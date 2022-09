LOS TIEMPOS DEL ANTICRISTO (VIII) Según San Juan. Por Daniel Ponce Alegre

Los Tiempos del Anticristo (VIII)

Daniel Ponce Alegre

Teólogo – Pontificio Instituto Bíblico y Oriental

”Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un Anticristo; pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora.

Salieron de entre nosotros; pero no eran de los nuestros.

Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros.

Sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros… ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?

Ese es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo” (1 Jn 2:18-22)

Este pasaje pone ante nosotros los siguientes aspectos clave para nuestra fe y para iluminarnos en este Tiempo Final:

– Ya nos encontramos en ”La hora última”, en la Era Final y Escatológica.

El punto focal y clave de la Historia ya se dio en Cristo Jesús, Piedra Angular del Reino Venidero prometido por el Padre.

– Juan menciona también anticristos.

Indica, así, que el singular Anticristo implica no sólo varias ocasiones de acción maligna sino también varios en número. En 2 de Jn 7 y 8 nos dice que ”muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne.Ese es el Seductor y Anticristo”. Aquí reafirma la exégesis correcta: No es uno solo.

– Un tercer aspecto señalado por San Juan es que ”estos anticristos salieron de nosotros”.

Alude aquí, en primer lugar, a los judíos, pueblo elegido y rechazado por Jahvé tras sus reiterados asesinatos de profetas y sus idolatrías con dioses falsos y demonios; y finalmente por el asesinato del Hijo, el Primogénito del Amo de la Casa.

Por extensión, siendo la Iglesia el cumplimiento de la Promesa y el Verdadero Israel, hace referencia a los herejes e idólatras salidos de los sucesores apostólicos y de los sacerdotes, de los cristianos.

En este punto es muy importante recordar el Magisterio de los Padres:

”Algunos, siendo anticristos, están en el Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, pues Su Cuerpo aún está sometido a Sanación.

La Salud y Vida la tendrá tras la Resurrección de los muertos. Estos anticristos pérfidos están en el Cuerpo, que es la Iglesia, como humores malignos. Cuando se les vomita nos sentimos aliviados, también la Iglesia”.

Los que salen de la Iglesia Católica y vuelven no son anticristos.

Los que están fuera no son anticristos.

Los anticristos son los que por propia voluntad permanecen en el Cuerpo para corromperlo. Quien se mantiene en la maldad, ese es humor maligno.

Reflexione el lector en este punto y tema, pues el Temor de Dios es el Principio de la Sabiduría.

Como conclusión, decir desde Adoración y Liberación:

El que tenga oídos y entendimiento, entienda lo que el Espíritu nos dice para hoy en la Iglesia y el mundo. Observemos.

