Hace 73 años el Arzobispo Fulton Sheen nos advertía… Por Alejandra Mesén

Por Alejandra Mesén

Corresponsal en Costa Rica

El Arzobispo Fulton Sheen dijo en 1950 :

“Estamos viviendo en los días del Apocalipsis – los últimos días de nuestra era …. Las dos grandes fuerzas del Cuerpo Místico de Cristo y el Cuerpo Místico de Anticristo están empezando a elaborar las líneas de batalla para el concurso catastrófico”.

También dijo : “El falso profeta tendrá una religión sin cruz. Una religión sin un mundo por venir. Una religión para destruir las religiones. Habrá una iglesia falsa. La Iglesia de Cristo [ la Iglesia Católica ] será una. Y el falso profeta va a crear otra. La falsa iglesia será mundana, ecuménica y mundial. Va a ser una federación de iglesias. Y las religiones formarán algún tipo de asociación global. Un parlamento mundial de iglesias. Vaciadas de todo contenido divino y será el cuerpo místico del anticristo. El cuerpo místico en la tierra hoy tendrá su Judas Iscariote y él será el falso profeta. Satanás lo reclutará de entre nuestros obispos”.

En su libro titulado El comunismo y la conciencia de Occidente, el Arzobispo Fulton John Sheen advirtió que “El anticristo no será llamado así; de lo contrario, no tendría seguidores. Él no va a usar medias rojas, ni vomitar azufre, ni a llevar un tridente ni agitar una cola con forma de flecha como mefistófeles en el fausto. Esta mascarada ha ayudado a convencer a los hombres que el diablo no existe. Cuando nadie lo reconoce, más poder que ejerce. Dios se ha definido a sí mismo como “Yo soy el que soy”, y el diablo como “yo soy el que no soy”.

En ninguna parte de la Sagrada Escritura hayamos justificado el mito popular de que el Diablo es un bufón que se viste principalmente de “rojo”. Más bien, se le describe como un ángel caído del cielo, como “el príncipe de este mundo”, cuya misión es que nos diga que no hay otro mundo. Su lógica es simple: si no hay cielo no hay infierno y si no hay infierno, entonces no hay pecado, y si no hay pecado, entonces no hay ningún juez, y si no hay juicio entonces el mal es bueno y lo bueno es malo. Pero por encima de todas estas descripciones, Nuestro Señor nos dice que va a ser tan parecido a sí mismo que engañaría aun a los escogidos – y ciertamente ninguna imagen del diablo visto en libros jamás podría engañar aun a los escogidos. ¿Entonces cómo va a entrar en esta nueva era para ganar adeptos a su religión?

La creencia de Rusia pre – comunista es que él vendrá disfrazado como un Gran Humanitario; él hablará de paz, de prosperidad y de abundancia no como medios para llevarnos a Dios, sino como fines en sí mismos.

La tercera tentación en la cual Satanás tentó a Cristo para adorarlo y que todos los reinos de la tierra serían suyos, se convertirá en la tentación de tener una nueva religión sin una cruz , una liturgia sin un mundo por venir, una religión para destruir la religión, o una política que es una religión – una que hace que se le de al César, incluso las cosas que son de Dios.

En medio de todo su amor aparente para la humanidad y su verborrea de la libertad y la igualdad, tendrá un gran secreto que él le dirá a nadie: él no va a creer en Dios. Debido a que su religión será la hermandad sin la paternidad de

Dios, va a engañar aun a los escogidos. Él creará un anti- iglesia que será el mono de la Iglesia, porque él, el diablo, es el mono de Dios. Contará con todas las notas y características de la Iglesia, pero a la inversa y vaciado de su contenido divino. Será un cuerpo místico del anticristo que en todas las cosas externas parecerse al cuerpo místico de Cristo.

Pero el siglo XX se unirá a la anti iglesia porque afirma ser infalible cuando su cabeza visible habla ex cathedra de Moscú sobre el tema de la economía y la política, y como pastor principal del comunismo mundial. (Arzobispo Fulton J. Sheen, el comunismo y la conciencia de Occidente [ Bobbs – Merril , Indianapolis, 1948 ] , pp 24-25).

