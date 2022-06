El cardenal Omella ordena demoler la única parroquia de Barcelona en la que se hace adoración perpetua al Santísimo

AYL REDACCIÓN

Agencias

El cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se presentó el 6 de marzo de este año en la parroquia del Espíritu Santo de Barcelona, que vendió para su derribo ya en diciembre de 2021 a espaldas del párroco José María y de la feligresía, a explicar la situación después de la misa. Todo el vídeo de su intervención, que no tiene desperdicio, y otra información relacionada con este tema se encuentra en el canal de Telegram t.me/nodemolicionesperitsant . Cabe destacar, que en una archidiócesis en la que se cierran parroquias una detrás de otra, ésta en concreto es la única de Barcelona en la que se hace adoración perpetua al Santísimo, se realizan diversas actividades religiosas y los feligreses llenan las misas y que a lo mejor es por eso que esta parroquia estorba.

Según el cardenal, éste llamó al párroco por teléfono para preguntarle su opinión sobre la demolición de su parroquia, y como no advirtió la llamada, el cardenal procedió a realizar todos los trámites para la cesión del suelo del Espíritu Santo durante 99 a la universidad privada Blanquerna. Y esto lo decía con toda naturalidad, como si fuese lo más normal del mundo comunicar la demolición de una iglesia por teléfono. Evidentemente, el párroco ejerció su derecho a réplica y confirmó que no estaba informado de los planes del arzobispado. A su vez el cardenal obsequió a los asistentes con frases como “Yo tengo que decir delante de Dios, y pongo las manos delante de la Biblia, que lo que he contado es verdad […] Yo no miento, y si miento me voy de Barcelona” y llamó al diálogo.

Ya en el mes de mayo, en la reunión que mantuvo el consejo parroquial del Espíritu Santo con el rector de Blanquerna, el socialista José María Carbonell, y el vicario episcopal, dijeron que nada estaba decidido todavía y a la mañana siguiente ya había una nota de prensa del arzobispado en la que se dan detalles del tamaño de las instalaciones universitarias y de una pequeña iglesia. Ante esa tomadura de pelo los feligreses comenzaron a organizar las protestas.

Actualmente los feligreses del Espíritu Santo han convocado manifestaciones durante toda esta semana delante del arzobispado de Barcelona con unas pancartas que rezan eslóganes como “El cardenal Omella destruye parroquias llenas de vida”, “El dialogante cardenal Omella engaña a los feligreses del Espíritu Santo de Barcelona” y “Cardenal Omella, eres un antisinodal”. Además, piden a católicos de toda España ayuda para frenar la demolición.

