Gänswein: la apostasía multitudinaria en Alemania es indicio de que “algo está podrido en la Iglesia”

AyL Redacción

Agencias

“Cuando la fe ya no se proclama con fuerza y alegría, y se trata de muchas otras cosas que no ayudan en nada a la transmisión de la fe, entonces es sólo cuestión de tiempo para una rama que ya no se nutre secarse y pudrirse», sostiene el antiguo secretario de Benedicto XVI, el arzobispo Georg Gänswein, ‘exiliado’ en Friburgo sin encargo particular alguno, en entrevista concedida al Tagespost.

Con motivo de la solemnidad de la Asunción de María a los cielos, el arzobispo presidió una Santa Misa en el santuario Maria Vesperbild cerca de Ziemetshausen en Baviera.

Sobre la reciente restauración del santuario, el arzobispo subrayó que valora mucho el altar «ad orientem» porque «ayuda al recogimiento interior y no desmerece la oración de quienes se unen a la celebración de la Santa Misa». La mirada común hacia el Señor no perturba, sino que contribuye al encuentro”.

Uniendo su devoción al santuario con la situación de la Iglesia en su país natal, el arzobispo comenta que “Maria Vesperbild es un antídoto contra el veneno del Zeitgeist (espíritu de la época). Se ha hablado mucho de abandonar la Iglesia. Para mí, son una señal de que hay mucho podrido dentro de esta Iglesia. Si la fe ya no se proclama con fuerza y alegría y hay muchas otras cosas que no ayudan en nada a la transmisión de la fe, entonces es sólo cuestión de tiempo que una rama desnutrida se seque y muera. O, peor aún, que llegue al punto en que las raíces ya no alimenten al árbol”.

