Los Burke son buenos católicos, por lo que no pueden adoptar Mike y Kitty están listos para recibir a niños de cualquier país, enfermos o discapacitados, con hermanos y hermanas. Pero debido a que creen en Dios y no en el evangelio del arcoíris, Massachusetts dice que no son elegibles para ser padres.

Mike y Kitty Burke son una pareja de Massachusetts muy enamorada. Mike sirvió al país como infante de marina en Irak, Kitty ha dedicado su vida a criar y ayudar a niños con necesidades especiales. No pueden tener hijos, pero pueden adoptarlos y amarlos incondicionalmente: estamos disponibles para recibir niños de cualquier raza, cultura, etnia, especialmente niños enfermos o discapacitados, hermanos y hermanas, explicaron al iniciar la solicitud para convertirse en padres adoptivos en 2022 a través del estado del programa.

Una disponibilidad total más única que rara, bien lo saben los de adentro, además de contagiosa: los dos pasan horas y horas de entrenamiento, y fueron horas extraordinarias para todos los padres presentes, aseguró el tutor que los acompañaba, la presencia de Mike y Kitty fue positiva, sus intervenciones enriquecieron el programa. Así son los Burke: dos buenas, muy buenas personas que no persiguen al niño ideal, sino que están listas para recibir a los niños reales sin reservas. Y a los que el Estado les haya negado la adopción.

El funcionario del Departamento de Niños y Familias de Massachusetts que escribió el informe Burke señaló que “Kitty y Mike son católicos romanos devotos y no solo asisten a la iglesia con regularidad, sino que ambos trabajan para parroquias como músicos”. Érase una vez, escribe el Wall Street Journal , «esto habría sido un mérito. Hoy es una acusación. Se consideró que los Burke no eran aptos para acoger a un niño. Para el funcionario, los Burke son “personas adorables”, pero en temas LGBT, “su fe no es solidaria y ellos tampoco”. Por lo tanto, el comité del departamento concluyó que los Burke “no podían aceptar a un niño que se identifica como LGBT” y rechazó su solicitud.

Ahora los Burke han presentado una demanda en un tribunal federal, alegando que se ha violado su derecho a la libertad religiosa, no solo de creer sino también de practicar públicamente su religión, garantizado por la Primera Enmienda. Que los defienda el estudio Becket, que ya se ha llevado a casa numerosas victorias en materia de libertad de creencias y de expresión y que, lógicamente (y la Constitución) también ganará este caso. Pero el quid de la cuestión no cambia.

¿Por qué los Burke, a pesar de repetir que amarían y darían la bienvenida a cualquier niño, independientemente de su orientación sexual y lucha con la identidad de género, fueron salpicados de preguntas sobre “puntos de vista católicos” sobre la homosexualidad, el matrimonio homosexual y la disforia? ¿Por qué, ante 1.500 niños sin familias , actualmente “estacionados” en hospitales ya que el Departamento de Niños y Familias de Massachusetts ya no sabe dónde ponerlos y no hay suficientes hogares y familias de acogida, el Estado ha decidido que los Burke no pueden ¿adoptar? Porque cuando gana el amor, pierde la libertad.

Mike y Kitty han respondido a los funcionarios que seguirán manteniendo sus creencias religiosas sobre el género y la sexualidad humana, pero como sus creencias no son lo suficientemente progresistas y #lovewins, el estado superliberal de Massachusetts ha decidido que no son aptos para albergar una familia. . Traducido: lo que cada uno de los cuatro jueces opuestos a la sentencia con la que la Corte Suprema impuso el reconocimiento del “matrimonio entre personas del mismo sexo” en 2015 a todos los estados de la federación, había vaticinado en su voto disidente, se ha hecho realidad. De la opinión del entonces Presidente del Tribunal Supremo John G. Roberts (“Surgen serios problemas cuando las personas de fe ejercen la religión de maneras que pueden percibirse como en conflicto con la nueva ley”) a la del juez Samuel Alito: «Supongo que los que se aferran a viejas convicciones podrán susurrar sus pensamientos en los recovecos de sus casas. Pero si repiten estos puntos de vista en público, corren el riesgo de ser etiquetados como fanáticos y tratados como tales por los gobiernos, los empleadores y las escuelas”.

La intolerancia promovida por la nueva ortodoxia sobre el sexo, el matrimonio y el género ya golpeó en escuelas, hospitales, campos deportivos, incluso en misas, se han realizado operaciones de espionaje e investigaciones del FBI sobre católicos tradicionalistas que asistían a misas en latín tratándolos como terroristas . Ahora les toca a los Burke ser discriminados bajo la ley que prohíbe toda discriminación.

Como recuerda el WSJ , cuando la Corte Suprema ordenó a todos los estados que permitieran y reconocieran el matrimonio entre personas del mismo sexo, “a los escépticos se les preguntó repetidamente: ¿Qué les importa si la Corte Suprema permite el matrimonio entre personas del mismo sexo? Pregúntale a Mike y Kitty Burke.

