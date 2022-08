¿Conoces el Poder del Ave María? «A cualquier alma que rece fielmente las Tres Avemarías, Yo me le apareceré en la hora de la muerte, con un esplendor de belleza tan extraordinaria, que llenará su alma con el consuelo celestial».

𝙀𝙡 𝘼𝙫𝙚𝙢𝙖𝙧í𝙖 𝙚𝙨 𝙡𝙖 𝙤𝙧𝙖𝙘𝙞ó𝙣 𝙙𝙚𝙙𝙞𝙘𝙖𝙙𝙖 𝙖 𝙡𝙖 𝙑𝙞𝙧𝙜𝙚𝙣 𝙈𝙖𝙧í𝙖 𝙥𝙤𝙧 𝙚𝙭𝙘𝙚𝙡𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖.

Su forma es simple y corta, y además bíblica, porque su texto sale de los evangelios.

Y nos sorprende la riqueza y la potencia que tiene cuando es explicada por la propia Virgen María, que cada uno experimenta misteriosamente y sin saberlo, cuando lo reza.

Además hay formas populares en que se potencia aún más el rezo del Avemaría, algunas de las cuales surgieron en el Monasterio de Hefta en Alemania, por el 1200, por revelaciones a místicas de la talla de Gertrudis la Grande y Matilde de Hackeborn.

Aquí hablaremos sobre cómo la Santísima Virgen María y Jesucristo explicaron el contenido del Avemaría a Gertrudis la Grande, y también cómo Nuestra Señora dictó una variante del Avemaría que se llama Avemaría de Oro, sobre la cual hizo promesas a quien lo rece

Y además cómo le fue dictado a Matilde de Hackeborn la devoción a la Tres Avemarías, por la cual el orante recibirá el auxilio de la Virgen durante la vida y Su asistencia especial al momento de su muerte.

Con esta visión comprendió cómo la Santísima Virgen era llamada con todo derecho Lirio blanco de la Trinidad.

La hoja del medio representaba la omnipotencia del Padre, y las dos hojas inclinadas figuraban la sabiduría del Hijo y la bondad del Espíritu Santo, virtudes que la Virgen poseía en grado sumo.

Y le dijo que aquel que la proclamara «Lirio blanco de la Trinidad, Rosa resplandeciente que embellece el cielo», sentiría el poder que la omnipotencia del Padre le ha comunicado como Madre de Dios, admiraría la misericordia que la sabiduría del Hijo le ha inspirado para la salvación de los hombres, y contemplaría la ardiente caridad que el Espíritu Santo había encendido en Su corazón.

Y le prometió,

«A las almas que en vida Me hayan saludado con esta Oración, Me apareceré con gran resplandor en la hora de la muerte.

Además, cuando el alma se separe del cuerpo, Me manifestaré con una hermosura tan espléndida, que el alma sentirá un gran consuelo.

Y en ese instante, experimentará algo semejante a las alegrías del Paraíso».

Desde este día, Santa Gertrudis decidió saludar a la Virgen María a través de la Oración Ave María de Oro, que dice así:

«Dios te salve, María, Lirio blanco de la Gloriosa y siempre serena Trinidad.

Salve Rosa brillante del Jardín de las delicias celestiales.

Oh tú, de quien Dios quiso nacer y de cuya leche quiso nutrirse el Rey del Cielo, nutre nuestras almas con efusiones de gracia divina.

Amén»

Y Matilde de Hackeborn, la íntima amiga de Santa Gertrudis la Grande, un día mientras pensaba en su propia muerte, rogó fervientemente a la Madre de Dios que la ayudara en los últimos momentos de su vida.

Y Ella se le apareció y le dijo,

«Sí lo haré, pero quiero que tú, por tu parte, me reces cada día tres Avemarías».

Y le agregó,

«Con la primera, pedirás que, así como Dios Padre me elevó a un trono de gloria sin igual, haciéndome la criatura más poderosa en el cielo y en la tierra, así también yo te asista en la tierra para fortalecerte e impulsarte, y aparte lejos de ti todo poder del enemigo.

Con la segunda Avemaría me pedirás que así como el Hijo de Dios me llenó de sabiduría, en tal extremo que tengo más conocimiento de la Santísima Trinidad que todos los Santos, así te asista Yo en el trance de la muerte, para llenar tu alma de las luces de la fe y de la verdadera sabiduría, para que no la oscurezcan las tinieblas del error y la ignorancia.

Y con la tercera, pedirás que así como el Espíritu Santo me ha llenado de las dulzuras de su amor, y me ha hecho tan amable que después de Dios soy la más dulce y misericordiosa, así yo te asista en la muerte llenando tu alma de tal suavidad de amor divino, que toda pena y amargura de muerte se cambie para ti en delicias»

Y la oración es esta:

«En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén.

María, Madre de Jesús y Madre mía, defiéndeme del mal en la vida y en la hora de la muerte,

Por el Poder que el Padre Eterno te ha concedido, Dios te salve María… y se recita toda la oración.

Por la Sabiduría que el Divino Hijo te ha concedido, Dios te salve María… etc.

Por el Amor que te concedió el Espíritu Santo, Dios te salve María… etc.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén».

Y a Santa Gertrudis, la Santísima Virgen María prometió lo siguiente respecto a esta oración dictada a Santa Matilde,

«A cualquier alma que rece fielmente las Tres Avemarías, Yo me le apareceré en la hora de la muerte, con un esplendor de belleza tan extraordinaria, que llenará su alma con el consuelo celestial».

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!