserrat. Éste es, para mi, el típico ejemplo de mentalidad liberal-conservadora según la cual pactar con el nacionalismo -cediendo en algunas de sus exigencias- lleva al apaciguamiento. Pues el resultado fue que la campaña contra de Dom Marcelo arreció al punto de que el Papa intentó buscar la paz diocesana sacando a Dom Marcelo y poniendo al que considero un radical nacional-progresista eclesial: Jubany.

Voy a reseñar sus luces, pero no debemos perder de vista que Dom Marcelo era un liberal-conservador conciliar. Teniendo esto presente debo decir que en todos los puestos y diócesis donde estuvo defendió y promovió una interpretación doctrinal conservadora, intentándola casar con la doctrina tradicional. Fue contrario a esos “espíritus conciliares” destructores de la doctrina católica (del catecismo holandés y la teología de la liberación a las teologías entonces imperantes de los Rahner, Kung, Congar, Lubac, Schillebeeckx…). De tal manera Dom Marcelo siempre insistió en promocionar la formación doctrinal conservadora -dentro de los parámetros conciliares- mediante los seminarios mayores y menores, escuelas de catequistas así como con la fundación de escuelas de teología (Escuela de Teología de Cataluña, dos escuelas de teología para seglares en Toledo, Seminario Santa Leocadia…).

En la acción pastoral de Dom Marcelo hubo un punto característico: la reanudación y promoción de los procesos de beatificación de los mártires de nuestra Santa Cruzada de 1936. Entra aquí la cuestión política. En un tiempo de triunfo progresista-eclesial y político (desmontaje del Régimen de Franco desde dentro) el impulso de los procesos de beatificación de los mártires de 1936 fue un asunto de gran simbolismo eclesial y político.

Por lo que respecta a la posición política de Dom Marcelo, no es que fuese favorable al Régimen de Franco. Más bien su actitud caminaba en la defensa de un Estado que tuviese como base constitutiva a Dios y su Ley Divina (Diez Mandamientos) y, desde ahí; la doctrina social, económica y política católica.

Entonces, según esta versión, Dom Marcelo no era un franquista a marcha martillo…

En aquel momento lo más parecido a su ideal de Estado Católico era el Régimen de Franco, pero no creo que Dom Marcelo se negase a un proceso constituyente que mantuviese estas bases constituyentes del Estado. No hay que olvidar que Franco, en el fondo, era un liberal-conservador (como Dom Marcelo) con tintes anclados en la tradición. Detestaba al Tradicionalismo, a aquellos que sí defendían una España realmente Católica en toda su organización y funcionamiento político, económico y social. De hecho, el Tradicionalismo se vio abocado por el liberalismo a sostener tres guerras que la historiografía imperante llama “guerras carlistas”. Todas las generaciones desde la Restauración hasta la actualidad han sido educadas en la “maldad del Tradicionalismo”, provocador de esas tres guerras civiles. Pero la realidad es precisamente la contraria. Franco, como la inmensa mayoría de españoles, fue educado en este discurso. Por eso su aborrecimiento del carlismo, al cual siempre trató de -digamos- diluir.

Y no hay que olvidar que el Alzamiento Nacional se realizó por la República y bajo la bandera revolucionaria tricolor, por lo que en muchos lugares los carlistas se negaron a combatir bajo esa bandera y sacaron la bicolor. Caso claro es el de Barcelona, donde Fernández Burriel arengó a las tropas al grito de “viva la República”, ondeando la bandera tricolor. Los carlistas se negaron a seguirle bajo tal bandera. El alzamiento hubiese fracasado en todos sus puntos y la guerra se hubiese perdido de no ser por el carlismo, con sus 60.000 requetés combatiendo al grito de “Dios, Patria y Rey” (legítimo).

Es necesario tener todo esto presente a la hora de tratar sobre el tema de la continuidad reformada del Régimen o la Ruptura. Dicho todo esto es lógico que Franco prefiriese la línea sucesoria liberal de Don Juan en la figura de Juan Carlos. No hay que ser muy lince para saber qué iba a pasar sin la guía de Carrero Blanco y una vez muerto Franco: La felona dinastía familiar “alfonsina” iba a restaurar un régimen liberal masónico anticristiano. Y es que, para mí, esta línea familiar borbónica lleva el “mal inglés” en el tuétano. Y esto no tiene -ni tendrá- ni cura ni solución. Este fue el gran error de Franco.

Todo esto no quita que el movimiento del 18 de Julio y Franco fueron esenciales para la salvación de la Iglesia Católica y de nuestra Patria. Este era el hábitat político de Dom Marcelo.

¿Hasta qué punto Dom Marcelo tuvo influencia entre los sectores católicos ante las transformaciones eclesiales y políticas en aquellos momentos?

