El blanco vence en tres movimientos: la coherencia integral del plan de Benedicto XVI. Por Andrea Cionci

La historia del huevo de Colón enseña cómo las soluciones más simples y perfectas son muy difíciles de entender. Aún más difícil es comprender cómo se puede ganar un desafío, una guerra, mediante la mansedumbre, el retiro, el sacrificio personal.

El verdadero Papa Benedicto XVI lo explicó bien: “Desde su nacimiento, Jesús no pertenece a ese ambiente que, según el mundo, es importante y poderoso. Pero este hombre irrelevante y sin poder se revela como el verdaderamente Poderoso, como Aquel de quien, al final, todo depende. Por eso, forma parte del hacerse cristiano salirse de la esfera de lo que todos piensan y quieren, de los criterios dominantes, para entrar en la luz de la verdad sobre nuestro ser y, con esa luz, alcanzar el camino correcto”.

En tres años de investigación, con un estudio continuo, hemos encontrado laboriosamente el huevo de Colón – Benedicto XVI. La explicación sencilla de aquella inexplicable, imposible, misteriosa, problemática declaración de renuncia al ministerium radica en que no fue una abdicación, sino el anuncio “profético” de cómo, al cabo de dos semanas, sería colocado en una sede totalmente impedida por la convocatoria de un cónclave ilegítimo. Todo gira, de hecho, sobre el eje de la afirmación nunca refutada de que el papa puede perder el ministerium, el poder de ser papa conservando el munus, el “ser” papa, sólo a la fuerza, por sede impedida, precisamente, y NO en otros casos. Y la sede puede estar vacante o impedida, no hay otras posibilidades.

Este plan antiusurpación para defender a la Iglesia, preparado al menos desde 1983, (nueva edición del Código de Derecho Canónico) es de una perfección deslumbrante y consta de tres movimientos.

1. Obligado a quitarse del medio, Benedicto, en el 2013, hace una declaración que a sus enemigos ávidos de poder les parece una abdicación. Convocan un cónclave abusivo, lo colocan en una sede impedida y eligen a un antipapa. Benedicto sigue siendo el único pontífice, aunque preso (emérito = impedido), pero el adversario se separó desde el día de su elección. (Ver el documental “Dies irae” AQUÍ ).

2. En los años de vida como papa impedido que Dios le concede, Benedicto XVI sólo habla a los que tienen oídos para entender, aclara lo sucedido con mensajes sutiles, mientras que el antipapa anticatólico se revela escandalizando al pueblo de Dios. (Ver documental “Intelligenti pauca” AQUÍ ).

3. Una vez surgida la verdad, la constitución apostólica Universi Dominici Gregis permitirá a los cardenales intervenir: investigación canónica, expulsión del antipapa y de todos los herejes masones de la Iglesia. Cónclave purificado, con cardenales verdaderos antes de 2013 y elección de un nuevo papa verdadero. AQUÍ

Ahora bien, las objeciones han sido muchas y, casi siempre, sospechosas. Por lo general, los opositores no pueden concebir la COHERENCIA INTEGRAL de tal sistema y formulan preguntas tales como: ¿por qué Ratzinger no habló claramente? ¿Por qué no excomulgó a todos sus enemigos? ¿Por qué no permaneció heroicamente en el cargo hasta el final? ¿Por qué no dejó un escrito tras su muerte? y así sucesivamente.

Intentaremos ahora, más bien, dar brevemente algunas pistas sobre la perfecta lógica de lo ocurrido en los más variados planos, desde el más material y estratégico hasta el sobrenatural-escatológico.

Plan “militar”: se trata de un enfrentamiento final entre dos iglesias, una católica y otra gnóstica, y la historia de las guerras demuestra que las victorias más llamativas se han obtenido casi siempre tras una retirada estratégica que permite eludir la iniciativa del adversario, obligándole a enfrentarse a una situación imprevista. Von Clausewitz escribe: “No es buen estratega quien no ha aprendido el arte de la retirada. En el arte de la guerra, es estratégicamente crucial, cuando es necesario, saber dejar espacio, engañar al adversario haciéndole creer que ya ha vencido y hacer que su propia arrogancia marque su destino. La Declaratio fue un auténtico relámpago que sorprendió a la mafia de San Gallo. Los enemigos de Benedicto tuvieron que aceptar una decisión ya tomada que aparentemente les satisfacía.

