Ahora mismo Satanás está gobernando el mundo. Por Ángel Ortega

Por Ángel Ortega.

Estamos en tiempos de tribulación, en plena semana de Daniel. Según datos que tengo de varias profecías y nuestras propias, nos encontramos en la primera parte de los 7 años de Tribulación (1260 días, tres años y medio a 360 días por año).

La primera mitad, en la que nos encontramos, sería la destinada a preparar la aparición del Anticristo. La segunda, sería la llamada Gran Tribulación, donde la bestia estaría presente.

En estos siete años, el mal gobierna el mundo con el permiso de Dios, pero, ¿por qué?

El motivo no es otro que el ponernos a prueba a toda la Humanidad; primero con el Gran Aviso y el Milagro, que será un antes y un después en la Historia de la Salvación; luego, con el terrorífico gobierno del enviado de Satanás, el Anticristo.

Quienes resistan todo este tiempo de Tribulación, serán los apóstoles de los últimos tiempos, escogidos en su nacimiento y preparados para realizar su misión evangélica.

Mientras van pasando los días de Tribulación, Satanás tiene tiempo de hacer y deshacer a su antojo siempre que no haga lo que Dios le ha prohibido hacer.

Una de estas cosas es presionar a personas de fe, tanto física como espiritualmente, para que se rindan al mundo, mostrando que es el único camino reparador. Para él, ganarse un alma de fe, es la mayor de sus victorias, por eso estamos tan castigados de la forma que sea.

Muchos de nosotros nos encontramos en este punto de la Tribulación. Nuestros familiares, amigos, conocidos, incluso personas muy católicas, nos han dado la espalda de una manera muy disimulada, sin entrar en muchas charlas porque saben de nuestro poder que verdaderamente viene de Dios.

¿Qué nos queda pues?

Nos queda el Amor que irradia de nosotros hacia los demás, esa ayuda es la única que vamos a recibir del Mundo. El resto, se alegra con nuestras desgracias. Es así de duro, hermanos.

Quien pretenda encontrar lo que necesita entre los poderosos seguro se estrellará.

Somos muchos los que estamos padeciendo este demencial momento de nuestras vidas, porque para vivir y convivir no sólo hace falta el Amor del hermano, que también, sino darle al César lo que es del César, o bien en propia persona o bien con la ayuda de los demás. Sin esta ayuda, para muchos como yo, se hace imposible cargar con el peso del Mundo, que gira en sentido contrario al camino de Dios. Pero para llegar a éste hay que pasar por aquel, no cabe duda.

Tras un tiempo de calma ha llegado la tempestad, y de qué manera tan abusadora. Cristo ayudó a los apóstoles en la tormenta porque hasta encontrarse con Él, estaban zozobrando en el océano fustigador.

En mi caso y el de mi gente, somos una presa apetecible, sin habernos vacunado, dispuestos a morir por Jesús, pero no por el Mundo que es lo que tratan de hacer, sólo la ayuda de personas de fe, de Amor de Dios, es capaz de sacarnos de este tormento, porque es un tormento, sin lugar a dudas.

Por eso hago un llamado a la comprensión, a la empatía cristiana y a la caridad de los que quieran ofrecer una pequeña parte de lo que tienen conmigo. Es tan urgente que puedo decir que de ello dependo. No quiero estar en la calle rodeado de demonios ni creo que Dios tampoco lo quiere.

Esta es la carta más apasionada que he podido escribir desde tiempos inmemoriales. No es mi deseo obligar ni convencer, creo que cada persona sabe lo que tiene en su corazón y lo que puede ofrecer. Perdonad si os habéis sentido mal a costa de mis palabras. Pero la situación no da para otra cosa.

Como de un tiempo hacia acá os pongo las formas con las que me podéis ayudar. Vaya por delante mi agradecimiento por vuestro cariño y comprensión.

Ángel Ortega

