El mundo, refugio del mal. (Por Ángel Ortega)

Por Ángel Ortega

Cada día que pasa, más huele el Mundo a podrido. El hombre descuida sus entrañas para dejar facilmente que se llene de cizaña maloliente.

Esta es la realidad y quien pretenda ver más allá, lo tiene que hacer con los ojos de Cristo. Sólo así podremos contemplar el Amor de Dios en el hermano.

Justificar al hombre, como lo advirtió san Pablo, ya no es posible. Todo está hablado y escrito. Demasiada sangre ha costado para que haya perdido todo su efecto. Pero el hombre se obceca en enarbolar un espíritu protestante, donde todo vale porque su señor les redimió de toda falta y por siempre, da igual porque en la fosa todo el mundo es igual; hayas hecho lo que hayas hecho, todo se queda en el agujero que va a contener eternamente la maldad cometida.

¡Qué bien! ¡Qué ideal! ¿Verdad, amigos? Pues ea, ¡viva la tentación y el pecado! ¡Abajo la ley!

Y, claro, así el mundo tiene lo que se merece, porque ser terrenalmente justo es hacer justo lo que no lo es, amparados en su falsa redención, hasta llenar las alforjas de aquí abajo de pecados.

El paso del tiempo no ha hecho otra cosa que intentar desbaratar el plan de Dios. Quedan pocos focos de luz, pero ahí están, esperando compartirse en medio de este mundo depravado. Es energía celestial que nunca se acaba, porque una vez pasados a la otra vida, su recuerdo sigue alumbrando el alma. Esa es la corona del verdadero Rey, hacer eterno a quien no lo es, así en la Tierra como en el Cielo. Esa es Su Voluntad.

Sin embargo en una disputa, haya o no haya sangre, siempre gana el mismo, el que mal aconseja y engaña. En la lucha terrenal no hay camino a Cristo porque no hay nada que ganar, todo eso se pierde con la muerte y nuestra herencia, como el reino del Señor, no es de este mundo. Aconsejar en palabra u obra, siguiendo las enseñanzas de Jesús, siempre que lo permitan, es sinónimo de amar, haciendo bueno todo lo que sale de la boca o de las manos. Si el consejo vuelve a nosotros sin fruto, no podemos aún la higuera, puede que, en su tiempo, dé fruto. Si el que sigue el buen camino anda quitando la cizaña a destiempo, perderá su tiempo y su esfuerzo, porque lo malo siempre lo es, ocupe el lugar que ocupe y el hombre está limitado para hacer ese trabajo; sólo Dios tiene la potestad de hacerlo el día del Gran Juicio Final, donde ya definitivamente serán separados bien y mal, trigo y cizaña, ovejas y cabras, cielo e infierno.

Todos los intentos del hombre por buscar en su yo o en el tú la solución del mundo, no han conducirlo a mejorarlo.

Dios creó el Universo como antesala de la Tierra Nueva que nos ha sido prometida. Será el futuro paraíso que tan perfectamente dispuso en el principio. Tendremos también un cuerpo y un alma; el primero jamás cambiará, será glorioso y eterno, sin añoranzas ni dolor; el segundo estará alimentado de las sensaciones celestes y del verdadero Amor. Y para siempre, hermanos, para siempre.

Mantengámonos, pues, purgando aquí nuestras faltas, que nuestros enemigos tengan siempre nuestro perdón, no seamos culpables de sus purgas sino sólo de las nuestras. Si somos capaces de apreciar en el buen camino, la benignidad del perdón del arrepentido, seremos mártires de nuestros pecados, como hizo Jesús en su Pasión para evitarnos la nuestra y construyó el Sagrado Refugio de la salvación.

Qué maravilloso será el día en el que no haya guerras ni dolor, sólo amor y alegría. Mas ese día ya no será día porque se habrá convertido en Eternidad.

Que ese día tan especial, que seguro llegará, seamos dignos de Cielo y Tierra nuevos, de Jerusalem celestial y de la habitación que nuestro buen Jesús nos tiene preparada por siempre y para siempre.

Que así sea.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!