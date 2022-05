Ucrania, la cigarra y la hormiga. (Por Antonio R. Peña)

Por Antonio R. Peña

Para Adoración y Liberación.

Érase una vez un occidente muy bueno que se pasaba todo el día cantando: “qué malo es Putin que quiere engullir al mundo mundial”. Por lo tanto, es culpable de todos los males del universo desde el Big Bang.

Putin, gran tirano de Rusia, agresor de agresores. Moraleja: vas arrasando el mundo mundial luego llevas a Rusia a una crisis económica y social nunca vista en su historia. Vas a provocar hambruna total en Rusia. Vas a provocar una guerra civil entre los propios rusos.

Todos los gobiernos y medios de comunicación occidentales (Estados Unidos, Unión Europea más Gran Bretaña) están de acuerdo en esta premisa básica sobre la que se levanta el discurso acusador. Un sencillo ejemplo -como pudiera poner cualquier otro- de esta fábula lo escuché el día 16 de mayo en una cadena de radio (audio). Ante cantos tan unánimes ¿ Quién se atrevería a dudar? ¿Cómo no va a ser verdad? ¿Cómo van a estar equivocados todos los democráticos, buenos y morales gobiernos que miran por nuestra salud, bienestar y felicidad y que -además- envían a sus ejércitos por todo el orbe para construir un mundo de Bien y Virtud (Nuevo Orden Mundial)? Pero la realidad es que este masónico occidente canta como la cigarra mientras Putin trabaja como la hormiga.

Concretando algunas estrofas del cántico de la cigarra y del trabajo de a hormiga:

a) Las sanciones a Rusia: Están ocasionando la quiebra de su economía. Mm, a ver, a ver…

Resulta que el rublo es la única moneda que ha regresado al soporte oro. Esto hace del rublo una moneda respaldada por algo real, palpable, y es la moneda más estable y segura. Es lógico que esté siendo preferida por casi todos los estados y empresas, expulsando al dólar como moneda de transacción. El Dólar y el Euro siguen siendo monedas fiat, es decir, dinero basado en los caprichos de los Estados y sus bancos centrales y no están respaldadas por nada real, tangible. Son “dinero por decreto” (vamos, como los chulos, que “yo lo valgo” por ser yo, bondad infinita). Así no es de extrañar que el rublo se haya situado en 63,53 respecto al dólar cuando en febrero estaba a 72. Con respecto al euro, el rublo ha pasado de 102 a los 66 actuales. El rublo es la imagen de la actual fortaleza de la economía rusa mientras que el dólar y el euro son actual imagen de la crisis -prácticamente quiebra- económica de Estados Unidos y Unión Europea. El actual rublo-oro supone -de facto- la ruptura de Bretton Woods y el dinero fiat. La cigarra canta, la hormiga trabaja.

Estados Unidos y Europa se enfrentan a probables desabastecimientos: alimentos varios (de la carne y la leche a los aceites, cereales, hortalizas, piensos y forrajes, fertilizantes…), componentes electrónicos (como chips) que están poniendo en riesgo la producción de bienes que tienen equipos electrónicos (como coches). La producción también cae en picado en Ucrania (sólo en el sector cerealístico cae un 65%). Por su parte Rusia no está sufriendo ningún tipo de desabastecimiento ni su economía se ve amenazada -por lo menos- ni a corto ni a medio plazo. Es más, si nos fijamos en algunos indicadores productivos vemos que Rusia está teniendo muy altos niveles de producción (sólo esta campaña agraria: 130 millones de toneladas de cereales). La cigarra canta, la hormiga trabaja.

Con respecto a la energía -petróleo y gas, especialmente- las sanciones contra Rusia -promovidas por Estados Unidos y aceptadas por la Unión Europea- a quien están perjudicando seriamente son a las economías de la UE (aunque también a Estados Unidos). Si Rusia quisiese realmente ir a la guerra con la OTAN lo primero que hubiese hecho es cortar los suministros energéticos (en pleno frío mes de febrero) y Europa hubiese entrado en negociaciones en 24 horas, articulando las relaciones UE-Rusia por un camino razonable para ambas partes. Pero la oligarquía masónica norteamericana hubiese quedado aislada y derrotada. E.E.U.U. no ha hecho otra cosa que -con amenazas, insinuaciones, promesas- romper las relaciones UE-Rusia hasta hacerlas imposibles.

