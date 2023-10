Siete dudas sobre Bergoglio y los cardenales: lo que la corriente principal no te dice. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Después de tres años de investigación realizada en esta página, premiada en el Capitolio, después de 700 artículos, 300 podcasts, 60 conferencias, 3 documentales y un bestseller de 18.000 copias traducidas a 5 idiomas (Código Ratzinger), nos permitimos ofrecer a los lectores algunas notas críticas sobre el tema Bergoglio-caedenales, en contraste con el pensamiento único dominante. Utilizaremos una fórmula que está bastante de moda, la de la respuesta a la Dubia.

1) ¿Son válidos los cardenales nombrados por Bergoglio?

La constitución apostólica Universi Dominici Gregis escrita por Ratzinger-Wojtyla en 1996, en los artículos 76 y 77 establece que si la vacante de la sede no ha tenido lugar de acuerdo con el canon 332.2 la elección es nula y sin efecto y la persona elegida no tiene derechos. Por lo tanto, ya que Benedicto XVI, en su Declaratio, no dejó en absoluto la sede vacante renunciando al munus petrino, como explícitamente pedía el can. 332.2, la elección de Bergoglio fue nula y sin efecto y se encuentra a sí mismo como un antipapa desde su “elección”. De hecho, Benedicto XVI, obligado a apartarse del camino, pero lejos de abdicar, se ha dejado colocar por los cardenales en una sede totalmente impedido y ningún cónclave podría ser convocado a un Papa no-muerto, no abdicado, pero impedido. La sede impedida es, de hecho, el único caso en el que el Papa renuncia – por fuerza mayor – al ministerium (ser Papa) pero conserva el munus (ser Papa).

En caso de sede impedida, según el 335, “nada cambia en el gobierno de la Iglesia”: Bergoglio no tiene poder para crear cardenales legítimos.

