La mano que mece la guerra: la Cábala norteamericana. Por Antonio R. Peña

1. La Cábala

La Cábala norteamericana es la secta straussiana, que es matriz del actual Estado Profundo useño. Los straussianos son una secta formada principalmente por personajes judíos de raíz jázara (falsos judíos), secta cabalística-esotética. El pensamiento de La Cábala es básicamente una mezcla de platonismo-nietzscheanismo tamizado de trotskismo: totalitario dominio de “los filósofos” revestidos de los eternos conocimientos (gnosticismo), por lo que está por encima del bien y del mal. Esta Cábala es la dueña de los Estados Unidos y es la principal sucursal de la Sinagoga de Satanás. Tiene ramificaciones en todos los estados occidentales, a los cuales usan según sus intereses en cada momento porque -de facto- son sus dueños. Todo lo que se mueve en occidente es por orden La Cábala useña, el Estado Profundo useño. Durante la década de 1970 sus miembros llenaron las estructuras del Estado ocupando, especialmente, los puestos de asesoría gubernamental. Fueron sustituyendo a la “vieja guardia” masónica que -de la primera mitad del siglo XX al asesinato de Kenedy- dirigió USA desde las “profundidades”. Los gobiernos de los dos Bush supusieron un paso decisivo para que La Cábala situase a sus miembros en las primeras filas de decisión política, pasando a controlar directamente el Estado.

Miren quienes son los Elliott Abrams, Richard Perley, Paul Wolfowitz y los Albert Wohlstette, William Kristol (hijo del sionista Irving Kristol), o los Robert Kagan y su esposa Victoria Nuland (dos de los principales fauctores del golpe de estado en Ucrania en 2014 y la guerra contra Rusia). Y los Dick Cheney, Donald Rumsfeld, el almirante Arthur Cebrowski o Bernard Lewis, (que inventó el término «choque de civilizaciones» popularizado por Samuel Huntington, asistente del propio Lewis en el Consejo de Seguridad Nacional). Jacob “Jake” Sullivan (uno de los principales ideólogos de las guerras de Libia y Siria). Y Antony Blinken (uno de los principales ideólogo de las guerras de Afganistán e irak). Estos personajes citados son sólo un botón de muestra. Atiendan a las relaciones profesionales, económicas, ideológicas y personales de los miembros de La Cábala con fundaciones e institutos de estrategia como el WestExec Advisors, Committee to Maintain a Prudent Defense Policy, National Endowment for Democracy, Fondo Nacional para la Democracia, US Institute of Peace, Consortium for the Study of Intelligence’s Working Group on Intelligence Reform, Open Society. Y en especial la Rand Corporation, recuerden el informe-2019 Overextending and Unbalancing Russia: Assessing the Impact of Cost-Imposing Options (rand.org) sobre la planificación de la guerra de Ucrania, repito, ¡en 2019!.

Examinen las relaciones de estos centros con Soros y Gates, con los Obama y Clinton o los Biden y las fundaciones y empresas con ellos relacionadas. Y observen las relaciones de todos estos personajes y organizaciones con entramados como New Harvest, fundada por Jason Gaverick Matheny, subdirector de seguridad nacional, miembro del Centro de Bioseguridad Johns Hopkins y presidente ejecutivo de Rand Corporation. Harvest investiga sobre producción de carne sintética y está financiada por la fundación Bill Gates. Y las petroleras Exxon Mobil y Burisma, o los fondos de inversión Rosemont Seneca, Bank of America y McKinsey & Company o la israelí Windward. La Cábala ha decidido que es el momento de hacerse con el control directo de Occidente, -que es como decir control del mundo- haciendo realidad la idea principal de la doctrina Brzezinski: La supremacía de La Cábala no vendría de manos del estado de Israel (que es solo un adyacente de esta mafia). La supremacía corresponde a unos Estados Unidos controlados vitaliciamente por La Cábala (y dirigida de forma inalterable por los straussianos jázaros) al servicio de la Sinagoga de Satanás. Para ello resulta esencial:

A) Romper toda posibilidad de alianza o simple relación Unión Europea – Rusia, porque dicha unión integraría un espacio euroasiático como superpotencia que relegaría a Estados Unidos al papel de mera comparsa.

