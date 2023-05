Culpa, Justicia y Juicio. Por Juan Cicconi

Por Juan Cicconi

Para Adoración y Liberación

10 de mayo de 2023

———————————————————————————————————-

San Juan 16, 5- 15

La mente de Cristo vuela sobre estos tres sucesos, que son uno solo, tocando solamente las tres cúspides, que también son una sola. Cristo habla de una sola realidad.

“Y cuando Él venga, presentará querella contra el mundo, por capítulo de pecado, por capítulo de justicia, y por capítulo de juicio: por capítulo de pecado porque no han creído en Mí; por capítulo de justicia, porque Yo me voy a mi Padre, y vosotros no me veréis más; por capítulo de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado.”

Juan 16, 8- 11

De modo que estos tres versículos que dicen: culpa, justicia y juicio; son una sola cosa, un tribunal que da sentencia y quedan condenados: el mundo que no creyó en Cristo y esta a punto de darle muerte; el Demonio que ya esta condenado y NO vencerá y sobre todo, pesando espantosamente, la justicia de Dios.

Solo basta mirar el Apokalypsis y la manifestación de Jesucristo en su Parusía: “Los demás fueron trucidados con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos.” Apokalypsis 19, 11-21

Cuatro veces Cristo promete el Espíritu Santo a los Apóstoles, y aunque después de la Ascensión sufren trabajos de cuerpo y alma (perseguidos, encarcelados, martirizados), la Iglesia se implantó.

Después de dos mil años si la vemos completamente en ruinas, al frente de una religión podrida, no es que las promesas de Cristo fallaran, son los hombres que desde hace varios siglos se alejan más de Dios. Herejías, apostasía, graves sacrilegios, y una clase sacerdotal despreciable han llevado la ruina a la Iglesia.

El largo sermón de despedida que solamente San Juan trae, y que abarca tres capítulos, fue pronunciado en la última cena previo a la Pasión y Crucifixión. Cristo esta empeñado en consolar a sus Discípulos, abatidos por la tristeza; y acentuar sus últimas y gloriosas disposiciones; no es extraño que repita las cosas, vuelva atrás y haga largos paréntesis.

Cuando anuncia culpa, castigo y juicio es dar a conocer la gran injusticia que cometen, y que algún día se conocerá; más aún, el juicio sobre ella ya está dado.

No hay ninguno que haya sufrido en este mundo una gran injusticia que no haya dicho estas palabras: Sócrates las dijo. Si Platón no hubiese escrito los Diálogos, no sabríamos nada de Sócrates; o lo que es peor, sabríamos cosas falsas, que es la peor manera de no saber.

Igualmente, si el Espíritu Santo no hubiese venido, no conoceríamos nosotros a Cristo.

Si los Apóstoles hubiesen conservado solo el recuerdo afectuoso de su Maestro, su doctrina y aún la fe personal en Él, es probable que hubiesen caído en irremediable confusión; y en consecuencia el Evangelio no habría sido predicado ni escrito.

El Espíritu Santo nos recuerda todo; y nos anuncia también todo. Ahí tenemos el Apokalypsis. El Espíritu Santo existe y es Dios. Cristo nos anuncia claramente que procede de Él y de Dios Padre, y es una cosa con ellos; de manera que hay tres personas distintas que son una misma Naturaleza Divina.

Solo veamos las herejías en estos últimos veinte siglos contra la Santísima Trinidad; y la última que ya estamos viviendo: la humanidad en pos de la bestia y el dragón.

Nota

1- Es un gran milagro que después de veinte siglos de herejías, y teniendo presente la última, podamos escribir, leer y hablar de manera correcta acerca de estos gloriosos misterios.

2- Si un hombre se arrepiente de sus pecados y ruega a Dios que tenga piedad de él, luego decide confesarse, asistir a misa y comulgar; y encuentra que la confesión no existe, no hay absolución, las misas son inválidas y NO hay consagración, entonces ¿dónde estamos?

Y Dios debe ocuparse personalmente de ese hombre.

¿Cuál creen que será el castigo de una Iglesia creada y establecida por Dios y en completa ruina? No es exagerado que en el Apokalypsis se la llame: La gran ramera.

Bibliografía consultada: El Evangelio de Jesucristo y Domingueras Prédicas P. L.Castellani

