¿Qué hago ante tí, mi Señor?

Un sacerdote exorcista de Canadá dió una charla en la cual explicó “la importancia de hacer Adoración al

Santísimo” por lo menos una hora por semana.

Y para las personas que sufren enfermedades fuertes o tienen problemas con alguno de los miembros de sus familias, él dijo que irse a hacer adoración media hora o una hora por día, no sólo cura; sino que transforma todo. Es lo máximo.

El sacerdote también dijo cual es la mejor forma de hacer adoración…

Un Ejemplo:

– Los primeros 15 minutos: ir frente a Jesús en la Eucaristía, mostrarnos frente Él y decirle que vienes para amarlo y que quieres dejarte Amar por Él.

– Los siguientes 15 minutos: Darle gracias por todo:

Por la vida

Por el hogar

Por lo que tenemos de comer

Por el trabajo o los negocios

Por el agua que tenemos para bañarnos. Etc…

Muchos, dijo, ya no damos gracias porque no valoramos lo que tenemos, pero siempre miramos lo que no tenemos.

– Después 15 minutos de reparación:

Reparando y entregando por nuestros familiares que no lo conocen, no le aman…

Reparación por las cosas terribles que están pasando en el mundo: los abortos, las idolatrías, las matanzas, los adulterios, etc…

– Y los últimos 15 minutos: son para hacer las peticiones

Mencionó que él daba los tiempos de 15 minutos como una guía, pero no necesariamente tienen que ser esos tiempos.

También dijo que quien tiene una enfermedad como el cáncer, si va al Santísimo a hacer adoración, no baja de peso, no se le cae el cabello, ni sentirá dolores fuertes.

Dijo que de un Santísimo expuesto salen rayos de Jesús y las personas van sanando y liberándose.

