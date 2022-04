Cuaresma camino de conversión. (Por Pequeño Cirineo)

Por el Pequeño Cirineo

Juan Bautista nos anima a arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Dios ,nos pide que le abramos el camino.

Cuando Juan confesaba a los hombres sus pecados los bautizaba con agua y los liberaba.

Antes de volver a Dios es necesario arrepentirse, no estaremos libres ni salvados si no confesamos ,si no nos arrepentimos.

Dios es misericordioso pero también es justo y el mismo nos asegura que todo árbol que no de fruto bueno será cortado y echado al fuego.

Juan bautiza con agua y lava el pecado, pero después de él viene el Señor Jesús que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El mismo separará la paja del trigo y la quemará en el fuego eterno.

El Señor nos habla claramente en los evangelios, y nos dice que hay que cumplir todo lo que Dios Padre exige en la ley.

El Señor nos llama a arrepentirnos del pecado, para que podamos volver a Dios y Él mismo escoge a sus discípulos para enseñarles a ser “pescadores de hombres”y llevar la buenanueva por el mundo.

Las bienaventuranzas nos enseñan que Dios bendice a todos los que son pobres en el espíritu y conscientes de la necesidad que tienen de Él, sabiendo que sin Él no pueden nada.

Bendice a los que lloran, a los que son humildes ,a los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados.

Bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión, a los de corazón puro, a los que procuran la paz, a los perseguidos por hacer lo correcto.

Dios siempre nos bendice, y cuando a alguien es perseguido en su nombre por ser fiel a El , nos dice que debemos estar alegres ,porque nos esperará una gran recompensa en el cielo.

Nos anima a que no decaigamos cuando nos persiguen y nos injurien, porque los profetas también fueron perseguidos.

Todos los que siguen a Dios y cumplen su palabra son luz para el mundo y sus buenas acciones brillarán ante todos.

Ya que por medio de los justos el Señor también será alabado y bendecido.

Él no viene a abolir la ley sino a darle cumplimiento pues la ley de Dios es eterna y nada de ella se puede cambiar.

El que cumple los mandamientos de la ley de Dios será llamado grande en el reino del cielo. Es bueno meditar sobre la Palabra y cuestionarnos muchas cosas, como por ejemplo reconocer si somos fieles , si cumplimos la ley, si sabemos lo que implica el no cumplirla, sí hemos madurado en nuestra fe….

Meditemos a menudo serenamente la palabra, para que vaya calando lentamente en los recovecos del alma hasta impregnarnos de la luz del Evangelio.

Somos hijos de Dios destinados a la gloria, nunca olvidemos esto por tanto procuremos dar fruto, llenemonos con Su luz, con Su palabra.

Abramos la mente y el corazón a Su presencia en nosotros.

Permanezcamos unidos a Él, como el grano de trigo a la espiga, no sea que llegue el tiempo de la cosecha y nos hayamos convertido en paja para quemar.

Textos para meditar:

“Cómo desciende la lluvia y la nieve del cielo y no vuelve allá, sino que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar, para que de simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me agrada, y haya cumplido aquello a que la envíe” Isaías (55,10_11)

“Venir, benditos de mi Padre, a recibir la herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo” (Mateo 25, 34)

“En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios, con Cristo estoy crucificado, y vivo, pero no yo, sino que es Cristo quién vive en mi; la vida que vivo al presente en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí” Gálatas (2, 19_20)

¡Que Dios te bendiga!

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!