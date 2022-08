Oriente mandará y Occidente obedecerá. Por Juan Ciccioni

Por Juan Ciccioni

Para Adoración y Liberación

El plan de los judíos lleva más de 500 años; 1517 Revolución Religiosa Protestante, 1789 Revolución Política en Francia y 1917 Revolución Social Comunista en Rusia, tres hechos efectivos que pueden llevar al dominio mundial. La prueba es el Cogreso Judío Mundial en 1894 en Basilea, Suiza y lo acordado en él lo conocemos a través de los Protocolos de los Sabios de Sión.

El siglo XX fue próspero a sus planes pero no llegarón a lo que se proponían y en estos últimos 20 años del siglo XXI ha comenzado la caída, indudablemente que no tenían previsto este desenlace; que Rusia, China e Irán se conviertan no solo en sus enemigos sino en quienes los aplasten completamente. Estan desesperados, por eso la carta del heredero Rosthchild al gobierno británico. Tienen una guerra en Ucrania contra Rusia con un imbécil al frente; no hay unidad en el modelo liberal (EEUU- Otan) modelo liderado por ineptos; las grandes alabanzas y culto a Satanás que practican desde hace muchos siglos parece que ya no son efectivas, y ellos mismos ya no saben que hacer; la economía mundial camina a la recesión, las monedas ya no valen, y frente a ellos esta Rusia, un país que NO sabe lo que es dar un paso atrás cuando entra en guerra. Considermos su historia desde 1598 a 1914.

Es claro que Dios esta preparando todo, el plan ya lo ha expuesto a los hombres desde muy antiguo. Será admirable y sorprendente para aquellos que ven, para otros será la muerte.

“Podrá mantenerse firme tu corazón o serán fuertes tus manos en los días que Yo te preparo” Ezequiel 22,14; y esto lo dice el profeta en el año 538 AC, cuando estaban cautivos en Babilonia y Jerusalén volvió a caer en el año 70 DC aplastada completamente por los romanos y hasta ahora NO se ha levantado; lo profetizado por Cristo se cumplió cuando lloró por ella al ver el castigo que venía; Lucas 19, 41- 44.

Podemos considerar que la caída de Occidente se inicia en el siglo XV con el llamado Renacimiento y el humanismo, no solo fuera de la Iglesia sino dentro de ella. Mientras surge este movimiento filosófico y cultural aparece la Revolución Religiosa Protestante en 1517 encabezada por Lutero el cual rechazó al papado, la Iglesia y hasta la misma misa, junto con el cuestionamiento de los dogmas, por lo cual el cristianismo se fracturó.

Surgió de esta herejía las doctrinas del capitalismo y el liberalismo. Calvino, hombre religioso y herético a través de su libro “Instituciones Cristianas” estableció la doctrina de la predestinación: Dios desde la eternidad ha establecido quienes se salvan y quienes se condenan y el signo distintivo de los salvados es poseer riquezas. La codicia de riquezas, la formación de una religión herética y la ruptura con la Iglesia facilito a los protestantes apropiarse de los reinos europeos. Basta ver Inglaterra siglo XVI y su rey Enrique VIII.

Se agrega que en el siglo XVI aparece Descartes y una nueva filosofía que cuestiona todo el conocimiento basado en la antigüedad. La filosofía no comienza con el asombro, sino con la duda, sentando la base de los Enciclopedistas y sofistas del siglo XVIII y preparando la Revolución Política Francesa de 1789, la cual fue llevada adelante por la masonería y bajo lemas como: Justicia, Paz, Prosperidad, Libertad y otros aplastó a las monarquías europeas y sembró la guerra de manera permanente: guerras napoleónicas, la guerra Franco-Prusiana de 1870, la primera Guerra Mundial de 1914, la segunda Guerra Mundial de 1939 y finalizada esta se comenzó a trabajar en la próxima Guerra Mundial, la cual será con misiles nucleares tal como esta anunciado. Apokalypsis sexta tuba (1) y caída de Babilonia. (2)

1

Finalizada la primera Guerra Mundial surgió la Revolución Social Comunista de 1917 en Rusia que arrasó con Europa Oriental y gran parte de Asia; organizada por los judíos y su cría: la masonería. Banqueros judíos dueños de los mayores bancos de EEUU la financiaron y los que dirigían la revolución comunista también eran judíos: Lenín, Trosky y Kerensky; y la gran mayoría de los comisarios del Partido Comunista ruso eran judíos.

