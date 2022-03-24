DIRECTOR - Vicente Montesinos

Especial recopilatorio sobre la falsa consagración de Bergoglio, y llamado a todos los católicos del mundo a unirse al Santo Rosario en desagravio a Nuestra Santísima Virgen María.

Por Adoración y Liberación
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Vicente Montesinos

Director de Adoración y Liberación

 

 

¡Atentos a todos los enlaces que aquí les adjuntamos!

 

 

PRIMER VÍDEO DE URGENCIA DEL 15 DE MARZO, FIRMADO POR NUESTRO DIRECTOR, VICENTE MONTESINOS

 

 

¡URGENTE ÚLTIMA HORA! VICENTE MONTESINOS: BERGOGLIO «CONSAGRARÁ» RUSIA A LA VIRGEN EL 25 DE MARZO

 

 

CHARLA ENTRE AMIGOS NÚMERO 8, CON EL PROFESOR GALERÓN, ABORDANDO EL TEMA

¡ESTRENO EN AYLTV! CHARLA ENTRE AMIGOS 8. CON EL PROFESOR DAMIÁN GALERÓN. ¡COMPARTE!

 

 

 

URGENTE DECLARACIÓN DE VICENTE MONTESINOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE BENEDICTO XVI, Y TODOS LOS ENGAÑOS PREVISTOS

¡URGENTE MENSAJE DE VICENTE MONTESINOS! «CONSAGRACIÓN» DEL 25 DE MARZO, BERGOGLIO, BENEDICTO XVI…

 

 

 

CONVOCATORIA DEL SANTO ROSARIO MUNDIAL DE DESAGRAVIO

¡MUY IMPORTANTE! ¡Santo Rosario Mundial en directo, de desagravio a la Virgen por la horrenda falsa “consagración” de Rusia! El viernes 25 de marzo a la misma hora del acto.

 

 

 

ENCUENTRO 33 ENTRE VICENTE MONTESINOS Y EL PROFESOR GALERÓN, TRATANDO EL ASUNTO

¡ESTRENO! ENCUENTRO 33 ENTRE VTE. MONTESINOS Y EL PROF. GALERÓN. FALSA CONSAGRACIÓN DE RUSIA Y MÁS..

 

 

 

FALSO PROFETA, FALSA CONSAGRACIÓN. POR LAUREANO BENÍTEZ

¡FALSO PROFETA, FALSA CONSAGRACIÓN! IMPRESCINDIBLE DOCUMENTAL DEL ESCRITOR LAUREANO BENÍTEZ. Atento

 

 

 

¡CONVOCATORIA Y ENLACE PARA EL SANTO ROSARIO MUNDIAL DEL 25 DE MARZO, A LAS 17.00 HORAS DE ROMA, EN DIRECTO!

 

 

 

 

 

 

 

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