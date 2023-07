La salud empeora. Dr. de Benito

Por Dr. Luis M. de Benito

Vamos camino de morirnos sanos.

Ironías aparte, el titular de la noticia es que «La salud de la profesión médica no mejora tras el fin de la pandemia», según cuenta un estudio que al parecer se llevó a cabo entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 auspiciado por tres Fundaciones (no una, ni dos): Galatea, Mutual Médica y la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (OMC).

En ese estudio, según recoge la noticia, el malestar y los problemas de salud de los médicos se deben al «clima laboral».

No sé si en el ánimo de la noticia está hacer ver que el clima laboral deriva del cambio climático. Pero resalta en subtítulo que «el 75% de la profesión médica considera que su carga de trabajo actual es superior o muy superior a la que tenían antes de la pandemia», lo cual hace que la noticia se oriente hacia que el colectivo de los profesionales sanitarios estaría desbordado de tarea asistencial…. y así exigir que aumente la plantilla de trabajadores. Es misión de los que están al frente de un colectivo presentar estudios y quejas sobre la insuficiente dotación de recursos, porque así sus «representados» ven que se está haciendo algo por ellos. Pero cuando no se desea dar plena explicación a la situación que se vive, se silencia lo que no interesa y se presentan las cosas de forma sesgada. Y aquí vamos a hablar de lo que no quieren que usted sepa.

Que la profesión médica desde hace años está en situación precaria en el ámbito laboral es incuestionable. De ello puedo dar fe como médico especialista del sector público y privado que durante más de 25 años ha trabajado en más de 40 hospitales diferentes y no soy ni funcionario ni interino.

¿Qué hay detrás de ese súbito interés por el empeoramiento de nuestras condiciones laborales por las diferentes Fundaciones y, sobre todo, por la que depende de la OMC? Según dicen «cuatro de cada diez médicos no puede más» por «aumento de la carga de trabajo».

Pero si en boletín del INE de 22 de junio de 2022 se lee «El número de médicos colegiados aumentó un 2,8% y el de enfermeros colegiados un 1,8%» ¿cómo es posible que habiendo más personal asistencial colegiado haya más tarea? Esto se puede explicar por varios motivos que la noticia no cuenta. En primer lugar, porque es evidente que tras la pandemia… no hemos conseguido que la gente esté más sana. Las noticias de aumento de casos de enfermedades infecciosas, tumorales y autoinmunes desbordan los titulares de los periódicos.

Para no saturar ni aburrir tan solo transcribo dos titulares del medio iSanidad del mismo día: «Las muertes por causas respiratorias aumentaron un 21% en 2022 pese al descenso de las provocadas por Covid-19» y «En 2023 se diagnosticarán 27.000 nuevos casos de cáncer hematológico en España (hace 10 años eran 3000)»

Evidentemente, es innegable que están aumentando los pacientes, hay más casos, más enfermos.

Acaso las pretendidas inmunizaciones no han tenido el efecto maravilloso deseado.

Y eso lo saben bien quienes ven mermada su salud al ritmo de los pinchazos.

Pero otro factor que es muy importante es… que los médicos también son población y enferman, porque también «han picado», y aunque sea cierto que el número de colegiados registrados haya aumentado, eso no significa que todos ellos estén operativos, porque también se dan de baja laboralmente, aunque siguen figurando como colegiados.

En la noticia se recoge que «un 60% de los médicos son usuarios reales o potenciales de estos servicios (se refiere a los servicios de apoyo psicológico o de atención a la salud mental) en 2022 (frente al 24% en 2020)». Pesa el cansancio físico y el mental. Como decía un colega, a ver con qué cara me presento yo ante un paciente con una neuropatía crónica por una inyección que le animé a ponerse sin necesidad… Porque si algo ha quedado claro tras el experimento social de pinchazos para todos, es que la ciencia médica se obstina una y otra vez en que no todo es apto para todo el mundo, que todos los medicamentos tienen sus indicaciones y contraindicaciones.

Algo que hasta los Colegios de Médicos parecen haber obviado al admitir sin empacho ni crítica alguna el contenido del Artículo 44 del nuevo Código de Deontología Médica que dice «A fin de limitar la transmisión a los pacientes, y salvo que haya razones que justifiquen no hacerlo, el médico debería estar vacunado, y es de su responsabilidad utilizar las medidas preventivas y necesarias contra aquellas enfermedades transmisibles de mayor prevalencia e incidencia.» La pregunta sigue siendo si quienes lo redactaron saben qué es una vacuna, para qué sirve, a quién le sirve, su eficacia y su seguridad. Por supuesto que existen razones que justifican no hacerlo.

Parece que el artículo se coló a instancia de la OMS, como acatamiento a los dictámenes políticos, pero sin ninguna justificación médica ni científica. Obedientes a ello los colegas que no cuestionan lo absurdo de la recomendación, muchos se han enfermado y pedido la baja, porque no pueden con su cuerpo o con su vergüenza para enfrentarse a los que han provocado un perjuicio por acatar recomendaciones de tertulianos sin hacer valer sus conocimientos (y su autoridad) como médicos.