B) Convertir la Unión Europea en una colonia extractiva al servicio de las necesidades e intereses de La Cabala useña. Para ello los Estados de la UE y las instituciones de Bruselas deberían estar dirigidas por lacayos de la Cábala useña. Los lacayos europeos son escogidos y situados en el control directo de los órganos ejecutivos de los estados mediante la manipulación de las elecciones, utilizando todos tipo medios (desde la falsificación electoral a atentados de falsa bandera capaces de cambiar gobiernos o tendencias electorales). Aquí adquieren pleno sentido las palabras de Victoria Nuland con el entonces embajador en Ucrania Geoffrey Pyatt: Fuck the EU! (7 de febrero, 2014). Es decir, “que se joda la UE” (y tanto que nos estamos jodiendo a nosotros mismos por culpa de los gobiernos esclavos a La Cábala y a sus guerras).

C) Destruir Rusia, componiendo un “sistema solar” de estados pequeños controlados y girando sobre el “Astro Rey”, los Estados Unidos. Aquí encajan las guerras de los antiguos estados soviéticos como las de Azerbaijan, Armenia, Georgia, Osetia, Abjasia, Moldavia, Ucrania, Transniester, Tayikistán, Uzbekistán, Tatarstan, Chechenia. La disolución soviética y la crisis militar de la década de 1990 llevó a Rusia a la bancarrota. Yeltsin no tuvo otra salida que encamarse con La Cabala. Sólo entonces las guerras comenzaron a cerrarse y el FMI aprobó un préstamo de 22,6 billones de dólares (1998) sellando el vasallaje de Rusia a La Cábala.

Pero en 1999 Putín ganó las elecciones y comenzó el camino para liberar a Rusia del Estado Profundo useño. Esta mafia no puede perdonar a Putín su éxito económico, político y militar, y que en 20 años haya hecho de Rusia una gran potencia libre e independiente. Además el ejemplo puede cundir entre los vasallos Estados de la Unión Europea.

Consecuencia: por un lado, “delenda est Rusia”. De ahí que el Estado Profundo useño vuelva a alborotar a las antiguas repúblicas soviéticas contra Rusia sin importar el precio económico y humano. Ucrania es sólo la punta del iceberg. No es casualidad que ahora vuelvan a arreciar los choques militares: de Armenia y Azarbaijan a Kirguistan y Tayikistan.

Asimismo, la UE debe impedir que cunda el ejemplo ruso. No basta con destruir Rusia. Cualquier intento emancipador de algún estado de la UE debe ser cortado de raíz. Ahí tenemos a Hungría. El parlamento europeo acaba de declarar (15/09/2022) que Hungría ya no es una democracia sino un “régimen híbrido de autocracia electoral” por lo que suspenderá unos 8.800 millones de euros de ayudas. No dudo que esto es sólo el principio del acoso y agresión a Hungría. Así las gastan los lacayos europeos de La Cábala useña. Y por supuesto, todas las medidas ordenadas por La Cabala useña corren a cuenta económica de la Unión Europea.

Mientras que humanamente, tales medidas corren a costa de las poblaciones de esos estados ex-soviéticos (muerte y más muerte, destrucción humana y material). Y, mientras, nosotros cada vez en mayores dificultades. De todo ello la mafia useña queda en situación de obtener grandes beneficios comerciales, financieros, políticos y militares, fortaleciendo el vasallaje de los estados de la UE, horadando su economía y despedazando la estructura social europea (aquí entra en contexto otras cuestiones como la acción del “entramado Soros” cooperando con las mafias de inmigración ilegal hacia Europa). Por lo tanto: para La Cábala, la UE debe ser su perenne lacayo y Rusia debe convertirse en un estado tercermundista. Esto impediría una alianza efectiva Rusia-China provechosa para China, con lo cual también se aislaría a China. Es en este proceso en el que encaja el concepto de “guerra perpetua” de Estados Unidos contra Rusia y el mundo a través de terceros estados y utilizando para ello a las organizaciones políticas, económicas y militares occidentales (europeas).

