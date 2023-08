Universidad Católica de California cubrirá costos de abortos estudiantiles

AyL Redacción

Agencias

La Universidad de San Diego es una escuela católica privada, pero ofrecerá anticonceptivos, abortos y “atención de afirmación de género” a los estudiantes.

El plan de salud para estudiantes recientemente anunciado en la Universidad de San Diego (USD), una escuela católica privada, incluye disposiciones para cubrir el 100% del costo de los abortos para sus estudiantes. La adición de abortos, así como la anticoncepción y la “atención de afirmación de género” a las ofertas del plan de salud está llamando la atención, pero un representante de la Diócesis de San Diego ha optado por no comentar sobre el desarrollo en este momento.

Campus Reform informó el cambio al plan de salud, provisto bajo Aetna Student Health, el 10 de agosto.

En el informe, Campus Reform habló con la representante del USD, Lissette Martínez, quien señaló que la universidad no calificaba como un “empleador religioso” en California y, por lo tanto, no estaba exenta de las leyes estatales que exigen que las escuelas de educación superior brinden servicios de aborto, anticoncepción y “atención de afirmación de género”.

Ella dijo:

“La Universidad de San Diego está orgullosa de su historia y afiliación con la Iglesia Católica”, escribió Martínez. “Inspirado por la tradición centenaria de la educación superior católica, USD da la bienvenida a su comunidad a personas de todas las tradiciones religiosas y de cualquier trasfondo religioso, o sin antecedentes religiosos, como estudiantes y empleados. Debido a este enfoque inclusivo de la educación y el empleo, USD no se ajusta a la definición del estatuto de un “empleador religioso”.

Si bien Martínez admitió la afiliación de la escuela con la Iglesia, no está claro cómo la escuela no estaba exenta como “empleador religioso”. En el sitio web de la escuela, la admisión de estudiantes de todos los orígenes y religiones no les impide afirmar descaradamente ser una “universidad católica”. El sitio web dice:

“Nuestra comunidad de fe tiene muchas facetas: como universidad católica, damos la bienvenida e incluimos a estudiantes de todos los orígenes y tradiciones de fe, creando una comunidad solidaria donde todos pueden pertenecer y crecer en su espiritualidad. Durante todo el año se ofrecen misas, servicios de oración, retiros y grupos para compartir la fe”.

Martínez continuó señalando que la universidad alienta a sus estudiantes a “consultar con proveedores médicos sobre el mejor curso de tratamiento para cualquier problema médico”, y agregó:

“Como universidad católica independiente que opera en el estado de California, la Universidad de San Diego está obligada a alinear nuestros planes de seguro médico para estudiantes y empleados con la ley estatal (SB 245)”.

Actualmente hay alrededor de 9,000 estudiantes de posgrado y pregrado matriculados en el USD, muchos de los cuales fueron atraídos al programa por los “valores católicos contemporáneos basados en la tradición de las artes liberales” de la escuela.

En 2022, un profesor de la Universidad de Notre Dame fue criticado por ayudar a los estudiantes a obtener medicamentos abortivos. Mientras tanto, Campus Reform señaló que otras cuatro escuelas católicas han incluido “atención de afirmación de género” en sus planes de salud recientes, incluidas la Universidad de Fordham, el Boston College, la Universidad de Saint Louis y la Universidad de San Francisco.

Campus Reform contactó a la Diócesis de San Diego, pero un representante de la diócesis se negó a comentar.

