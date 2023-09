Paz y Seguridad. Por Juan Cicconi

Por Juan Cicconi

Para Adoración y Liberación

Escrito Paz y Seguridad

La paz y seguridad judeo-masónica llevó a la guerra Franco-Prusiana de 1870, de aquí se parte hacia la Primera Guerra Mundial y la preparación de la Revolución Comunista de 1917, al finalizar la primera guerra mundial se firma otro acuerdo de “Paz y Seguridad”: el tratado de Versalles, que prepara los ánimos germanos para la segunda gran guerra. Mientras el plan judeo-masónico se afirma por el comunismo en Rusia, Europa Oriental queda sometida a la esclavitud y destruida a través del pacto de “Paz y Seguridad” firmado en Yalta y ratificado en Potsdam (1945) por Roosevelt, Churchill y Stalin.

Perdida la Segunda Guerra Mundial Europa es destruida, 1,6 metros cúbicos de escombro por habitante y en Dresde, ciudad alemana, en su mayoría compuesta de población civil llegó a 4,6 metros cúbicos de escombro por habitante. Millones de muertos tanto en Occidente como en la Europa Oriental. El comunismo mató a 100 M de personas: Rusia, China, Europa Oriental, Sudeste Asiático y América Latina; planes perversos llevados adelante por la judeo- masonería.

Hoy, 2019, se vuelve a instrumentar un plan de “Paz y Seguridad” (ver reunión en Varsovia 2018) y a Trump, Kushner y Netanyahu en la preparación del mismo y puesta a punto. Netanyahu ganó las elecciones en Israel (abril 2019) con el apoyo de un grupo de extrema derecha, al cual el FBI calificó de criminales terroristas. ¿Paz y Seguridad o comienzo de la guerra mundial?, la cual será la última según esta anunciado: “Cuando digan paz y seguridad vendrá su ruina”. (1)

El comienzo de guerras y quitar la paz del mundo viene de muchos años atrás y alcanzó su plenitud en la Revolución Francesa (1789) preparada por los judíos y la masonería: caída de Francia, guerras napoleónicas, caída de las monarquías, gobiernos dictatoriales y guerras y guerras y más guerras, instrumentando la masonería la perversa democracia y el sufragio universal entre los pueblos.

Nota del judío Heine en una revista alemana (2)

El 12 de julio de 1842 en la revista alemana “Franzosische Zustande” el poeta judío Heine escribía:

“¡No! No hay vieja Revolución: la Revolución es siempre la misma; nosotros no hemos visto más que su principio, y muchos de nosotros no llegaremos a ver más que la mitad.

El comunismo que aún no ha aparecido pero que aparecerá poderoso y será intrépido y desinteresado como el pensamiento, se identificará con la dictadura del proletariado. Será un duelo terrible. ¿Cómo terminará? Eso lo saben los dioses y las diosas, de quienes es conocido el futuro. Solo esto sabemos nosotros: el comunismo aunque de él se hable poco ahora y yazga sobre jergones de paja en buhardillas desconocidas, es el héroe tenebroso a quién está reservado un mágico pero pasajero papel en la moderna tragedia, y que solo espera la orden para entrar en escena. Por eso no perderemos nunca de vista a ese actor y hablaremos alguna vez de los ensayos secretos con los cuales se prepara para su “debut”. Esto es quizás más importante que todas las informaciones sobre asuntos electorales, riñas de partido e intrigas de gabinete.

“La guerra entre Francia y Alemania (ocurrió en 1870) será solo el primer acto del gran drama, el prólogo: el segundo acto es el europeo, (afirmado arriba en este escrito) la revolución universal (lo que viene), el gran duelo entre los desposeídos con la aristocracia de la propiedad, y entonces no se hablará de nación ni de religión; solo existirá una patria, la tierra, una sola fe, la felicidad sobre la tierra”. (El viejo anhelo judío: el reino y dominio mundial)

“¿Se levantarán las doctrinas religiosas del pasado en todos los países, en una resistencia desesperada, y será eso quizás el intento del tercer acto? (Lo vemos en el ecumenísmo religioso). ¿Cómo terminará este drama?