Decía sobre el hábitat político de Dom Marcelo, pero esa también era la visión de conjunto que tenía el sector conservador de la Iglesia –cañoneado por el “fuego amigo” del espíritu conciliar- y también era el hábitat de la inmensa mayoría de españoles. No estaban cerrados a la continuidad reformada del Régimen. Y la garantía de esta continuidad reformada –y de tener bien sujeto al “heredero”- era Carrero Blanco. Pero unos pocos -aunque con mucho poder eclesial y político- querían hacer tabla rasa/destruir todo para levantar una democracia masónica, liberal y anticristiana. Por eso, para los hijos de la “falsa luz” era esencial quitar de en medio a Carrero.

Recuerdo todo aquello, con las televisiones machacando día tras día las bondades patrias y católicas de la Constitución y de los “pérfidos búnkeres” que se oponían a la falsa reconciliación. Y todo edulcorado con canciones de “libertad sin ira”. Todo fue una sarta de mentiras que confundían a muchos católicos. Dom Marcelo se dio cuenta de todo ello.

Este es el contexto donde encaja la Instrucción Pastoral de cara al referendum de la Constitución de 1978. Este documento es la mayor condena que se ha hecho a las bases sobre las que se levanta el actual Régimen.

La Instrucción Pastoral de Dom Marcelo sacó a la luz pública el choque frontal que estaba teniendo lugar dentro de la Iglesia en España. Hay que tener en cuenta que tras el Concilio, la Iglesia en España ya estaba controlada por el progresismo eclesial con los Jubany, Tarancón, Bueno, Añoveros, Ubieta, Yanes… Pero Dom Marcelo hablaba críticamente sobre los malos pasos que se estaban dando y que llevaban a malos caminos. Y en esto falleció Franco. Y Dom Marcelo ofició el funeral. Por su parte, Tarancón ofició la entronización de Juan Carlos I y se hacía principal valedor eclesial del proceso de destrucción y del levantamiento del nuevo Regimen masónico que venimos padeciendo. Otros obispos como Guerra Campos, Barrachina, Mansilla, Temiño, Castán… se pusieron de parte de Dom Marcelo y su Instrucción Pastoral. Dom José Guerra emitió nota para todas las parroquias de Cuenca: “(…) como Pastor de la Diócesis de Cuenca hacemos también nuestras dichas orientaciones (…)”. Pero la mayoría de los obispos se pusieron de perfil y a verlas venir.

La Instrucción Pastoral de Dom Marcelo fue un documento que podríamos calificar de “profético”…

Efectivamente. Lo primero que destaca es la sencillez del documento, claro, directo, conciso y sin las florituras típicas de la dialéctica eclesiástica. Es un documento para que todo el mundo lo lea, lo entienda y reflexione. Lo segundo, es que todo lo que dice se ha cumplido con total precisión. Por desgracia no se le hizo caso y enseguida quedó olvidado. Y de esos barros en los que nos metieron aquella generación de españoles -por no escuchar a los más sabios pastores- estos lodazales en los que estamos hoy metidos y de donde nadie quiere sacarnos; ni los españoles mismos quieren salir.

¿Cuáles son los ejes de la Instrucción?

Son cinco puntos que yo resumiría en uno: La omisión real, y no solo nominal, de toda referencia a Dios. Es la base de todo el problema constitucional. Todo el texto constitucional supura aceite gnóstico. Y así lo calificó Dom Marcelo. La gnósis propia de la masonería que asienta la cosmogonía de la incertidumbre. Las palabras y formulaciones pueden ser leídas e interpretadas según las circunstancias y según prefieran los poderes de la “falsa luz”. De tal manera la realidad es aquella que tales poderes quieran en cada momento. Así se puede construir (constructivismo) un Estado y una sociedad de vida psíquica, intersubjetiva, social y cultural emponzoñada siempre en barros movedizos donde todo puede ser legitimado y legalizado. Los siete constructores lo llamaron –y lo vendieron- como “consenso constitucional”.

A partir de aquí Dom Marcelo especifica que: No hay principios supremos. Los principios serán aquellos que deseen los hijos de las falsas luces y ,serán siempre cambiantes. Así, “las leyes y actos de gobierno quedan a merced de los poderes públicos turnantes” sin ninguna relación con la Ley Moral, la cual queda destruida. De tal manera se hace posible todo tipo de agresiones contra el ser humano, por mucho que la constitución hable de derechos y deberes fundamentales. Y esto ha llegado a extremos que nadie nunca se ha atrevido a hacer: nos pueden detener domiciliariamente durante meses sin acusación ni sentencia judicial, pueden eliminar nuestra liberad de movimientos, nos pueden obligar a llevar un bozal las 24 horas del día, nos pueden forzar (amenazar, coaccionar) para que nos inyectemos un “elixir” sin receta médica y sin consentimiento informado. Y muchas otras cosas. Por ejemplo: la destrucción del matrimonio hombre-mujer, de derecho divino y natural; o el aborto, “el artículo 15 (…) ¿Va a evitar esa fórmula que una mayoría parlamentaria quiera legalizar en su día el aborto?” Su respuesta fue No. Y Dom Marcelo concluye que todas las agresiones contra el ser humano, contra la sociedad y contra España son posibles porque esta constitución “no es conciliable con una sociedad de fundamento ético” y Moral.

