NO ES FÁCIL SER TOMÁS MORO (Por Victoria Villar)

Victoria Villar

Adoración y Liberación

Ayer, 6/5/2023, fue la coronación de Carlos de Inglaterra. Entre los títulos que se le otorgan desde las autoridades eclesiásticas anglicanas está el de “máximo representante de la cristiandad”…

Era de esperar que se mantengan los cargos (obispos, arzobispos etc) como en los tiempos católicos del país, anteriores a la ruptura con la Iglesia Católica realizada por el rey Enrique VIII.

Ya está. Ahora son cismáticos y protestantes desde el siglo XV, situación afianzada por Isabel I en el s.XVI.

Nos asombramos con Bergoglio, y no es para menos, sentado en la silla petrina de Roma y haciendo las veces de Papa, pero no deja de haber semejanzas con el proceso cismático llevado a cabo por el rey medieval inglés.

Sin ningún problema, a buen seguro, habría el falso Papa concedido al rey Enrique sus entonces novedosas peticiones.

Con Amoris Laetitia, Enrique VIII y Ana Bolena (así como sus posteriores esposas no católicas) hubieran podido acercarse a recibir los sacramentos a su antojo. Los mandamientos y el Evangelio, después de todo, han de “actualizarse”. Es demasiado pedir, parece, que el tiempo pase y Dios no se adapte a las modas del hombre.

El cisma, la apostasía o la herejía que están de actualidad desde la falsa iglesia y su sede en Roma, ya sucedieron en Inglaterra hace tiempo, sin olvidar la más reciente impostura masónica común también en ambas esferas.

Si no fuera que en aquel momento y lugar de la historia el líder cismático era un laico, (nada menos que el rey) casi podría decirse que ya hubo un Bergoglio en U.K.

Enrique VIII no aceptó la negativa del Papa ante sus caprichos “domésticos” y se autodenominó máximo representante de la iglesia (anglicana).

El Papa ya no importaba nada, los sacramentos se protestancizaron bajo la herejía, el cisma se consumó y se expandió rápidamente a través de la colonización…

Así ocurre en cierta forma ahora. El último Papa en el Vaticano, Benedicto XVI, fue anulado (en la medida que pudieron), los sacramentos son vanalizados desde Amoris Laetitia a Fratelli Tutti etc y los errores del cisma pretendido desde la cúspide petrina (3er secreto de Fátima) pasan desapercibidos, cuando no vitoreados, por muchos. Otros los denuncian pero no pueden o no quieren gritar la falsedad del llamado Papa Francisco a pesar de todas las evidencias y el largo alcance de sus pretensiones.

Así ocurrió entonces en la Inglaterra medieval. Los sacerdotes, obispos, arzobispos y demás católicos que querían continuar siéndolo eran puestos a prueba por el rey y sus tiranos…No era una prueba menor, de hecho la mayoría no la pasó y el cisma pudo así avanzar y consumarse.

Los tiempos cambiaron. El martirio de un Tomás Moro no puede ser hoy como en aquel momento (pena de muerte) o todo resultaría evidente.

Enrique VIII se retiraba abiertamente de la Iglesia Católica.

Hoy la maniobra se realiza en secreto y desde dentro de las propias estructuras, entre fingidos puentes y excomuniones amordazadas de los que no reconocen al “César” vestido de blanco, que pretende no solo separarse de la Verdadera Iglesia sino también destruirla, paso a paso, desde sus puntos vitales.

Y parece que lo consigue. Mientras, los “Tomás Moro” que se resisten son silenciados desde un canon no escrito para los paganos disfrazados que lo aplican.

Es difícil ser Tomás Moro. Él dio la vida por ser fiel al Cuerpo Místico de Cristo. Hoy los que, como en tiempos del monarca medieval inglés, no le hacen frente y se unen al erguido monstruo teológico, son recibidos en la “corte”, una corte nuevamente cismática, apóstata y hereje que pretende llevarse al rebaño original que la constituía.

Tristemente, está integrada en buena parte por ministros de Dios que en su momento decidieron servirlo.

“No se puede atender a dos amos”… palabras tan conocidas como ignoradas.

Mientras, el silencio se abre paso y el “rey-papa-césar” Bergoglio avanza. La mayoría de los religiosos se diría que lo aceptan por no perderse para el mundo…”El Cielo puede esperar”, piensa uno… “¿Aunque se pierda el rebaño?”, quizás medita otro…”Tomás Moro era único”, recordó ayer acaso alguno… “Ni una sola forma de martirio aguantaría yo”…”Quizás mañana”…”Tal vez no llegó aún el momento”… o “¿Qué dijo la última mística-vidente? ¿Que esperemos?”…

Con matices, se repite la historia. Gracias a católicos silenciosos y/o prelados “prudentes, precavidos, dubitativos”… la Iglesia está siendo vendida y sorteadas sus vestiduras.

Esta vez el anticristo no será Nerón, o Enrique VIII o una rama secundaria que pueda podarse del árbol. Esta vez raíz, tronco y copa están siendo tomados.

Cada silencio, cada permiso prestado de herejes o cada mirada apartada…acercan los tiempos a San Juan apóstol revelados.

“Yo vine y no me recibisteis.Otro vendrá, a ese sí recibiréis”…

“¿A ese recibirán?”… se preguntan tal vez bastantes tras escuchar a algún escaso Tomás Moro de nuestros tiempos, gritando sin descanso, y a pesar de tantas mordazas, la importancia de permanecer fieles a Dios…

Babilonia la Grande está profetizada, también la cizaña y el trigo.

Cada cual elija a qué páginas quiere pertenecer y en qué parte de la escena habrá de estar.

“Venid, benditos de Mi Padre…” son palabras que cada cual habrá que ganarse.

Que en Su Misericordia el Señor guíe nuestros pasos por la senda justa.

NO PREVALECERÁN

+ Laus Deo

Ave María +

