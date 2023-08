Entre voces y silencios (Por Victoria Villar)

Por Victoria Villar

Adoración y Liberación

Me alegro de los comunicados de todas las comunidades religiosas que deciden dar un paso adelante y denunciar lo insostenible. Ciertamente, es necesario que se manifiesten, sea en comunidad o individualmente y

evitar disidencias “a escondidas”.

Que hablen todos los sacerdotes, frailes, monjas etc, alto y claro para todos.

El silencio, en estos casos, recuerda al cum BXVI privadamente para con los feligreses amigos y en público, guardando las formas Cum Francisco, ante los asistentes desconocidos.

La nueva versión, tras Benedicto XVI, no deja de ser desconcertante por más que a la vez predecible: en público cum Francisco para los fieles llegados “a granel” y en sede vacante con aquellos de trato frecuente y confiable.

Así no debe de ser difícil “salvar la ropa” ante el obispo, por ende probablemente falso si fue nombrado por quien NO es el Papa. Así es fácil seguir “cómodamente” dentro de las ahora desacralizadas estructuras vaticanas. Y así es como se priva a los feligreses de conocer qué está pasando, haciéndose cómplices de ello.

Se diría que a todos los sacerdotes y religiosos les está faltando tiempo para gritar lo que ocurre a los cuatro vientos y abrir puertas y ventanas de iglesias, conventos y monasterios para que retumbe el eco de la Verdad por todos los puntos cardinales de la Tierra.

Los que están conocedores de esta apostasía, -a estas horas la inmensa mayoría-, y prefieren mantenerse ocultos o bien declarar que “aún no llegó el momento” se están haciendo responsables de que la corrupción siga adelante y el sínodo de la destructora sinodalidad campe a sus anchas. Basta.

Ellos fueron llamados por Dios y sobre ellos podría decirse que reposa una enorme parte de la responsabilidad de reacción (por no decir la mayor) ante lo que actualmente acontece.

Resulta cuando menos extraño poner al fiel a buscar y remover entre la Piedra semi-derruida de la Iglesia y en progresivo derrumbamiento, para buscar pequeños fragmentos de Piedra aún en pie desde sacerdotes conscientes, dispensando sacramentos lícitos. Resulta un hallazgo grato algún lugar así, empañado no obstante ante la duda tantas veces confirmada de la parcialidad selectiva y la precaución ambigua desde la que, quizás, se eviten sanciones.

Por supuesto cada cual es libre de decidir sobre posibles ayudas a sacerdotes aún dentro de Babilonia según considere oportuno y sus posibilidades, discernimiento y confianza se lo permitan. No obstante, pareciera más bien que, precisamente ese respaldo del fiel, aparecerá una vez que se HAGA FRENTE A LA IMPOSTURA ABIERTAMENTE y por fin “el Sí sea Sí y el No sea No”…porque todo lo demás no sirve.

Los pastores de almas no son selectivos.

La grey es mucha y

no deja de sorprender que tengan que ser los laicos los que pregunten sobre lo que ocurre mientras se les hace el vacío, saltándose el derecho de todo bautizado católico a conocer el estado de su Iglesia, y no en un tema menor.

¿Cuándo habrá llegado el momento de expresarse?

Si SELECCIONAN calladamente a quién pastorear entre su rebaño (¿solo antiguas ovejas conocidas, quizás, lo merecen?) o ESPERAN el momento “oportuno” dentro del Árbol contaminado de la falsa iglesia, sin duda contribuyen a favorecer su progresivo desangramiento y programada destrucción.

Peligrosa la elección de permanecer entre la corteza hueca y sin savia, invadida de parásitos y cada vez más rebosante de maleza.

Están por todas partes, los silencios.

“Yo os digo que si estos callan hablarán hasta las piedras”, advirtió Nuestro Señor Jesucristo.

Hay, no obstante, unos pocos, contados, que no se ocultan y hacen llegar su voz sacerdotal y disponibilidad lo más lejos posible. Demos gracias por ellos.

El suyo no es un simple trabajo. Ojalá su número crezca día a día dentro de la Verdadera Iglesia hecha de claridad apostólica, voz transparente y paso firme.

Cada vez hay más ovejas en busca de pastores. Se antepone a ellas su…¿salario?…¿la temida reprimenda de un falso superior?…¿la soledad y ostracismo?…

Actuar así puede llevar a pensar, ciertamente, que no amaron demasiado la misión a la que fueron llamados. Al menos mientras se elija tal postura.

La bíblica “potencia de engaño”, cual plaga de Egipto, sigue su trayecto. Es el deber de todos esquivarla y el honor de los ministros de Dios iluminar el camino que evite la niebla, el tropiezo y la caída del del rebaño a ellos encomendado y el de sí mismos.

¡El pastor buscando el abrigo de las ovejas para así, solo una vez acomodado entre ellas, avisarlas del lobo!

O peor, ovejas avisando al pastor y este mirando hacia otro lado porque, muy a su pesar…ahora su superior es “un lobo con piel de cordero”…

¿A semejante falso “superior” situado en la cúspide de la Iglesia, como predice el tercer secreto de Fátima, hay que obedecer?

Sin duda, resulta surrealista, escandolosa y moralmente cuestionable tal actitud, mientras perdure.

Los partidarios del impío sentado en el trono petrino se echan en manada a la grey…¿y el pastor no las avisa? Antes bien, se diría que las abandona para no resultar herido…

El inicuo y sus agentes conocen su función, incluso creen que su desafío a Dios mismo puede acabar bien…

¡Y pensar que le abren camino desde el silencio o la huida como el mercenario de la parábola!

A fuerza de ignorar, callar, conservar…y no apartarse de la marea hereje, muchos y sus respectivos rebaños podrían naufragar gravemente entre rocas de acantilado mientras el gran tsunami apóstata avanza durante su amedrentada y “prudente” espera.

Serán “poco más de cien para todo el mundo”, según la beata A.C.Emmerick, los sacerdotes que conservarán la dignidad de su llamada, para entonces.

¿Y cuándo es ese “entonces”? Se diría, o más bien lo dice el Evangelio, que cualquier momento en que el rebaño sea atacado debe ser combatido. Ejemplos de celo apostólico y pastoral llenan las páginas de las Escrituras y de la historia de la Iglesia.

¿De verdad hay que esperar mucho más? ¿Hay lugar aún a “seleccionar” rebaños, “conservar” dignidades y “regalar” silencios?

Ciertamente, debemos pedir para que los corderos encomendados por Jesucristo a San Pedro, obispos y sacerdotes, hallen las fuerzas para abandonar Babilonia y sacar de allí, junto a ellos, al mayor número

de ovejas posible.

Pidamos también para que nosotros, laicos con cada vez menos pastores, hallemos el discernimiento y la perseverancia necesarios en el camino.

Triste pastor el que haya de ser advertido por su rebaño para reaccionar. Más triste aún el que, tras ser avisado de lo que probablemente ya sabe, prefiere hacerse cómplice de los mercenarios…hasta, quizás, convertirse en uno de ellos sin acaso haberse dado apenas cuenta.

El tiempo continúa debatiéndose entre ser trigo o cizaña, entre dar testimonio o no manifestarse.

La batalla no es ligera mas la victoria fue ya por Dios prometida.

Porque

NO PREVALECERÁN

¡Misere nobis y Adelante con María!

🕊🕊🕊❤🕊🕊🕊

