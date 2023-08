Dijimos ayer. Por Antonio Caponnetto

Dr. D. Antonio Caponnetto

Para Adoración y Liberación

La nota que reproduciremos a continuación fue publicada en Cabildo la última semana de septiembre de 2010; es decir, hace trece años.

Al conocerse hoy, viernes 18 de agosto de 2023, la noticia del encumbrado cargo que Bergoglio le ha conferido al

rufián Zaffaroni en un nuevo organismo académico del Vaticano –puesto bajo el patrociniodel orate mendaz y filibustero de Bartolomé de las Casas- nos ha parecido pertinente recordar lo dicho entonces. Sin olvidarnos de que, bastante antes, en noviembre del 2003,desde la tapa de otro número de Cabildo, el 32, titulamos categóricamente:

“Zaffaroni en la Corte, fiesta en el hampa”.

No hay mucho para analizar sobre el reciente nombramiento decidido en los

cubiles caliginosos del Vaticano. O sí. Pero únicamente nos ceñiremos a tres enunciados.

El primero, que Bergoglio compite contra sí mismo en la carrera vertiginosa y sórdida

de su apostasía. Nadie puede empardarlo si de iniquidades se trata.

El segundo, es que

la predilección por el submundo sodomítico se ha acentuado tanto pero tanto con sus

últimos actos, dichos y nombramientos, que no queda sino aplicar, para inteligir cuanto ocurre, aquella máxima clásica, según la cual, lo equivalente busca lo equivalente. O con mejor metafísica hispánica: Dios los cría y ellos se juntan.

El tercer enunciado no es menos preocupante: Bergoglio se ha dispuesto a provocar con violencia a los católicos fieles hasta la exasperación; es más, hasta el escándalo, la crispación y el estupor. Casi como si se complaciera en fomentar un cisma, siquiera de hecho.

Una escapada o huida de la Barca, al advertir sus castigados tripulantes, horrorizados, que ya no es Pedro quien la conduce sino una suerte de Sarumán y Nefarius; o más módicamente, un Pulchinella argento con grotesco tridente. ¿Quién en su sano juicio de católico a secas querría tener por Cabeza eclesial a semejante personaje?.

Dios no deje impune tantas ofensas a Su Santo Nombre. Que la Justicia

prevaleza sobre la lenidad, y que el Señor no se canse de repetir:

“Yo rezaré por tí

para que no desfallezca tu fe”

(Ls.22,32).

Va la nota de trece años atrás:

BERGOGLIO:

LA TRAICIÓN QUE NO CESA

Ha tomado conocimiento público una noticia, según la cual, el próximo

martes 28 de septiembre, en el Auditorio San Ignacio de Loyola de la

Universidad del Salvador, tendrá lugar el XI Encuentro Arquidiocesano de

Niñez y Adolescencia.

Hablarán en el mismo Monseñor Eduardo García, los presbíteros

Ernesto Salvia, Gustavo Carrara y Pedro Bayá Casal. El mismísimo Cardenal

Primado, Jorge M. Bergoglio, tendrá a su cargo una disertación alrededor del

tema “Proyectando la patria hacia una nación sin excluidos”; y a modo de

cierre se anuncia textualmente en el programa la actuación de “la murga

Padre Rodolfo Ricciardelli, de la parroquia Madre del Pueblo, del Bajo

Flores”.

Para quien no lo sepa, el Diccionario define una murga como una

compañía de músicos malos, que molestan con palabras o acciones

impertinentes; y no ya el sabio lexicón sino la elemental memoria, define al

cura Ricciardelli como uno de los capitostes del marxismo clerical nativo.

El hecho no pasaría de ser una expresión más de la manada

progresista, si no lo agravaran dos factores. El uno, la presencia estelar de

Eugenio Zaffaroni, de inverecunda militancia en las huestes de la sodomía, y

partidario explícito de cuantas degeneraciones caben en el orden moral. Y el

otro, el patrocinio que de tal Encuentro Arquidiocesano hacen entidades

como YMCA Asociación, Unicef o el Ministerio de Desarrollo Social de la

Ciudad de Buenos Aires.

La primera —oportunamente denunciada como

sociedad filomasónica por el Padre Röttjer— fue condenada por la Santa

Sede en 1920, en tiempos de Benedicto XV.

La segunda se enrola claramente en pro de la cultura de la muerte, repudiada por Juan Pablo II en la Evangelium vitae, de 1995; y el Ministerio, obviamente, es una de las redes cloacales del macrismo, desde el cual, por ejemplo, se sostiene abiertamente

la perspectiva del género.

La misma que reprobara la Sagrada Congregación

para la Doctrina de la Fe, en su Carta sobre la colaboración del hombre y la

mujer en la Iglesia y en el mundo, del año 2004.

De modo que una vez más en su carrera sin quicio, el Cardenal Primado

humilla a la Iglesia, auspicia el error cuanto el pecado público, se exhibe en

ostentoso maridaje con los protervos y se rodea de los enemigos declarados

de Dios y de la Patria. Le caben con entera propiedad los dicterios evangélicos

dirigidos a los pastores devenidos en mercenarios. Y el lamento trágico del

profeta Nahun: “tus funcionarios son como la langosta, como un enjambre de

insectos que se posan sobre los cercos en un día de frío […] tus pastores

están dormidos” (Nah. 17-18).

Comentando el Evangelio de San Juan, Santo Tomás distingue entre

el buen y el mal pastor por una triple diferencia. En cuanto al fin, porque el

malvado no anhela la salvación del rebaño. En cuanto a los cuidados, porque no

tiene solicitud por las ovejas. Y en cuanto al afecto, porque descastado del

amor verdadero, huye cuando viene el lobo, si no es que él mismo lo aproxima

aviesamente a la grey.

Quienes todavía dudan de si nos es legítimo atacar al Primado, porque

suponen que proceder de tal modo es alimentar a los enemigos de la Iglesia,

sepan de una vez por todas que no hay enemigo peor y más sedicioso que el

pastor traicionero y felón. Aquel al que San Agustín, en su Sermón sobre los

Pastores, llama despectivamente foenus custos. Algo así como un guardián de

paja, un espantapájaros colocado en los viñedos, sin poder evitar que las

prefiguradoras y turgentes uvas sean roídas por las alimañas.

Es hora de preguntarse, seriamente —por éste y por tantísimos hechos

penosos que venimos denunciando durante largos años— si el Cardenal

Bergoglio no es el prototipo del mal pastor, al que los súbditos estamos

obligados a desenmascarar y aún a desobedecer. Porque a causa de sus

múltiples desaguisados se ha expuesto a la reprensión divina, según explica

la Regla Pastoral de San Gregorio Magno.

Y es hora de pedirle al Santo Padre con amor y dolor filial, que —si no quiere quedar respaldando a quienes no

merecen la confianza de la Iglesia— aplique de una vez el fortísimo y

justiciero remedio paulino: “¡Quitad, pues, a ese perverso de entre

vosotros!” (San Pablo, I Corintios 5, 9-13).

Entretanto, recemos por los niños y adolescentes. Para que no los

alcancen las enseñanzas que sobre ellos, y con el respaldo de la Arquidiócesis

de Buenos Aires, volcarán impunemente los apóstatas, los masones y los

degenerados.

Sí; recemos por nuestros niños y adolescentes, y ofrezcámosle, no ya

los grotescos sones murgueros que les entregan estos demagogos, sino los

cánticos de júbilo, de alabanza, de gloria y de resplandor sagrado acuñados

por la mejor tradición católica y argentina.

