Los animales, un regalo de Dios (Por Karin Becker)

En el gran universo de internet, hay una frase que aparece en muchas publicaciones sobre animalitos, y que dice así: “Cuenta una vieja leyenda que cuando un humano acoge y protege a un animal hasta su muerte, un rayo de luz guiará su vida para siempre”. No sé quién es el autor, pero creo que tiene toda la razón. En el gran universo de internet, hay una frase que aparece en muchas publicaciones sobre animalitos, y que dice así: “Cuenta una vieja leyenda que cuando un humano acoge y protege a un animal hasta su muerte, un rayo de luz guiará su vida para siempre”. No sé quién es el autor, pero creo que tiene toda la razón.

Quiero contarles que yo nunca había tenido mascotas, hasta hace un año y algo. Cuando era pequeña, sin embargo, en el patio de la casa de mis padres siempre venían gatas a dar a luz, y me gustaba alzar a los gatitos con cariño… Pero nos fueron inculcando que los gatos “contagian enfermedades”, “rompen la basura” y toda una serie de ideas erróneas, pero muy repetidas en la sociedad. Por lo que, tristemente, con esas ideas crecí. Hasta que por fin, en 2021, imitando un poco a algunas amigas que hablaban maravillas de sus gatos, decidí adoptar a dos gatitas.

Yo no sabía absolutamente nada acerca de su cuidado, y poco a poco me fui informando al respecto. No las mimaba, incluso, desconociendo por completo lo cariñosos que pueden llegar a ser estos animalitos. Hasta que, una tarde, se sentaron en mi regazo y ¡empezaron a ronronear! Para mí, esta experiencia era completamente nueva y me llenó de amor. Entendí que ellas me estaban diciendo que se sentían a gusto conmigo, y empezó nuestra relación de amor incondicional.

Lastimosamente, cuando decidí dejar España, por motivos económicos no pude traer a las gatitas conmigo. Lloré muchísimo, lo pasé muy mal, pero, gracias a Dios, ellas quedaron en manos de una familia que no solamente ama a los animales, sino que incluso tiene un hotel de gatos. Esa vez, decidí que nunca más iba a sucederme algo similar. Que ya no cambiaría de país, y si tuviera que hacerlo, haría lo imposible por obtener fondos para llevar a las mascotas que tuviera.

Durante los meses que pasé en Costa Rica adopté a cuatro gatitos, todos hermanos de la misma camada. Fue una cosa un poco loca, porque en principio íbamos a adoptar a los dos machos, pero como no se conseguía una familia para las hembras, me las quedé yo. Fue amor a primera vista con todos, y debo decir que son increíblemente cariñosos y tranquilos. Finalmente, regresé a Paraguay, y gracias a Dios, esta vez sí tuve la posibilidad económica de traerlos a los cuatro. Fueron muchos papeleos, permisos, certificados, etc. que gestionar, pero todo valía la pena para traer a los animalitos costarricenses.

Una vez asentada ya definitivamente en mi país, adopté dos gatitos más, esta vez, uno que vi en Facebook que habían rescatado de la calle, y otro que me encontré una fría noche, con hambre y tembloroso, en los exteriores de un centro comercial.

Demás está decir que a los seis gatitos que tengo, los he aprendido a querer, a cuidar de la mejor manera, a darles alimentos que los mantienen sanos, etc. Y cuento todo esto, para explicar que no siempre fui “animalera”, ni muchísimo menos. Así como, muchas veces, pueden pasar años sin que veamos lo que está ante nuestros ojos, como el amor de Dios, así también, yo pasé años sin entender a los que aman a sus mascotas. Los animalitos son seres inocentes, puros. No conocen la maldad, sino únicamente, la supervivencia y el amor. No matan por gusto, no dañan por placer. Son seres de Dios. El ser humano, en cambio, tiene el libre albedrío de elegir hacer el bien o el mal. Y como bien cantaba el gran Roberto Carlos, “Yo quisiera ser civilizado como los animales”.

Con todo esto, no quiero restar mérito al ser humano. Todo lo contrario. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y debemos imitar su infinita bondad. Y ¿qué nos dio nuestro Padre como regalo? La hermosa Naturaleza que nos rodea. Cuidarla y respetarla es respetar su obra, su regalo. No con falsos ecologismos, ni pseudo energías sustentables, ni todas esas ideas falsas que nos intentan vender, sino cada uno, en su pequeño rincón, día a día, mimando lo que le rodea. Recuerdo que mi abuelo, cada mañana, ponía agua y migas de pan en su patio, para que los pajaritos pudieran beber y comer. Y me gusta mucho lo que suele decir Ramón Freire, en sus reflexiones, sobre cuidar nuestro entorno, nuestro pequeño mundo, con orden, limpieza y belleza. Creo que, por más humilde que sea una casa, un hogar, siempre podemos tenerlo aseado, ordenado y en armonía. En ese contexto, cuidar a nuestras mascotas, sin humanizarlas, por supuesto, es un aporte importante en este mundo, cada día más gobernado por las fuerzas del mal. Estamos en guerra, sí, y podemos hacer nuestra parte, protegiendo y cuidando el pequeño rincón que nos tocó habitar, mientras aguardamos la salvación que nos traerá Jesucristo.

También, si vamos por la calle y vemos que algún animalito necesita agua, o tiene hambre… ¿Qué nos cuesta hacer algo por ellos? ¿No son los pequeños gestos de amor los verdaderamente importantes? De forma anónima, silenciosa, podemos tenderle la mano a un inocente ser vivo.

Confieso que más de una vez, tuve el miedo de no tener los recursos para mantener a mis gatitos. Pero, como bien dice la frase que mencioné al principio de este texto, “…cuando un humano acoge y protege a un animal hasta su muerte, un rayo de luz guiará su vida para siempre”. Yo los adopté, y después me consagré a la Virgen María, y les aseguro que, dejando mi economía en sus manos, nuestra Madre siempre me ha ayudado a poder comprarles buena comida y tener un techo para cobijarlos. De manera que ¡no temamos! Desde arriba siempre nos ayudarán.

Se acerca el día de San Francisco de Asís, el patrono de los animales, quien, según dicen, llamaba a los animales “mis hermanos pequeños”. Sería un buen momento para parar el ritmo frenético, o el miedo que a veces nos inunda, desconectar por un momento de las noticias que recibimos y… Simplemente, mirar alrededor. Escuchar a los pájaros. Adoptar un animalito, o redoblar los mimos si ya los tenemos. Dejar comida y agua en las calles, por si algún gatito o perro callejero lo necesitara. Ordenar y embellecer nuestro entorno, o escapar a algún sitio y rodearnos de Naturaleza. Esa también es una forma de orar, es también apreciar y agradecer el regalo de Dios.

