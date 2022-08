Las dos únicas fuerzas capaces de derrotar al NOM en tres días son las Cristiandad y la Hispanidad. Por F.L.Mirones

Por Fernando López Mirones

Buenos días de domingo.

He ido esta mañana a las 12 a misa a un Iglesia preciosa de un pueblo y me he tenido que salir al ver al sacerdote oficiando con la mascarilla puesta.

Así no vamos a ninguna parte. Los cristianos, que nacimos perseguidos, asesinados, torturados, que se supone que confiamos en Dios y que no tememos a las leyes del César, que se supone que somos críticos y no nos importa ser valientes, que deberíamos ser la cabeza del negacionismo científico y social, que se supone que debemos dar la vida por la verdad y el amor, que tendríamos que dar ejemplo de bravura y unión… ¡estamos desactivados, sumisos y muriendo polinoculados en absoluto silencio!

No nos reconozco.

“Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces”

“¡Barrabás, libera a Barrabás!”

“Quien quiera ser amigo del mundo se aleja de mi padre”

Las dos únicas fuerzas capaces de derrotar al NOM en tres días son las Cristiandad y la Hispanidad, por eso ambas fueron infiltradas y desactivadas antes de que todo esto empezara.

Despierta hermano, a otros los echaron a los leones y a ti solo se te pide leer un poco, cambiar de colegio a los niños y sustituir a los falsos amigos.

Un aullido