“Existirán quizá tan solo un pastor y un rebaño: un pastor libre con un cayado de hierro y un rebaño humano esquilado y balando de modo uniforme. (Profecía clarísima de Heine, el pastor libre es el amo judío, el cayado de hierro es la feroz dictadura que estamos viviendo y que completará el Anticristo y el rebaño esquilado y balando de modo uniforme es el pensamiento único, el control total de nuestros actos y el sometimiento brutal).

“Salvajes atroces tiempos nos amenazan, y el profeta que quiera escribir ese nuevo Apocalipsis deberá inventar “bestias completamente nuevas” y tan horribles, que los viejos animales simbólicos de San Juan resultarán, comparados con ellas, dulces palomas y amorcillos”.

Hasta aquí Heine, esta nota la escribe en 1842 antes que su correligionario y hermano de raza, Karl Marx, lanzara el “Manifiesto Comunista” de 1848, el judío Heine sabía lo que preparaban en secreto los judíos y los masones. Los dramas por él anunciado se desarrollaron conforme al plan y lo que asombra es que el Congreso Judío Mundial celebrado en la ciudad de Basilea, Suiza, en 1897 confirma lo que Heine anunció, planes que conocemos con el nombre de: “Los protocolos de los sabios de Sión”.

¿Cómo sabía Heine que todo esto iba a ocurrir?

“Aquel que hace correr la sangre de lo impíos (los no judíos) ofrece un sacrificio a Dios” Talmud, fol. 245, col. 3 “Mashech Sopharim”

“Nuestro poder no conoce libertad ni justicia. El está deliberadamente establecido sobre la destrucción de la libertad individual y sobre la sumisión completa tanto del aparato de producción como del consumo. Somos nosotros los amos. Nosotros tenemos la misión de oprimir. La insensibilidad absoluta es nuestro deber. La mayor crueldad es un mérito en el cumplimiento de ese deber….puesto que nuestra finalidad es y debe ser la dominación del mundo”. Lenín: “Tareas inmediatas del poder soviético” –judío y masón.

Ante esta inmundicia el cristianismo sostiene la fe y la esperanza en Dios y en Jesucristo. Los judíos mismos son los que se pierden, y lo podemos ver en la tremenda execración que se arrojan así mismos y que ningún pueblo lo ha hecho, cuando frente a Jesucristo en el espantoso cuadro que se nos ofrece antes de su crucifixión gritan:¡Sea crucificado!, y luego ¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! (3)

En el año 70 DC Jerusalén fue completamente destruida por el ejército romano al mando del general Tito, un millón cien mil muertos, el templo incendiado y destruido, las llamas arrasaron tres barrios a la redonda, la sangre corría por las calles, los judíos fueron deportados o vendidos como esclavos y la palestina judía convertida en provincia romana. Esto ocurrió en palestina, donde los judíos vivían y creían que dominaban, ¿cuál será el castigo ahora que creen dominar en el mundo?

Por ello imploremos a Dios como el apóstol San Juan: “Ven Señor Jesús” (4)

1-Primera carta a los Tesalonicenses 5, 1-3

2-Traición a Occidente, T. Romanescu cap. XVI

3-San Mateo 27, 22-26

4-Apokalypsis 22, 20

Nota: 2023-El plan continúa:

Marzo 2020 falso virus, falsas vacunas, pandemia y confinamientos a nivel mundial. Cuatro laboratorios elaboraban las vacunas y se aplicaron 9.800 millones de dosis. Todo dirigido desde la OMS por Gates y su empleado Tedros.

En marzo de 2022 comenzó la guerra Rusia- Ucrania la cual continua y nos lleva a las bombas nucleares.