Una de esas promesas norteamericanas es la de suministrar a la UE el gas y el petróleo necesarios. De nuevo mentiras masónicas, porque Estados Unidos no tiene la capacidad para hacerlo ni la UE para transportarlo. Lo que el gobierno useño ha venido haciendo hasta mayo es -mientras presionaba a la UE para no comprar gas y petróleo ruso- seguir comprándolo a Rusia para revenderlo a la UE a un precio más alto. Buen negocio para la oligarquía useña mientras 500 millones de personas de la UE sufren la constante subida de los precios energéticos y las amenazas del desabastecimiento. Pese a todo, los estados de la UE han continuado comprando a Rusia incluso cuando ésta obligó (marzo-abril) a los estados y compañías de la UE a pagar en rublos. La UE se llenó de indignación y afirmaciones rotundas de que no pagarían en rublos. Ni aún así Rusia les ha cortado el suministro, por una sencilla razón: los distribuidores de la UE han abierto cuentas en Gazprombank (banco ruso que gestiona los cobros energéticos) y pagan en rublos (el propio Financial Times lo ha tenido que reconocer). Así de cínicos e hipócritas son los gobiernos masones de la UE. Pero entre tanto la población UE acaba -cada vez en mayor número- en el límite de la pobreza (energética y general). Y es que la cigarra canta mientras que la hormiga trabaja.

Pero vamos, qué sí, que si, que las sanciones están llevando a la quiebra de la economía rusa. Bueno, pues resulta que Rusia tiene superávit comercial de 230.000 millones de dólares en cinco meses de 2022, y el superávit en cuenta corriente es de 191.000 millones de dólares. Mientras, la UE ha tenido un déficit de 81.500 millones en el primer trimestre de 2022 frente a los 48.500 millones de euros de superávit en el primer trimestre de 2021. Bueno, no hay por qué preocuparse: ¡más sanciones, que es la guerra. ¡De ésta salimos más fuertes! (se acuerdan) y es que la cigarra canta y la hormiga trabaja

b) Rusia está perdiendo la guerra. Las fuerzas invasoras rusas están paralizadas y van siendo destruidas por el ejército ucraniano, que avanza en todos los frentes. Zelenski es un héroe. Mm, a ver, a ver…

Resulta que el gobierno ucraniano (es decir la OTAN, es decir, Estados Unidos) ha impuesto ésta fábula. El problema es que no hay en qué apoyarla ¿datos concretos? Ni uno.

Sector de Yzyum: Barvenkovo, Dolgenkoe. El ejército ruso ha rechazado algunas ofensivas y avanza, lo que ha obligado al ejército ucraniano a retirarse a Krasny Liman donde a duras penas ha podido organizar defensas y, ahora, ya está cercado. La situación de este grupo de ejército es pésima porque -al igual que el gobierno hizo con las tropas en Mariupol- aquí también los ha abandonado. El gobierno zelenski ordenó al mando volar el puente Seversky Donets, única posibilidad de retirada hacia Slavyansk impidiendo, al mismo tiempo, la recepción de refuerzos humanos y materiales. Y lo mismo ha ocurrido en Severodonetsk, en su desordenada retirada el mando recibió ordenes de volar el puente ferroviario en dirección a Rubizhne. Desde Popasnaya (ya liberada), el ejército ruso también avanza con éxito hacia el norte. Los ucranianos intentan contraatacar desde Kharkov hacia Izyum pero el mando ruso ha respondido atacando la zona de Severodonetsk y Lisichansk, consolidando la brecha norte y suroeste, para tomar la retaguardia enemiga y el enlace de Sviatogorsk. De tal modo, la ofensiva ucraniana ha quedado desbaratada. No contento con esta derrota el mando ucraniano ordenó una ofensiva en el frente de Zaporozhe-Donetsk que también fracasó. Hay que señalar que en todas estas ofensivas el mando ucraniano ha utilizado a sus mejores tropas. Sólo en Ugledar el ejército ucraniano resiste la ofensiva rusa y mantiene -a duras penas- el control sobre la carretera Marinka-Kurakhovo.

