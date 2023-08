¡Atentos! Comunicado del Carmelo de Arlington obligado a negarse a obedecer al Ordinario local "Cualquiera que se comporte abusivamente como el actual obispo de Fort Worth no puede exigir nuestra cooperación u obediencia".

DECLARACIÓN DE LA REVERENDA MADRE PRIORATO Y EL CAPÍTULO

MONASTERIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE LOS CARMELITAS DESCALZOS / 5801 MT. CARME DRIVE / ARLINGTON, TEXAS 76017

18 de agosto de 2023

Alabado sea Jesucristo

En los últimos meses, nuestro monasterio en general y nuestra Madre Priora en particular han sido objeto de interferencias, intimidaciones, agresiones, humillaciones públicas y privadas y manipulación espiritual sin precedentes, como resultado directo de los comportamientos y ambiciones del actual Obispo de Fort Worth hacia nuestra Reverenda Madre Priora, hacia nosotras mismas las Monjas y hacia nuestra propiedad. Nos tomaron por sorpresa. Desde nuestra fundación, nuestra relación con nuestro obispo ha sido siempre cordial y filial. Cada obispo siempre ha contado con nuestra amorosa confianza. Nunca imaginamos que nuestra relación con el Obispo podría ser diferente.

Con su comportamiento público y privado, el obispo Olson abusó de nuestra obediencia filial; un hombre que, persiguiendo fines personales no especificados, no dudó en agredir verbalmente y humillar a las monjas que denunciaban la violación totalmente injustificada de sus derechos relativos a la propiedad privada y a la vida comunitaria.

Respecto a las calumnias difundidas, el Capítulo del Carmelo aprovecha esta oportunidad para expresar su plena confianza en la integridad moral de la Madre Priora y en su forma de gobernar.

Somos monjas carmelitas: la base de nuestra vida religiosa es la oración y la penitencia, no los juegos políticos y de poder.

No podemos darnos el lujo de dedicar nuestros recursos espirituales o materiales a conflictos inútiles con autoridades cuyas agendas son completamente ajenas a las nuestras y cuyos medios para influir en los resultados de nuestros llamamientos están fuera de nuestras posibilidades.

Nuestro deber ante Dios es hacer que este Carmelo sea una casa de oración donde reine la paz, donde cada monja y novicia pueda vivir su vocación en serenidad e integridad, para la salvación de su alma, para la gloria de Dios Todopoderoso y para el edificación de su pueblo.

Por lo tanto, siendo la salvación de nuestras almas nuestro primer deber ante Dios Todopoderoso; Para proteger la integridad de nuestra vida y nuestra vocación monástica de los graves peligros que plantean los continuos abusos de los que somos víctimas, mediante esta declaración afirmamos, en conciencia, que ya no reconocemos la autoridad del actual obispo de Fort Worth o sus funcionarios y prohibirle a él y a sus emisarios tener acceso a la propiedad de nuestro monasterio, tener cualquier contacto o relación con el monasterio, con las Monjas y las Novicias. Cualquiera que se comporte abusivamente como el actual obispo de Fort Worth no puede exigir nuestra cooperación u obediencia

Por nuestra seguridad espiritual y psicológica, y por deber de justicia, debemos independizarnos de este obispo hasta que se arrepienta de los abusos a los que nos ha sometido, pida disculpas personalmente a nuestra Comunidad por lo que ha hecho y acepte realizar el reparación pública necesaria. Si ese día no llega, esperamos y rezamos para que, a su debido tiempo, su sucesor sea un instrumento enviado por Dios para esta reparación que, en justicia, ahora nos corresponde.

En estas circunstancias, debemos dejar claro que permanecemos absolutamente fieles a la Doctrina de la Iglesia Católica y que el Papa y el Obispo de Fort Worth, quienesquiera que sean hoy o en el futuro, serán siempre objeto de nuestras oraciones en este Monasterio, especialmente en el Canon de la Misa.

Evidentemente esperamos que se tomen posiciones verbales contra nosotros, y tal vez incluso sanciones: no tenemos intención de romper la comunión con nadie.

Simplemente afirmamos que los abusos de los que hemos sido víctimas son tan intolerables, tan gravemente injustos y destructivos de la vocación que nos hemos comprometido solemnemente a honrar ante Dios Todopoderoso, que en conciencia no podemos cooperar con ella. No rechazamos ningún artículo de Fe o Moral Católica. Por el contrario, declaramos que – en estas circunstancias particulares y singulares – en conciencia ante Dios Todopoderoso, no podemos permitir que este obispo diocesano continúe comportándose ilegítimamente con nosotros.

Además, el Capítulo decidió que en adelante, para rendir mejor a Dios Todopoderoso la gloria que le es debida y entrar más profundamente en la contemplación de sus Sagrados Misterios, la Santa Liturgia – el Santo Sacrificio de la Misa, el Oficio Divino, los Sacramentos, los Sacramentales y otros ritos- se celebrarán en la forma antigua del Rito Romano y según las costumbres tradicionales de las Carmelitas Descalzas.

Nos gustaría dejar claro que esta decisión no es una reacción al abuso que hemos sufrido, aunque esperamos que provoque aún más represalias por parte de las mismas personas. Más bien, es una conciencia positiva que ha ido creciendo en nuestra Comunidad con el tiempo:

“ Lo que las generaciones anteriores consideraban sagrado, sigue siendo sagrado y grandioso incluso para nosotros, y de repente no puede ser prohibido por completo ni siquiera considerado dañino. A todos nos conviene preservar las riquezas que han crecido en la fe y la oración de la Iglesia y darles el lugar que les corresponde ”. (Benedicto XVI, 7 de julio de 2007)

Creemos que esto es especialmente cierto para aquellos cuya vocación es la vida contemplativa, incluidos nosotros mismos, y que esto es algo bueno que podemos y debemos hacer por la Iglesia en nuestro tiempo.

La iglesia de nuestro monasterio está y permanecerá abierta a todos los que, de buena fe, deseen orar allí o participar en los ritos litúrgicos que celebramos, independientemente de las quejas de quienes han abusado de su poder contra nosotros.

Nos encomendamos enteramente a la Providencia de Dios Todopoderoso, que es nuestro único Juez y nuestro Consuelo en este tiempo de prueba, para que nos envíe buenos sacerdotes que aseguren nuestra vida litúrgica y sacramental y, a través de la generosidad de su pueblo fiel, asegúranos el apoyo material que necesitamos para seguir fielmente nuestra vocación en estas circunstancias verdaderamente extraordinarias y para formar a las jóvenes que se unen a nosotras en nuestra hermosa y tradicional vida de oración y sacrificio ante el Señor.

Pedimos disculpas a nuestras familias y a todos nuestros amigos por cualquier preocupación que los acontecimientos recientes o esta declaración hayan causado y puedan seguir causando. No tenemos ningún deseo de causar angustia o escándalo; pero si queremos ser fieles a nuestra vocación, si queremos sobrevivir, no nos queda otra opción. Pedimos su comprensión y oraciones, y aseguramos a todos, incluso a aquellos que no están de acuerdo, la nuestra.

¡Que los Santos y Mártires Carmelitas intercedan por todos nosotros!

¡Alabado sea Jesucristo: ahora y siempre!

