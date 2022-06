Elías, Patriarca Católico Bizantino, envía una carta a Adoración y Liberación, señalando los satánicos cambios irreversibles de Bergoglio en la Iglesia, y proponiendo soluciones

Estimados:

Les enviamos nuestra última videocarta, en la que señalamos los cambios irreversibles destructivos del pseudopapa Francisco Bergoglio que conducen a la destrucción de la Iglesia católica. Hacemos un llamamiento a los obispos para que se separen de Bergoglio dando un paso necesario para salvar a la Iglesia.

Quisiéramos solicitarles la publicación.

Gracias de antemano.

Atentamente

Obispos Secretarios del Patriarcado Católico Bizantino

El PCB: Cambios irreversibles de Francisco Bergoglio:

un camino al infierno

El pseudopapa Bergoglio dijo que no renunciaría hasta que hiciera cambios irreversibles.

La pregunta esencial es: ¿Es Bergoglio un papa legítimo a quien los católicos están obligados por conciencia a obedecer? ¡No lo es! ¡El hecho es que es un hereje que destruye los cimientos de la fe, y, por lo tanto, ningún católico puede obedecerle! ¡Si alguien le obedece, traiciona a Cristo y Sus enseñanzas!

Todo católico debe saber que según Ga 1, 8-9, Bergoglio está bajo el anatema múltiple de Dios —maldición— por predicar un evangelio falso y es ipso facto excomulgado de la Iglesia católica. El hecho de que sigue ocupando el cargo más alto se debe a que los obispos y sacerdotes son incapaces de llamar verdad a la verdad, o herejía a la herejía, y extraer de ello una conclusión adecuada. Por lo tanto, están implicados en su crimen. Incluso expresan en voz alta su unidad con este hereje en la misa todos los días y no son capaces de hacer un cambio tan pequeño como rezar en silencio después de la consagración, como era la práctica en la misa latina. Al hacerlo, evitarían proclamar la unidad con el papa inválido.

¿Qué significan los cambios irreversibles de Bergoglio?

Bergoglio anula el primer y mayor mandamiento del Decálogo. Decenas de miles de mártires preferían sufrir las más crueles torturas y la muerte antes que arrojar un grano de incienso ante los ídolos y traicionar a Cristo. Bergoglio, por el contrario, entroniza públicamente al demonio Pachamama, legalizando así la idolatría pagana y el satanismo o, en otras palabras, el culto a los demonios, como nueva enseñanza de la Iglesia. Preguntamos: ¿Es su asunto privado, o es un acto ex cáthedra en materia de fe y moral? La idolatría pública no es de ninguna manera un asunto privado de quien actúa como papa. Por este hecho, Bergoglio ha demostrado ser un hereje y, por lo tanto, un papa inválido. Por lo tanto, todas sus acciones son nulas y no tienen ningún efecto. Si algún católico es tan ciego como para afirmar —contrariamente a las Escrituras y la Tradición de la Iglesia— que Bergoglio es un papa legítimo, niega el dogma de la infalibilidad papal.

Después de que Bergoglio abusó de la autoridad papal y cometió idolatría pública, todos los católicos que lo reconocen como papa deben considerar su apostasía pública como enseñanza de la Iglesia. Esto significa que ya no deben arrepentirse de los pecados contra el primer mandamiento, sino que emprender el camino del antiarrepentimiento, es decir, aprobar la idolatría. Esta eliminación del arrepentimiento ha producido cambios irreversibles de Bergoglio.

Quien se arrepiente de los pecados de idolatría o sodomía está en rebelión abierta contra el actual supuesto papa. Tal persona seguramente será castigada por la secta bergogliana por eso. Si se trata de un sacerdote u obispo, será incluso destituido de su cargo. ¡Eso es absurdo! Es una prueba de que la secta bergogliana que ocupa los puestos más altos de la Iglesia no es la Iglesia de Cristo, sino la pseudo-Iglesia del Anticristo, la sinagoga de Satanás (Ap 3). La misión de la Iglesia de Cristo es proclamar el arrepentimiento. Jesús dijo: «Debe predicarse el arrepentimiento para el perdón de los pecados…» (cf. Lc 24, 47).