También eran judíos los presidentes de EEUU: F.Roosevelt, H.Truman y D.Eisenhower; todos dirigidos por el asesor Bernard Baruch, judío y jefe mundial de la masonería. Roosevelt bombardeó con fósforo líquido poblaciones civiles alemanas y las ciudades de Hamburgo y Dresde; y Truman con bombas nucleares a Japón.

Para comprobar el grado de destrucción al que ha sido llevado Occidente solo veamos los libros, sus autores y la descomposición general de las mentes y la vida de las sociedades:

Kant: “Crítica de la razón pura” y “Crítica de la razón práctica”; consecuencias: la moral autónoma.

Hegel: “Fenomenología del Espíritu”; consecuencias: la filosofía termina en el ateísmo y teoriza el estado totalitario al cual vamos.

Comte: “Política Positiva”; consecuencias: surge la sociología como ciencia buscando el dominio y control de las masas.

Marx: “El Manifiesto Comunista”; consecuencias: la rebelión de las masas y el estado totalitario.

Darwin: “El Origen de las Especies”; consecuencias: no hay creación sino evolución, de un animalculo (célula) surge un árbol, un gato, un cocodrilo, y claro también un hombre. De lo menos se saca lo mas. Completo absurdo.

Nietzsche: “Así habló Zarathustra”, “El Anticristo”; consecuencias: anuncia que Dios ha muerto. Sostiene un hombre prescindente de Dios.

Freud: “Introducción al Psicanálisis”; consecuencias: la locura y la sexualidad considerados normales en las conductas humanas, lleva a la perversión sexual en hombres y mujeres.

De manera que si tomamos la moral autónoma, la filosofía que termina en en ateísmo, el control de la sociedades humanas, el hombre que desciende de un mono, la muerte de Dios, la rebelión de las masas y el estado totalitario; la razón humana justificada en la nada, la locura y degeneración sexual como hábitos cotidianos. ¿Dónde estamos, puede una sociedad humana sobrellevar esto?

A esto se agrega la falsa ciencia, la cual no es ciencia sino técnica, es un saber hacer NO un conocer. Y esta técnica de saber hacer no esta encaminada al bien; lo que llaman “ciencia” es impersonal, inhumana, es un estudio que esta colocado fuera del bien y del mal, es un conocimiento para obtener poder y esto lo vemos en los armamentos, satélites, misiles nucleares e hipersónicos, modelo digital, falsos virus y vacunas. No sabemos que más vendrá pero SI sabemos a donde va todo y en que terminará.

Todo ha perdido contacto con sus fundamentos y sirven para lo contrario, lo que ha venido a suceder es el fin de la cristiandad y de Occidente, y lo que espanta es que no estamos en el siglo I frente a una sociedad pagana, sino algo infinitamente más difícil y perverso: estamos frente a una sociedad post-cristiana. Y esto se confirma cuando vemos que no solo se han unido capitalismo, liberalismo, comunismo y modernismo; sino el Vaticano, los judíos y la masonería. Solo falta el Anticristo.

¿Por qué Oriente mandará y Occidente obedecerá? La corrupción en Occidente es profunda y esta muy avanzada y es imposible hoy limpiar su decadencia. Oriente solo busca destruir y adueñarse de Occidente tal como esta anunciado en el Apokalypsis y esto incluye al Vaticano. (3)

La única sociedad religiosa que viste de púrpura y escarlata a su jerarquía es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, llamada en el Apokalypsis la Gran Ramera; una mujer sentada sobre la bestia (el mundo), ebria de la sangre de los santos y de los testigos de Jesús a la cual: desolarán, dejarán desnuda, le comerán las carnes y le pegarán fuego y esto lo hará el Anticristo al cual diez reyes orientales le entregarán su poder.

“Porque Dios ha puesto en sus corazones hacer lo que a Él le plugo” (4)

1- Apokalypsis 9, 13. 21

2- Apokalypsis 18, 4- 20

3- Apokalypsis 17, 1-18

4- Apokalypsis 17, 17

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!