Y el eje para que toda esta podredumbre sea posible es la Educación. Añade Dom Marcelo: “La orientación educativa de la juventud española caerá indebidamente en manos de las oligarquías de los partidos políticos” y las “tácticas marxistas” . Como decía Rodolfo Llopis “el ciclo revolucionario no termina hasta que la revolución no se haga en las conciencias. Y esa es la labor que tiene que hacer la escuela (…) hay que apoderarse del alma de los niños”. Así los hijos no son de los padres, son del Estado (Celaá). Y en el sistema educativo de esta infecta democracia todo es posible en los centros de des-educación y constructivismo, incluso transformar la propia identidad biológica. Con la educación de esta infecta democracia todas las agresiones contra el ser humano, contra la sociedad y contra España son posibles.

Leyendo este documento, viendo que todo se ha cumplido y las consecuencias desastrosas de este régimen masónico, liberal y anticristiano ¿cómo es posible que haya una mayoría de católicos y de españoles que sigan apoyando a este Régimen y a la Constitución sobre la cual se asienta? ¿Cómo es posible que todavía crean que las cosas se pueden reconducir echando un trozo de papel en una caja de cristal cada cuatro años y dando apoyo a esos que dicen ser resistencias, pero que realizan nauseabundas genuflexiones ante un -oficialmente- rey lleva la chapita 2030 en la solapa?

Pues Dom Marcelo también tuvo respuesta para esto. El texto termina advirtiendo que la gravedad de esta Constitución es manifiesta, y que “los que por razones de orden político se inclinen a un voto positivo consideren ante Dios si realmente hay mayores males que justifiquen la tolerancia de un supuesto mal menor, sin olvidar que no es lo mismo tolerar un mal, cuando no se ha podido impedir, que cooperar a implantarlo positivamente dándole vigor de ley”. Sabias palabras de Dom Marcelo que deberían hacer reflexionar a todos esos “católicos posibilistas” y a todos esos españoles que creen sinceramente que desde la Constitución y las actuales reglas de juego se puede hacer algo para cambiar las cosas y, así, escuchan los “cantos de sirena” que reciben desde los partidos de colores verdes o azules. Y todos ellos llevan el “mal liberal” en los genes. Y no hay que olvidar que el liberalismo es pecado.

A esos que se llaman católicos y españoles constitucionalistas les repito las palabras de Dom Marcelo: “no es lo mismo tolerar un mal, cuando no se ha podido impedir, que cooperar a implantarlo positivamente dándole vigor de ley”. Cada vez que se colabora activamente con las estructuras políticas de este Régimen Malvado (partidos, votaciones, elecciones…) se está cooperando positiva y activamente con el Mal “dándole vigor de ley”. Y recuerden todos esos posibilistas que “ninguna actividad humana, ni siquiera en el dominio temporal, puede sustraerse al imperio de Dios (LG 36)”. Y es que esta Constitución tiene su fundamento, precisamente, en “la omisión real, y no solo nominal” de Dios. El exterminio de Dios es la raíz del Régimen de 1978. A ver si los españoles se dan cuenta de que España no se recuperará, no se restaurará desde/en el Régimen del 78. Eso es imposible.

¿Cuál es y cuál debe seguir siendo la relación entre España y la Fe Católica?

España no tiene sentido sin la Fe Católica. El ser de España es la Fe Católica. La misión de España ha sido y es la defensa de la Fe Católica y de los derechos de Dios y de la Iglesia. A lo largo de la historia cada vez que España ha abandonado esta misión o a perdido la Fe, se ha disuelto y a punto ha estado de su destrucción. Y esto es lo que hoy está pasando. Pero esta Santa Tierra es tierra de la Virgen María desde tiempos de Santiago a orillas del Ebro, y Nuestra Madre nunca nos ha abandonado.

España se restaurará cuando los españoles vuelvan su mirada a Dios, a Cristo Crucificado, a su Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Hay mucha gente (y organizaciones y partidos) que se llenan la boca de España y lleva banderas. Pero no tienen fe, no creen, y no se confiesan, no comulgan, ni rezan la más bella de las oraciones: el Santo Rosario. Y decir España sin alzar la vista a Cristo y a la Virgen María es querer cuadrar el círculo. Hoy en día los españoles nos arrodillamos ante el poder político, económico, empresarial, ante el poder de la Sinagoga de Satanás y de su Secta… ¿Y queremos que España vuelva a erguirse?. ¡Ilusos! ¡insensatos!

Uno sólo puede levantarse si está arrodillado. Sólo desde las rodillas España y los españoles podemos levantarnos. Arrodillados ante Jesucristo Crucificado en el Sagrario, arrodillados y suplicantes ante su Santísima Madre que también es nuestra Madre, la Santísima Virgen María. No podemos olvidar las promesas de Jesucristo al padre Bernardo de Hoyos: Reinaré en España por mi Sagrado Corazón y con más veneración que en otras partes. Y el Inmaculado Corazón de María triunfará.