Hoy en día, todo el Vaticano está gobernado por el espíritu del Anticristo, junto con los masones. Este espíritu ya no actúa en secreto sino abiertamente. Bergoglio sostiene reuniones con masones en el mismo Vaticano. Lo consideran su líder espiritual. Él ha adoptado plenamente su programa y lo implementa activamente. Bajo amenaza de sanciones, impone la peligrosa vacunación con ARNm, promueve la Agenda 2030, conferencias transhumanistas promocionales en el Vaticano, foros climáticos, etc.

¡La promoción de la homosexualidad por parte de Bergoglio, e incluso la legalización de los matrimonios de estos desviados, resulta chocante incluso para las personas fuera de la Iglesia! Preguntamos a cada obispo católico, a cada sacerdote y a cada creyente: ¿Es la sodomía un pecado muy grave o está de conformidad con las Escrituras y la Tradición de la Iglesia? La respuesta es clara: la sodomía está en marcado contraste con las Escrituras y la Tradición. Su aprobación por la Iglesia es como mezclar un poderoso veneno con agua pura, luz con tinieblas, Cristo con Belial.

Si se legaliza esta inmoralidad, de la que la Palabra de Dios advierte hablando no sólo del fuego temporal (2Pe 2, 6) sino también del fuego eterno (Jud 1,7), quedan abrogadas todas las leyes morales. Obispos y sacerdotes en Alemania ya han comenzado a bendecir matrimonios sodomitas en las iglesias. Bergoglio lo aprueba con su silencio deliberado. De manera similar, el Concilio Vaticano II con Juan XXIII y Pablo VI prestaron su consentimiento tácito a las herejías del modernismo condenadas mucho antes, y más tarde disfrazadas como el llamado método histórico-crítico. Como resultado, inmediatamente después del Concilio, estas herejías infestaron todas las escuelas teológicas y la Iglesia entera.

Al legalizar la sodomía, la Iglesia bergogliana ha cambiado diametralmente su misión y ha dejado de ser Iglesia. Les dice a los sodomitas que su perversión es querida por Dios. Es por eso por lo que ya no deben —e incluso no pueden— arrepentirse. Todo lo que queda es acompañar a los sodomitas en su camino al infierno. Por analogía, Bergoglio aplica este principio de negación del pecado y del arrepentimiento a todos los pecados. ¡Así niega la necesidad de un Salvador! ¡Por lo tanto, nadie en la secta de Bergoglio tiene la oportunidad de salvar su alma inmortal!

Con su encíclica Pascendi Dominici gregis de 1907, San Pío X condenó categóricamente el modernismo dentro de la Iglesia. Esto conllevó una renovación espiritual. Se asociaba con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, los primeros viernes, etc.

Por el contrario, el modernista Angelo Roncalli, Juan XXIII, nombró a teólogos liberales como moderadores del Concilio Vaticano II. Los documentos heréticos del Sínodo para la Amazonía y el acto de brujería con la Pachamama en los Jardines del Vaticano en la actualidad son la continuación de los documentos heréticos y del falso espíritu del Concilio. Este demonio, al que también se le ofrecían sacrificios humanos, ha sido entronizado en la basílica de San Pedro. Si alguno de los obispos acepta los cambios irreversibles de Bergoglio, terminará como el apóstol Judas.

Bergoglio está haciendo cambios irreversibles en todas las áreas. Ha cambiado los dogmas y los mandamientos de Dios con un llamado «enfoque dinámico». Al legalizar la sodomía, ha cambiado la moral. Ha hecho cambios de personal irreversibles al nombrar obispos y cardenales que son homosexuales, herejes o idólatras. Ha hecho a todo el Vaticano vacunarse con una vacuna experimental, por lo que lo ha sometido a un antibautismo satánico. Este es también un cambio irreversible.

