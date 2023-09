Cómo funciona el sistema divino de Jesucristo. Por Liliana García

Por Liliana García

Para Adoración y Liberación

Queridos hermanos, a veces caemos en el agobio de pensar y sentir que nuestra intervención en todo y en todos, es urgente e indispensable, que si dejamos de sostener esta tal cosa todo se vendrá abajo.

Y lo digo porque me pasa con frecuencia, mucha frecuencia, todo el tiempo. En estos tiempos únicos tendemos a, tal vez, sentir que debemos hacernos cargo de más de lo que PODEMOS o TENEMOS o incluso, más de lo que nos correspondería.

Sin embargo observando la enseñanza del Maestro, del Señor Jesús, nos tranquiliza tanto saber cómo funciona su sistema divino tan único.

Desesperamos porque todo está mal, o porque hay discordias, o porque presenciamos tantas necesidades de tantos, tanto dolor, tantas injusticias, etc. !! y entonces sentimos, ” qué he de hacer yo, algo tengo que hacer, pero nunca es suficiente, soy tan pequeño ante tanto!! me siento tan abrumado!!”.

Entonces el Señor nos enseña…

lo tuyo es lo de un niño, un niño que quiere ayudar a su padre

y puede lo de un niño y no lo del padre,

lo tuyo es lo que tiene un niño: solo 5 panes y 2 peces,

con eso que te parece tan poco ( como a los adultos apóstoles, como nos pasa a todos) con eso es suficiente porque Yo Soy el que se encarga del resto.

Tú pones tu pequeñez espontánea y feliz,

nada abrumadora,

tu deseo y asombro de ya presenciar el milagro

y esperas y me miras,

solo me miras entusiasmado, tranquilo y descansado en Mí,

porque del resto grande, infinito,

del MILAGRO me encargo YO,

nos enseña Jesús en aquel bello pasaje.

Así que amigo, mí niño,

sigue diciéndonos el Señor,

tu descansa, aliviánate y permíteme,

así yo me encargo y goza tú del momento

y de las alegrías de mis milagros.

Y así mis hermanos, en este momento único de la humanidad, y dónde cada uno estamos parados, comprendemos que ya podemos soltarle a Dios tantas cosas y mirar arriba, como mira un niño pequeño a la cara de su padre, que le parece alto y poderoso, y con ojos expectantes y luminosos esperar, porque siempre, pero siempre, el milagro está por suceder entregando tranquilos y confiados tan solo nuestros 5 panes y 2 peces.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION : pedidosoracion@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!