Plan atlético: al pensar en el Papa Benedicto, a menudo me viene a la mente un judoka. Utilizaba la cinética agresiva de su adversario para derribarlo. Actuaba más callado que activo. Dum tacet clamat, (mientras calla habla) explicaba monseñor Gaenswein sobre él, y el propio Seewald en “Últimas conversaciones” confirma el concepto con esta observación nada casual: “No sólo las cosas que uno hace son importantes, a veces las cosas que uno no hace tienen aún más significado”. El peso de la ausencia del Papa Benedicto, sus silencios ensordecedores, los detalles no especificados en sus Códigos Ratzinger (“el papa es sólo uno”, pero ¿cuál?), todo hablaba. Cuando Gaenswein dijo en un discurso rotundamente explicativo que el Papa Benedicto había dado “un paso a un lado” (y no un paso atrás) visualizamos plásticamente a la mafia de San Gallo como un matón grandote que se abalanza sobre el pequeño y frágil papa Ratzinger, que apenas se aparta: el adversario se estrella solo contra el suelo. Un modus completamente cristiano: defenderse debidamente, pero sin violencia.

Plan canónico: este proyecto se hizo en modo incruento y en total coherencia con el derecho canónico. Benedicto pudo anunciar que renunciaría (por fuerza mayor) al ministerium y que sería destronado. Seewald lo deja claro en Ein Leben: “El papa estaba vivo. PERO YA NO SE SENTABA EN EL TRONO DE PEDRO. Nunca antes había ocurrido algo así en la historia de la Iglesia. Fue como un cambio de paradigma que marcó el amanecer de una nueva era, quizá incluso de una nueva era”. Por supuesto, dado que hay diez papas abdicatarios en la historia de la Iglesia, con la frase “nunca antes había ocurrido algo así”, el periodista deja claro, por enésima vez, que Benedicto no abdicó. Por primera vez en la historia, de hecho, un Papa ha aceptado libremente ser destronado para ganar definitivamente a sus adversarios. De ahí “la nueva era”, por lo demás inexplicable para la narrativa mainstream de un Papa que abdica sólo porque “sufría de insomnio”.

Plan cultural: los siglos venideros hablarán de este gigantesco pontífice que siempre supo decir la verdad gracias a la perfección de la lengua latina y a un perfecto uso de las lenguas vernáculas. Su superioridad cultural sobre su oponente, que ni siquiera tiene un doctorado, es de una proporción de 1000:1. Gracias a esta sabiduría, ha conseguido la hazaña sobrehumana de decir siempre la verdad, de NO MENTIR NUNCA, y al mismo tiempo hablar a los que tienen oídos para entender.

Plan bíblico: las comparaciones con personajes de la Biblia son muchas. Él mismo señaló que la respuesta para los incrédulos se encuentra en el libro de Jeremías o de Isaías: en el primero se habla de un profeta impedido, AQUÍ,

y en el segundo de un preso liberado que encarcela a sus perseguidores. Pero también está el profeta Daniel que mata al dragón voraz adorado por el rey babilónico. Éste le obliga a adorarlo y Daniel le desafía: “Si me lo permites, oh rey, yo, sin espada ni bastón, mataré al dragón”. El rey respondió: “Te lo permito”. Daniel tomó entonces resina, grasa y pelo y los coció juntos, luego hizo con ellos panes y las arrojó a la boca del dragón, que se las tragó y explotó; después añadió: «¡he aquí lo que adorabas!». El Papa Benedicto se aprovechó de la propia codicia de sus enemigos para apoderarse de la Iglesia, les lanzó una “albóndiga”, la renuncia al ministerium, se la tragaron y explotaron. De este modo, los católicos han comprendido y comprenderán cada vez en mayor número en qué trampa han caído.

Plan magisterial: aquí llegamos al plan que corresponde precisamente al papa, a saber, el de enseñar y transmitir el depósito de la fe. El Papa Benedicto lo hizo a través del código Ratzinger, de una manera que no era gritada, sino exquisitamente crística, es decir, hablando a aquellos que tenían “oídos para entender”. Esto estaba totalmente justificado por su situación canónica de impedimento, ya que un preso no puede hablar libremente. La parábola del buen sembrador nos recuerda que las semillas de la Palabra caen por todas partes, como semillas arrojadas, pero sólo arraigan en terreno favorable. Esto era lo que quería el papa: seleccionar, mediante un sistema de “autoinscripción”, una nueva élite de católicos que pudieran recuperar la Iglesia, purificándola. AQUI

“Sal de la Tierra” y “Luz del Mundo” no eran títulos al azar para los primeros libros entrevista con Seewald, sino la indicación programática del papel de los creyentes deseado por Benedicto para este siglo XXI.