Sin embargo, algunos sacerdotes y obispos dicen: Siempre ha habido crisis en la historia, pero tenemos que permanecer fieles al Santo Padre, y como pueden ver, la Iglesia todavía está aquí.

Respondemos: La Iglesia de Cristo siempre estará aquí, aunque sea en las catacumbas. Hoy, sin embargo, la estructura eclesiástica está ocupada por la secta del Anticristo bajo el liderazgo del hereje Bergoglio.

¿Algún papa ha sido hereje en el pasado, como Bergoglio? Sí, fue Honorio I en el siglo VII. Fue excomulgado póstumamente de la Iglesia como hereje. Sin embargo, sus herejías del monotelismo, en comparación con las herejías de Bergoglio, eran como la picadura de un mosquito, en comparación con la picadura de una serpiente venenosa y mortal. Pero luego le siguieron de nuevo verdaderos papas católicos, porque la estructura de la Iglesia todavía era verdaderamente católica. Hoy, sin embargo, cuando el Vaticano ya está bajo el dominio de los masones, es decir, del nuevo orden mundial, se ha formado una nueva estructura eclesiástica con un espíritu diferente al de Cristo (cf. Rom 8, 9). Todo este sistema garantiza que, después de Bergoglio, la estructura apóstata ya no pueda elegir un verdadero papa católico. Por lo tanto, una cosa es necesaria: separarse de esta estructura bergogliana, no solo internamente sino también externamente. No tiene sentido esperar que esta estructura renazca en el futuro. El bergoglianismo es como el Titanic que se hunde. La única forma de escapar es abordar los botes salvavidas a tiempo y abandonar el Titanic. Esta no es la Iglesia de Cristo, sino la Iglesia profunda.

Si vosotros, los obispos actuales, perdéis la oportunidad y no dais un paso histórico conduciendo al pueblo a los botes salvavidas, seréis responsables de todos los que se hundirán en el lago de fuego con el Titanic de Bergoglio. ¡Debéis mostrar verdadero arrepentimiento! La situación ya se os ha facilitado mucho gracias a un valiente testigo de Cristo, que ha creado una alternativa. Él es Carlo Maria Viganò, ex nuncio estadounidense. Ojalá se le unieran al menos vosotros, los obispos eméritos. Bergoglio ya no puede castigaros. Dad este paso al menos para vuestra propia salvación y para dar un buen ejemplo. Al separaros de un hereje, no abandonaréis la Iglesia de Cristo; por el contrario, haréis un gesto de fidelidad a Cristo y a su Cuerpo Místico, a su Iglesia sangrante.

¿Cuáles son las opciones que tenéis?

La primera opción es hundirse con Bergoglio y su camino sinodal, al mismo tiempo engañándose creyendo hasta el último suspiro que todo está bien. Hace mucho tiempo, en el documento masónico La Instrucción Permanente de la Alta Vendita, se había ridiculizado a los católicos por creer que marchaban detrás de la bandera de las llaves de Pedro, cuando en realidad seguían la bandera masónica.

La segunda opción es separarse lo antes posible de Bergoglio y su camino irreversible hacia la destrucción, y unirse a Сarlo Maria Viganò. El obispo Williamson y el arzobispo Lenga también lo apoyan públicamente. El arzobispo polaco ha llamado a los fieles a prepararse para las catacumbas. Les aconseja que busquen un verdadero sacerdote católico que oficie la misa para ellos en sus hogares, ya que las iglesias están ocupadas por el sistema bergogliano al servicio del Anticristo.

Queridos obispos, la solución es elegir la segunda opción, porque los cambios irreversibles conducen a la condenación eterna.

El Hijo de Dios se hizo hombre y, a través de Su muerte, nos abrió el cielo eterno. Sin embargo, quienes acepten los cambios irreversibles de Bergoglio, rechazando así el arrepentimiento, no serán salvos.

+ Elías

Patriarca del Patriarcado católico bizantino

+ Metodio OSBMr + Timoteo OSBMr

obispos secretarios

9 junio 2022