D) Conseguidos estos tres puntos, el peligro de conflicto entre China y Estados Unidos debería quedar muy reducido dado que La Cábala encaminaría a Occidente hacia un régimen político y económico similar al de China, manteniendo las formas aparentes de democracia liberal (camino que estamos recorriendo). No olvidemos que el núcleo duro straussiano son judios jázaros de corte troskistas.

2. La guerra en Ucrania: de conflicto local a guerra mundial.

Como ya he comentado en otros artículos (aquí y aquí, por ejemplo), La Cábala useña está dispuesta a todo con la ilusión de que sus sueños y codicias lleguen a verse realizados. Y si para ello es necesario ir a la guerra directa con Rusia, pues se va y punto, sean cuales sean las consecuencias. Y la Unión Europea a callar y a obedecer. A esta delgada linea roja hemos llegado con la actual fase de la guerra en Ucrania.

Hasta ahora la guerra ucraniana era una operación militar rusa para destruir a La Cábala en Ucrania: operaciones financieras, redes de trafico humano, laboratorios de guerra biológica, el conglomerado energético y militar-civil de la mafia ucraniana con miembros de La Cábala. En definitiva, Putín pretende que Ucrania -que está en su “patio trasero”- deje de ser un “estado gamberro” al servicio de La Cábala. El término “estado gamberro” fue acuñado por Anthony Lake para referirse a cualquier estado que no se sometiese a las directrices de La Cábala: “Post–cold War Policy – Isolating and punishing rogue states”, Foreign Affairs 1994. Lake fue asesor de Seguridad Nacional de Clinton y candidato a la presidencia por el partido Demócrata, actualmente es director ejecutivo del Fondo para la Infancia de UNICEF (siempre los niños de por medio, ¡qué casualidad!).

En vista de la derrota de la OTAN -a través del gobierno golpista ucraniano- ante Rusia, La Cábala a subido la apuesta haciendo que la OTAN entre directamente en la guerra. La actual ofensiva militar del golpista y esclavo Zelenski y su cuadrilla consiste en la participación activa -en primera línea de la dirección operacional y de batalla- de militares de la OTAN que ya no se ocultan, no ocultan la insignia OTAN ni las banderitas nacionales en la manga del uniforme.

La actual ofensiva “ucraniana” es en realidad una ofensiva directa de la OTAN, es decir de Estados Unidos. Los que han preparado el plan de ofensiva han sido el general Mark A. Milley -presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos- y el general de división John K. Love, representante norteamericano ante el Comité Militar de la OTAN. Esto ha sido explicado públicamente y recogido por medios de comunicación como el New York Times (14/09/2022). Sobre el terreno de batalla, además de los mercenarios de las “agencias” occidentales, tenemos que uno de cada tres soldados que participan en los combates es soldado de la OTAN. Esto es, la OTAN ya está luchando directamente contra el ejército ruso.

Esta situación deja al gobierno de Putin con dos opciones: continuar la actual vía de acción ampliando la acción militar a nuevas áreas del oeste del territorio ucraniano, o aceptar el envite y declarar la guerra. Si declara la guerra ésta puede ser hacia Zelenski y su mafia o declarar la guerra a la OTAN. Putin se mueve entre los asesores que le presionan para que declare la guerra y aquellos otros que intentan impedir esta opción y proponen que si las cosas se agravan Putin podría declarar el Estado de Guerra. Esta declaración permitiría a Putin poner en el campo de batalla al grueso de sus fuerzas y extender la guerra a todo el oeste de Ucrania. También le permitiría el uso táctico de armas no convencionales y la utilización de los misiles Tsirkon, de alcance ilimitado. En ese caso habría que esperar la respuesta de la OTAN y la contra respuesta de Rusia.

Hay una cosa clara, con la directa entrada en batalla de soldados de la OTAN La Cábala ha cruzado la línea roja, y quiere llevarnos a la guerra nuclear. Piensa que la van a ganar aunque Europa (nosotros) se vaya por el desagüe. Porque, como dijo la Subsecretaria de Estado Nuland: Fuck the EU! Esto es lo que nos tienen preparado.