Por lo tanto, los 143 cardenales nombrados por Bergoglian son inválidos, incluidos Becciu, Ladaria y Mueller. Recordamos la nota divertida de Benedicto XVI: cuando en 2019 Bergoglio le presentó a sus cardenales para bendecirlos, en la piadosa ilusión de que esto podría implicar validación, pronunció: “Recomiendo fidelidad al Papa”. Obviamente, sin especificar cuál de los dos. 2) Pero, ¿cuánto cuestan todos estos cardenales al Vaticano? Ya. Nadie se pregunta por qué, el “Papa Francisco”, que siempre es tan sensible a los pobres y la pobreza de la Iglesia, nombra cardenales, con los lujosos salarios que reciben. Bergoglio ha nombrado hasta ahora a 143 cardenales inválidos que, sin embargo, reciben dinero real: unos 5000.8 euros al mes. En un año, gasta 580 millones de euros. ¿Qué se podría hacer con todo ese dinero en beneficio de los pobres? 3) ¿Por qué entonces Bergoglio nombra cardenales continuamente? El intento es doble: blindar el próximo cónclave con una supermayoría ultramodernista-gnóstica que elija al famoso “Juan XXIV”. Una vez más, la corriente principal no preguntó cómo un verdadero Papa podría proporcionar el nombre del sucesor. Es fácil decirlo: Juan XXIV sucede a Roncalli, el Papa del Concilio (cuando comienza la agresión gnóstica contra el papado) y al antipapa Baldassarre Cossa, ambos poseedores del nombre de Juan XXIII. Sin mencionar el hecho de que San Juan es considerado por los masones como su santo patrón. Tenga en cuenta que Steiner proporcionó una lectura gnóstica del Evangelio de San Juan. Pero el cónclave había estado blindado durante mucho tiempo, por lo que el segundo propósito de Bergoglio, en nuestra opinión, es más bien crear un grupo de leales que se aferran mórbidamente a la birreta que puede curar las irregularidades de la elección que ocurrió en el cónclave de 2013: la quinta votación en un día y el asunto de la boleta en blanco adicional insertada en la urna. El intento es recurrir a la llamada “Aceptación Universal Pacífica”, una doctrina según la cual, si la mayoría de los cardenales acepta al Papa, aunque elegido con algunas irregularidades, todo pasa en caballería. La única situación que, sin embargo, nunca puede ser curada por la aceptación universal es un cónclave ilegítimo convocado como un Papa vivo e impedido. En el derecho canónico un acto nulo no puede ser sanado. Después de todo, sería como validar la ley de la selva, sanar un golpe de Estado. 4) ¿Cómo está reaccionando el mundo tradicionalista? Terrible. Obispos como Viganò y Schneider continúan evitando quirúrgicamente hablar de lo único que importa y sirve: la sede impedida de Benedicto XVI. Esto inevitablemente sugiere una forma de control. Evaden COMPLETAMENTE el tema clave al distraer ingeniosamente sobre la aceptación pacífica universal y la imposibilidad de deponer a un Papa herético por falta de jurisprudencia sobre el tema. Además, el Papa herético es un oxímoron, dada la promesa de Cristo “infera non praevalebunt”: por esta razón, la ley canónica, que desciende de la ley divina, nunca ha tratado la cuestión. El último invento de Viganò es el del “consenso Vitium“: “Debemos preguntarnos si las elecciones de 2013 se vieron afectadas de alguna manera por un defecto de consenso; es decir, si los elegidos querían convertirle en Papa de la Iglesia Católica o más bien cabeza de lo que él llama “nuestra iglesia sinodal”, que no tiene nada que ver con la Iglesia de Cristo precisamente porque se erige como algo más que ella”. El hecho es que las herejías de Bergoglio, como admite el propio arzobispo Viganò, comenzaron en 2016 , con Amoris Laetitia, así que ¿quién puede decir que en el momento de la elección realmente no quería ser Papa y no cambió de opinión “en el curso del trabajo”? Otro agujero más en el agua. En cualquier caso, muy poco se podría hacer sobre este vicio de consenso porque, como recordó el arzobispo Schneider, no hay ningún órgano de la Iglesia que pueda deponer a un Papa: “La herejía del conciliarismo o del episcopalismo afirma fundamentalmente que hay un cuerpo dentro de la Iglesia (Concilio Ecuménico, Sínodo, Colegio de Cardenales, Colegio de Obispos) que puede emitir un juicio jurídicamente vinculante sobre el Papa”. 5) ¿Y la cuestión de la nueva Dubia planteada por los verdaderos cardenales? Es completamente inútil plantear Dubia a alguien que no es Papa. De hecho, Bergoglio, hábilmente, respondió a la primera formulación de una manera jesuítica, completamente ambigua. Con la complicidad de Fernández, como explica Riccardo Cascioli en La Nuova Bussola quotidiano, hablando explícitamente de “astucia y engaño” AQUÍ están pasando ahora el mantra de que Bergoglio YA HA RESPONDIDO a la Dubia, sin mencionar el hecho de que los cardenales han vuelto a proponer la misma Dubia a Bergoglio con una nueva formulación de respuesta “sí / no” a la que obviamente Bergoglio escapará diciendo “ya he respondido”. La corriente principal hará el resto cubriendo todo. Bergoglio los “cocinó” bien: nunca te enfrentes a un jesuita. 6) En resumen, ¿cómo salir de ella? El único camino, además pavimentado y cuesta abajo, es decir la verdad, es decir, que Bergoglio nunca ha sido Papa según la norma de la Universi Dominici Gregis que había sido preparada a propósito por Ratzinger-Wojtyla para salir del callejón sin salida. AQUÍ Basta con que tres cardenales nombrados antes de 2013 pronuncien la frase “vere papa mortuus est”, es decir, que declaren al Pontífice (Benedicto XVI) verdaderamente muerto, un anuncio que abre automáticamente la obra para el cónclave. Estos cardenales no pueden ser excomulgados porque el art. El artículo 3 de la U.D.G. (ver arriba) les da el poder y el deber de intervenir para proteger los derechos de la Sede Apostólica. Por lo tanto, en caso de impedimento/ocupación de la sede, los cardenales deben y pueden intervenir. Obviamente, se produciría una controversia, pero la cuestión del asiento impedido de Ratzinger ahora se ha investigado y aclarado a fondo. Lo indispensable es que, una vez acompañado hasta la puerta Bergoglio, el próximo cónclave incluya estrictamente cardenales electores reales nombrados antes de 2013. De lo contrario, otro antipapa será elegido, desprovisto del munus y la consiguiente asistencia del Espíritu Santo. 7) ¿Por qué los cardenales auténticos anteriores a 2013 no hacen esto? Porque probablemente se sienten involucrados por el hecho de que en 2013 no entendieron la Declaración del Papa Benedicto. Te sientes “hasta el cuello” y es muy difícil, para cualquiera, admitir que “no entendimos”. Pero, aparte del recurso que conlleva la virtud cristiana de la humildad, además, el mismo Papa Benedicto escribió esa Declaratio de una manera tan sutil que los cardenales, sin saberlo, lo colocarían en un asiento impedido y le ofrecerían así un refugio para seguir siendo Papa. Al mismo tiempo, era necesario dar espacio a la acción de una Iglesia que siguiera la gnosis que se había estado gestando durante algún tiempo en la Iglesia de Cristo, para que, tomando el poder, pudiera manifestarse. Lo que está sucediendo hoy plenamente realizando el arte. 675 del Catecismo AQUÍ. El dispositivo antiusurpación elaborado en 1983 por Ratzinger-Wojtyla AQUI fue, por así decirlo, una “bomba de tiempo de luz”: con el tiempo se entendería cuál de los dos era el verdadero pastor, y mientras tanto los creyentes se separarían espontáneamente de los no creyentes, como le dijo Benedicto a Herder Korrespondenz en 2021.

