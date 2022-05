Crítica a la carta en la que el papa Francisco responde a James Martin ( Pastoral LGTBI). Por Padre Francisco José Vegara

Por Rvdo Padre Francisco José Vegara Cerezo.

Para Adoración y Liberación.

El pasado 5 de mayo, el sacerdote había escrito una nota en español al Santo Padre, en la que le preguntaba si estaría dispuesto a responder a algunas de las preguntas que suelen hacer los católicos LGBT; unos días después, recibió una nota manuscrita en español con sus respuestas; el resultado fue una mini-entrevista que ha sido publicada en el sitio web Outreach, la página creada por el jesuita.

“Respecto a sus preguntas – escribió el Papa – se me ocurre una respuesta muy sencilla”. ¿Qué es lo más importante que las personas LGBT necesitan saber sobre Dios? Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos. Y el “estilo” de Dios es “cercanía, misericordia y ternura”. A lo largo de este camino encontrarán a Dios.

La paternidad de Dios no es obviamente natural sino sobrenatural, cumpliéndose así sólo en aquellos que aceptan entrar en dicho ámbito; ahora bien, tal ámbito, que nos fue revelado por Cristo, se funda en la fe como obra de Dios en nosotros, y se expresa en un comportamiento moral que no es secundario ni irrelevante sino crucial, pues sólo quien lo guarda, alcanza la salvación.

Ciertamente Dios se nos acerca con misericordia y ternura, mas buscando nuestra conversión, que, delatándonos nuestra incapacidad moral, nos abre a la fe y a la gracia; por eso hace falta que el hombre renuncie a la propia mentalidad (cf. Rm 12, 2), y se reconozca humildemente pecador y necesitado del perdón y la ayuda de Dios; sin embargo, cuando esto no se produce, porque el hombre rechaza libremente la gracia, entonces la misericordia divina es reemplazada por la justicia, que condena y castiga.

¿A qué camino se refiere el papa, al decir que a lo largo del mismo esos degenerados encontrarán a Dios?; es evidente que la única manera que todos tenemos de encontrar a Dios, es la conversión; ¿están entonces dispuestos también ellos a reconocerse pecadores, e implorar la misericordia de Dios? ¿Cómo el papa puede hablar de la misericordia de Dios, sin exhortar al requisito imprescindible para la misma: nuestra conversión?; diciéndoles que en ese camino en el que no aparecen el arrepentimiento ni la conversión ni el cambio moral, encontrarán a Dios, el papa está mintiendo, y contradiciendo la Escritura y la doctrina católica, que condenan la homosexualidad como uno de los pecados que claman venganza del cielo.

¿Qué le gustaría que supieran las personas LGBT sobre la Iglesia? Me gustaría que leyeran el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí encontrarán la imagen de la Iglesia viva.

¿Qué podría decirle a un católico LGBT que ha experimentado el rechazo de la Iglesia? Quisiera que lo reconocieran no como “el rechazo de la Iglesia”, sino como el de “personas en la Iglesia”. La Iglesia es una madre y convoca a todos sus hijos. Tomemos como ejemplo la parábola de los invitados al banquete: “los justos, los pecadores, los ricos y los pobres, etc.” (Mateo 22, 1-15; Lucas 14, 15-24). Una Iglesia “selectiva” de “pura sangre” no es la Santa Madre Iglesia, sino más bien una secta.

Ciertamente la iglesia rechaza el pecado, e intenta salvar al pecador; pero, cuando éste no se deja convertir, entonces sólo queda la condenación, pues la salvación cristiana exige el requisito imprescindible de la conversión (cf. Heb 10, 31). ¿Cómo puede el papa incurrir en el terrible sofisma de obviar que en la parábola citada no todos son aceptados, sino que precisamente al final de esa parábola se indica: “Muchos son los llamados, y pocos los escogidos”? Por supuesto que la iglesia es selectiva, pues sólo entran en la misma los que pasan por el bautismo, y aceptan su doctrina; ¿acaso Dios mismo no es selectivo a la hora de salvar a unos, y condenar a otros? (cf. Mt 25, 31ss). Esa salvación indiscriminada que de ahí se deriva, contradice frontalmente la Escritura.

También en julio del año pasado, el Papa Francisco había enviado al Padre Martin una carta manuscrita en español, con motivo del seminario web titulado “Outreach 2021”, en la que afirmaba que Dios “se acerca con amor a cada uno de sus hijos, a todos y a cada uno”. Su corazón está abierto a todos y a cada uno. Él es el Padre”.

El amor de Dios llega hasta nosotros como misericordia, reclamando así nuestra conversión, de modo que quien rechaza la conversión, se cierra al amor de Dios.

Pensando en su labor pastoral – había escrito el Pontífice al padre Martin – veo que continuamente tratas de imitar este estilo de Dios. Eres un sacerdote para todos y todas, como Dios es Padre de todos y todas. Rezo por ti para que puedas continuar de este modo, siendo cercano, compasivo y con mucha ternura”.

¿Cómo puede el papa identificar el estilo de Dios con el de ese sacerdote escandalizador, que busca presentar como bueno lo que para Dios es un pecado abominable?; ¿cabe mayor pecado contra el Espíritu Santo, que presentar como bueno lo que es intrínsecamente malo? (cf. Mt 12, 32).

“Rezo por tus fieles, por tus “parroquianos” – había concluido el Papa – por todos aquellos que el Señor ha puesto a tu lado para que los cuides, los protejas y los hagas crecer en el amor de nuestro Señor Jesucristo”.

¿Puede el amor de Dios estar en aquellos que justifican o que practican la homosexualidad?; es evidente que estamos ante una monstruosa blasfemia que pretende manchar la inefable santidad de Dios con el pecado más nefando.

