Están deseando apretar el “botón nuclear”. Por Antonio R. Peña

Por Antonio R. Peña

Para Adoración y Liberación.

Ya no son opiniones particulares -dichas públicamente- de eurodiputados o senadores y congresistas norteamericanos o militares occidentales que desean ir a la guerra nuclear. Ahora ya son primeros ministros occidentales los que públicamente se manifiestan dispuestos a apretar el “botón nuclear” sin importar las consecuencias. Lo dicen con deseo y sin miramientos ni escrúpulos, sin remordimientos porque no tienen sana conciencia ni moral. Y todo esto en un contexto de bombardeo ucraniano (OTAN) a la central de Zaporozhye. No me cabe duda que cada vez hay más cargos públicos de occidente que hacen afirmaciones en esta línea porque nos están preparando psicológicamente para la guerra nuclear.

Ahí tenemos a la primera ministra británica: “estoy lista” dice contenta, satisfecha y orgullosa. El entrevistador “alucina en colores”, no por la afirmación por cómo lo dice y por su actitud orgullosa-ansiosa por hacerlo. El público reacciona contento, jaleando y aplaudiendo a esta tipeja y a la propia estupidez. Pero claro, llegados a esa guerra, al tiempo que los misiles nucleares vuelan ella y la mafia política estarían bien escondiditos y refugiaditos de la hecatombe (o eso creen), mientras que los estúpidos aplaudidores del programa verían caer la aniquilación sobre sus cabezas.

Pasen y vean, como dijo la Subsecretaria de Estado Norteamericana Victoria Nuland:

“Fuck the EU”.

“El sol se volvió negro como ropa de luto; la luna entera se volvió roja como la sangre, y las estrellas cayeron del cielo a la tierra como caen los higos verdes cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un papel que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, junto con los grandes, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los esclavos y los hombres libres. Y decían a las montañas y a las rocas: “¡Caed sobre nosotros, y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero! Porque ya ha llegado el gran día del castigo, ¿y quién podrá resistir?”.

Apocalipsis 6.12-17