Plan teológico: El Papa Benedicto “se ofreció libremente a su pasión” como Aquel de quien era Vicario. Lo que hizo refleja totalmente lo que dijo el teólogo romano Ticonius, según Ratzinger perfeccionado por San Agustín. Ticonio dijo que en la Iglesia de Cristo hay una iglesia del diablo, engendrada por obispos traidores AQUÍ.

Esta realidad maligna sólo se revelaría después de un retiro de la iglesia de Cristo. Agustín precisa, sin embargo, que Jesús no abandona a su Iglesia. De hecho, eso es exactamente lo que sucedió, tanto que en alemán, Ratzinger habla de su renuncia precisamente como retiro “Rücktritt”. El Papa Ratzinger trajo consigo el munus y la verdadera Iglesia, algunos lo han entendido y se han mantenido fieles, cada vez más fieles se suman. Lo que le sucedió, dijo en su 65 aniversario de sacerdocio, se puede resumir en la palabra Eucharistomen, las palabras con las que Cristo dio gracias antes de repartir el pan a sus discípulos. Es decir, Jesús convierte todo mal y sufrimiento en bendición.

Plan profético: desde los tiempos del profeta Daniel, quinientos años antes de Cristo, pasando por San Juan, San Pablo, los Padres de la Iglesia, San Francisco, la Beata Emmerick, San Pío de Pietrelcina, místicos, santos, videntes, papas, apariciones marianas, desde Fátima, a Garabandal, a La Salette, al Buen Suceso, tantos han hablado de una usurpación del trono petrino, de un pastor ídolo, de un falso profeta, de un falso papa, de la reducción de la Iglesia a un pequeño resto, de un misterio de iniquidad, con un poder de engaño que no permitía a los justos comprender la verdad, etc. En cierto modo, lo que está ocurriendo hoy es una película que se ha visto una y otra vez y que se está aplicando servilmente.

Plan simbólico-coincidental: Cuanto más se entra en la dimensión real de lo sucedido, más se asombra uno de la confluencia de elementos que van más allá de las posibilidades de planificación de papa Ratzinger. El profesor Luca Brunoni, docente de Historia de la Iglesia, explica: “El propio papa Benedicto señala algunos de ellos en “Últimas conversaciones”, como la distancia exacta de mil años del único otro “papa renunciante al ministerio”, que descubrimos que fue Benedicto VIII, AQUÍ,

cuya correspondencia histórica, incluso numérica, con el nombre pontificio tiene algo de increíble. Y así, los diversos significados de la fecha 11 de febrero de 2013, coincidiendo ese año con el lunes de Carnaval, Rosenmontag, tradicional día de bromas en Alemania. Pero, sobre todo, el aniversario de Nuestra Señora de Lourdes, una fiesta especialmente querida por Benedicto, ya que nació el día de Santa Bernadette’.

Plan cosmológico: “Como observadores externos, prosigue Brunoni, uno no puede, sin embargo, dejar de subrayar cómo el cosmos también parece haber dado señales que están ahí para que todos las vean: la espesa e inusual niebla en el funeral de Benedicto (interrumpida por un destello de luz en forma de cruz, ed.) dejó a pocos indiferentes, del mismo modo que la imagen del rayo cayendo sobre la cúpula de San Pedro el día del anuncio de su renuncia forma ya parte de la conciencia colectiva. El mero hecho de que tuviéramos al fotógrafo profesional empeñado en tomar imágenes de la cúpula, consiguiendo así captar un acontecimiento totalmente imprevisible como la descarga de un rayo, dice mucho de hasta qué punto incluso lo imponderable se pone al servicio del “Plan” de Benedicto y de lo torpes que son los intentos de tomar imágenes inesperadas -y presumiblemente aleatorias- como la de la tienda de discos de Bergoglio”.

Plan escatológico: El artículo 675 del Catecismo, describe perfectamente lo que está ocurriendo con la falsa Iglesia bergogliana, al menos según la indignación de los más autorizados comentaristas católicos. “Antes de la venida de Cristo, la Iglesia debe pasar por una última prueba que sacudirá la fe de muchos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación en la tierra desvelará el «misterio de iniquidad» en forma de impostura religiosa que ofrece a los hombres una aparente solución a sus problemas, al precio de la apostasía de la verdad. La última impostura religiosa es la del Anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo en lugar de a Dios y a su Mesías venido en carne”.

En cualquier caso, el Papa Benedicto no pretendía hacerlo todo por su cuenta, sino que quiso apoyarse en Cristo, de quien era Vicario, tanto para el éxito de su plan como para el momento y el modo. Escribió en la Declaratio: “Ahora, confiamos la Santa Iglesia al cuidado de su Pastor Supremo, Nuestro Señor Jesucristo…”.

Y el plan casi se ha cumplido.