En el norte la situación es similar, con grupos del ejército ucraniano embolsados (bolsa de Avdeyevka por ejemplo) y con las líneas de suministro ucraniano cortadas. Incluso las tropas de la RPL están derrotando al ejército ucraniano en sus diversos frentes. El desastre militar ucraniano es bien visible e incontestable. Ahora, el ejército ucraniano se dedica -como última opción- a volar los embalses (Mironovsky por ejemplo) para intentar detener la ofensiva de la Milicia y del ejército ruso.

El ejército ruso prácticamente no ha necesitado renovar los 100.000 efectivos humanos puestos en acción desde febrero. El ejercito ucraniano contaba en febrero con 200.000 efectivos humanos puestos en acción. Las pérdidas de efectivos humanos ha obligado al gobierno Zelenski a decretar ya cuatro movilizaciones. Actualmente el ucraniano es un ejército deslavazado con continuas deserciones y rendiciones masivas.

En cuanto al material pese a las ingentes cantidades de armamento que se están enviando de abril el asesor militar de Zelenski, Arestovich (otro actor titiritero, ellos se juntan) tuvo que reconocer: “no tenemos armas pesadas”. Y es que muchas armas OTAN se desvanecen (¿están llegando a manos de grupos terroristas, islamistas, que “tanto aman” a Europa?). Si en Europa se produjesen atentados islamistas con esas armas, ya sabemos a quien mirar: al gobierno y parlamento español y UE por dar armas al gobierno Zelenski. ¿Y las armas occidentales que llegan a los frentes? Apenas ponerlas en servicio son destruidas por los rusos. En ocasiones las armas no duran ni un día de servicio.

Sobre el estado del soldado ucraniano. Ahora mismo la moral está por los suelos. Los soldados son enviados a la batalla muchas veces sin apoyo de blindados ni protección artillera. La estrella artillera ucraniana eran los Tochka-U, con los que el gobierno ucraniano ha arrasado el Donbass desde 2014. Pues estos misiles se les están acabando. El ejército ucraniano, apenas disparan Tochka-U y ha echado mano de los NLAW y javelín pero estos están siendo un fracaso (fallan, se rompen, explotan, las baterías no funcionan…) y muchas veces los soldados no saben utilizarlos, a pesar de haber sido entrenados por los norteamericanos y británicos (en suelo ucraniano y en suelo useño y británico). Bueno, no hay por qué preocuparse, el ejército ucraniano (la OTAN) está ganando la guerra. ¡De ésta salimos más fuertes! Seguro. Pero resulta que mientras la cigarra canta la hormiga trabaja.

Sólo el 17 y 18 de mayo el ejército ruso ha destruido en Nikolaev y Krasnogorovka 31 áreas de concentración de tropas y almacenamiento de material, algunas de estas eran ubicación para unidades extranjeras (países OTAN). Y también se destruyó el centro de entrenamiento ucraniano de Desna. A todo ello hay que añadir los almacenes de armas de Ugledar, Pokrovsky, Soledar y Bakhmut. Y situaciones así se producen todos los días. Mientras tanto, nuestros generales y almirantes comunicativos siguen cantando: “vamos ganando la guerra” y los medios de comunicación repiten la cantinela. Y es curioso que suelen utilizar la primera del plural –“vamos”- ¿quiénes? ¿los españoles y los ciudadanos de la UE? Si es así, no sabía que nosotros -pacíficos ciudadanos- estamos en guerra. Desde luego yo no estoy en guerra con nadie ni contra nadie. Si se refiere al Reino de España y a los estados de la UE, pues no sabía que el Reino de España y otros estados UE estaban en guerra ¿Quién la ha declarado y cuándo? Que yo sepa las Cortes no han aprobado declarar la guerra a nadie ni han dado autorización al rey para que declare la guerra a nadie. Pero, sin embargo, vivimos en un ambiente político y comunicativo belicista. Damos armas a un contendiente en guerra, su presiente da charlas bélicas en nuestro parlamento (gracias Vox) y todos aplauden con las orejas. Por no hablar del costo de esta operación militar española. Y mientras todo esto pasa descuidamos la defensa de las fronteras españolas, la integridad de nuestro territorio y la igualdad de todos los españoles en Ceuta, Melilla, Canarias, Cataluña, Vascongadas, Galicia, Valencia, Baleares… y todos mirando hacia otra parte. Y es que la cigarra canta mientras que la hormiga trabaja. Estoy seguro, ¡de ésta salimos más fuertes! Venga, cigarra, canta.



