La mística, caminando en el espíritu. (Por Pequeño Cirineo)

Por el Pequeño Cirineo

A menudo olvidamos que el hombre posee en su interior la llave que le abrirá las puertas para poder remediar muchas de sus angustias, vacíos existenciales, problemas, oscuridades, sufrimientos ,soledades…

Para ello debe quitar los obstáculos del camino , aprender a resistir vientos, mareas y tempestades que vienen del exterior , y así, poder llegar a lo profundo del corazón, pues todo ser humano tiene en su interior la respuesta, que es la presencia de Dios, Espíritu Santo, Trinidad Santísima, y aquí es hacia donde ha de enfocar todas sus fuerzas.

Solemos vivir la vida presos de la inercia de los acontecimientos y pocas veces nos preguntamos ¿hacia dónde vamos, de dónde venimos?

Y seguimos inmersos en los problemas del día a día.

Por esto huimos del silencio y de la soledad interior y elegimos estar en el ruido, en el ajetreo constante, y nos llenamos de actividades para así no tener que enfrentarnos con el gran vacío que sentimos cuando cerramos las puertas al ruido exterior.

Y nos cuesta reconocer que muchas veces andamos perdidos, con una gran sensación de desamparo y entramos en un sinsentido que no nos conduce a ningún lugar.

Solamente cuando llegan las crisis y estamos al límite de nuestras fuerzas, cuando realmente creemos no poder más, alzamos la mirada al cielo esperando que Dios nos dé la respuesta, y oramos desde la desesperación, esperando que Él nos saque de la angustia y si no lo hace le culpamos de nuestras propias desgracias.

Se nos olvida que Dios es la roca firme, qué es Nuestro Padre y que necesitamos de Él, que Él mismo nos trajo este mundo y todos los que están con Él son bienaventurados, porque ellos serán saciados de todos los bienes de Dios.

Mucho antes de ser concebidos en el seno materno, Dios ya nos había pensado a cada uno de nosotros, por tanto no estamos abandonados al capricho, ni al azar, pues somos hijos de Dios, formamos parte de su plan divino , que da coherencia y consistencia a la historia de la humanidad, Él es el Logos que sostiene y argumenta la historia y todos los acontecimientos que en ella suceden porque formamos parte del plan de Dios y cada uno ha sido creado con un propósito para esta vida y existe un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros.

Por eso nuestra vida espiritual es un camino una peregrinación hacia las moradas profundas del ser humano y de nuestro corazón, donde la Santísima Trinidad habita y los grandes místicos y santos de todos los tiempos nos han hablado de ese camino.

Santa Teresa , ya desde muy pequeña sintió un gran deseo de ver a Dios, de encontrarle, de estar permanentemente con Él y llevada por ese deseo lo busca incansablemente, hasta piensa en la vía del martirio, pero fracaso en su intento.

Su sed de Dios, sigue creciendo y Teresa sigue buscando guiada por el Espíritu Santo descubre y experimenta a Dios dentro de sí misma, al igual que otros grandes santos como San Juan de la Cruz.

Ella misma dice:

“Pensáis que importa poco para un alma derramada entender está verdad ( que Dios está dentro de si) y ver que no ha menester para hablar con su Padre Eterno y regalarse con él, ir al cielo, ni ha menester hablar a voces, ni ha menester alas para ir a buscarle, si no ponerse en soledad y mirarle dentro de si?… Este modo de rezar trae consigo muchos bienes, porque recoge el alma todas sus potencias y se entra dentro de si con su Dios: y viene con más brevedad a enseñarla su divino Maestro y a dar la oración de quietud (contemplacion) que de ninguna otra manera.

Quién así se pudiere encerrar en este cielo pequeño de nuestra alma, dónde está el que hizo el cielo y la tierra, camina mucho en poco tiempo… Pues hagamos cuenta que dentro de nosotras está un palacio de grandísima riqueza, como para tal Señor. Y que en este palacio, está este gran Rey, que ha tenido por bien ser vuestro Padre, y que está en un trono de grandísimo precio, qué es vuestro corazón…

Hay otra cosa más preciosa, sin ninguna comparación, dentro de nosotras que lo que vemos por de fuera, no nos imaginemos huecas en el interior…”

“Está quietud y recogimiento del alma se nota mucho por la satisfacción y paz que deja, con grandísimo contento y sosiego de las potencias y muy suave deleite. Le parece al alma, como no ha llegado a más, que ya no le queda más que desear y que de buena gana diría con San Pedro que fuese está su morada. No osa bullirse , ni moverse, pues le parece que se le va a escapar aquel bien de las manos. Algunas veces no quisiera ni respirar”

“Cuando Su Majestad quiere que el entendimiento cese, ocupale por otra manera y da una luz en el conocimiento tan sobre la que podemos alcanzar, que le hace quedar absorto, y entonces, sin saber cómo, queda muy mejor enseñado qué con todas nuestras diligencias”.